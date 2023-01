The Home Depot cuadruplica su compromiso con universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos a través de reformas en los campus y programas innovadores de desarrollo profesional

ATLANTA, 25 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® aumentará su inversión en universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU) a $4 millones en 2023 mediante el lanzamiento de una amplia gama de proyectos comunitarios y recursos profesionales para los estudiantes en su programa Retool Your School.

La mitad del aumento en el compromiso de The Home Depot se destinará a preparar a los estudiantes de los HBCU para que prosperen en sus futuras carreras mediante nuevos programas basados en las necesidades, entre ellos prácticas externas, becas, talleres profesionales y salones de innovación. Los otros $2 millones duplicarán la subvención insignia para reformas del campus Retool Your School, que otorga fondos a los HBCU para apoyar este tipo de mejoras. En sus 14 años de historia, el programa ha otorgado más de $5.2 millones a 184 HBCU.

Se espera que las subvenciones para reformas del campus Retool Your School, definidas por votación, apoyen 30 sedes este año con montos que van desde $40,000 hasta $150,000 por institución. Los estudiantes, exalumnos y promotores de los HBCU pueden votar por su HBCU favorito en línea, en Twitter o Instagram utilizando la etiqueta designada por la escuela, que se puede encontrar en retoolyourschool.com. El periodo de postulación ya está abierto y cierra el 10 de febrero.

"Estamos fortaleciendo nuestro compromiso con los HBCU y sus estudiantes, desde el enriquecimiento educativo hasta las oportunidades de desarrollo profesional que los seguirán mucho después de graduarse", señaló Arlette Guthrie, vicepresidenta sénior de Recursos Humanos de The Home Depot. "Como orgullosa graduada de un HBCU, valoro la educación que recibí y personalmente he experimentado la diversidad de pensamiento e innovación que los estudiantes de los HBCU aportan a la fuerza laboral".

A fin de complementar las amplias ofertas de desarrollo profesional, The Home Depot se asoció con United Negro College Fund para otorgar 60 becas de $2,500 a estudiantes que actualmente estén matriculados en un HBCU. Además, una nueva práctica empresarial externa ofrecerá a estudiantes de segundo, tercer y último año de HBCU la oportunidad de trabajar en proyectos del mundo real en grupos comerciales de The Home Depot como servicios para el hogar, marketing y desarrollo estratégico de negocios. Al final del programa virtual de entre seis y ocho semanas de duración, ellos presentarán sus proyectos finales a los ejecutivos de The Home Depot. El financiamiento también apoyará la creación de salones de innovación en el campus y reanudará sus talleres dirigidos por expertos en desarrollo profesional de The Home Depot.

Retool Your School es un componente clave de la estrategia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de The Home Depot y de nuestro compromiso con el progreso de la educación para todos en la comunidad. Con el fin de impulsar un cambio significativo, la estrategia DEI de la compañía se centra en tres áreas: compromiso de los empleados, compromiso de la comunidad y asociaciones de diversidad de proveedores. Para obtener más información sobre el programa Retool Your School de The Home Depot, incluida información sobre cómo solicitar becas y otros subsidios, visite retoolyourschool.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,319 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

Acerca de Retool Your School

El programa de subvenciones Retool Your School de The Home Depot se esfuerza por retribuir a las universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU) de nuestro país por sus contribuciones generosas a sus comunidades: una base sólida, un propósito renovado y un carácter distintivo, a través de fondos para mejorar y embellecer los campus. Creado en 2009, Retool Your School ha invertido más de $5.2 millones para apoyar 184 subvenciones de reformas de campus otorgadas al 70 % de los HBCU del país. Para obtener más información sobre Retool Your School, visite RetoolYourSchool.com y síganos en Twitter @HomeDepotRetool, Instagram @HomeDepotRetool y Facebook @RetoolYourSchool.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot