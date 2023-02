THE HOME DEPOT COMIENZA LA PRIMAVERA CON OFERTAS DIARIAS, CONSEJOS DE EXPERTOS Y NUEVOS TALLERES INTERACTIVOS

ATLANTA, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® comenzó oficialmente la cuenta regresiva hasta la primavera, lanzando nuevas Special Buys of the Day (compras especiales del día), talleres interactivos para aficionados de todas las edades, incluidos talleres para niños en las tiendas, y un nuevo Countdown to Spring Hub (centro de cuenta regresiva para la primavera) para inspirar proyectos de primavera dentro y fuera del hogar con las últimas tendencias de la temporada.

Sin importar cuándo comience la temporada de primavera para los clientes de todo el país, los expertos en jardinería, paisajismo, energía al aire libre, limpieza, parrilla y patio están listos para que la transición sea fácil y agradable.

"La primavera está oficialmente aquí en The Home Depot, y estamos listos para ayudar a nuestros clientes a llevar a cabo sus proyectos domésticos, ya sea pintar una terraza, limpiar por la llegada de la primavera o embellecer la fachada de sus hogares", señaló Jeff Kinnaird, vicepresidente ejecutivo de Comercialización de The Home Depot. "Algunos de nuestros clientes se deciden por un nuevo set de patio o cama de jardín cuando llega el primer día soleado, pero nos preparamos todo el año para asegurarnos de que, cuando sea el momento de arremangarse, The Home Depot sea el destino de todo lo primaveral".

Así es como The Home Depot celebra la temporada de reformas para el hogar más concurrida del año:

Special Buy of the Day: Los clientes pueden ahorrar a diario en los mejores productos, desde marcas de equipos eléctricos de exteriores como Ryobi hasta muebles de patio de marcas como Home Decorators Collection, Hampton Bay y StyleWell. Estas ventas de un día y solo por internet son una excelente forma de abastecerse de productos estacionales imprescindibles para interiores y exteriores, a precios asombrosos. Los propietarios de viviendas pueden suscribirse al boletín de ofertas diarias para ser los primeros en conocer la compra especial del día y obtener ofertas enviadas directamente a sus bandejas de entrada.

Los clientes pueden ahorrar a diario en los mejores productos, desde marcas de equipos eléctricos de exteriores como Ryobi hasta muebles de patio de marcas como Home Decorators Collection, Hampton Bay y StyleWell. Estas ventas de un día y solo por internet son una excelente forma de abastecerse de productos estacionales imprescindibles para interiores y exteriores, a precios asombrosos. Los propietarios de viviendas pueden suscribirse al boletín de ofertas diarias para ser los primeros en conocer la compra especial del día y obtener ofertas enviadas directamente a sus bandejas de entrada. Countdown to Spring Hub: Cada semana, The Home Depot presentará nuevas categorías de productos y presentará temas para inspirar proyectos de primavera dentro y fuera del hogar, desde crear jardines de vegetales hasta aprender sobre los beneficios de los equipos eléctricos inalámbricos. Los propietarios de viviendas pueden visitar Countdown to Spring Hub para buscar guías de ideas sobre cómo transformar la inspiración primaveral en proyectos, ver lo que es tendencia en las reformas del hogar esta temporada e incluso comprar artículos específicos directamente en el centro.

Cada semana, The Home Depot presentará nuevas categorías de productos y presentará temas para inspirar proyectos de primavera dentro y fuera del hogar, desde crear jardines de vegetales hasta aprender sobre los beneficios de los equipos eléctricos inalámbricos. Los propietarios de viviendas pueden visitar Countdown to Spring Hub para buscar guías de ideas sobre cómo transformar la inspiración primaveral en proyectos, ver lo que es tendencia en las reformas del hogar esta temporada e incluso comprar artículos específicos directamente en el centro. Talleres: Para aquellos que deseen lograr buenos resultados en sus proyectos DIY esta primavera, The Home Depot ofrecerá talleres virtuales gratuitos e interactivos de transmisión en vivo. Desde mejorar el aspecto de la acera y preparar el césped para la primavera hasta cómo pintar una terraza, cómo instalar un tocador y más, los asociados expertos pueden ayudar a los clientes a llevar a cabo proyectos y cuidar diferentes áreas de sus viviendas. Los talleres infantiles gratuitos y presenciales estarán disponibles en las tiendas el primer sábado de cada mes desde las 9 a. m. hasta el mediodía. Los talleres para niños varían según la ubicación y la inscripción está disponible en línea.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

The Home Depot es la cadena de tiendas especializada en reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,322 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 475,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot