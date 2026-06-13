THE HOME DEPOT DONA $250,000 PARA APOYAR PROGRAMAS JUVENILES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LOS ÁNGELES ANTES DEL DEBUT DE LA SELECCIÓN NACIONAL MASCULINA DE EE. UU. EN LA COPA MUNDIAL

La donación a Boys & Girls Clubs of America respaldará programas de fútbol, el desarrollo de la fuerza laboral y otras iniciativas dirigidas a la juventud del sur de California

ATLANTA, 13 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras la Selección Nacional Masculina de EE. UU. inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Los Ángeles, The Home Depot celebra el momento con una donación de $250,000 para apoyar a Boys & Girls Clubs of America en toda la región metropolitana de Los Ángeles.

La inversión respaldará una variedad de iniciativas dirigidas a la juventud local, que incluyen programas de fútbol, oportunidades de desarrollo laboral y otros programas comunitarios de los clubes en todo el sur de California.

Como socio estratégico de U.S. Soccer y promotor del crecimiento continuo de este deporte en Estados Unidos, The Home Depot ayuda a generar mayor acceso y oportunidades para la próxima generación de jugadores, aficionados y comunidades vinculadas al juego.

"Con los ojos del mundo puestos en el debut de la Selección Nacional Masculina de EE. UU. en la Copa Mundial en Los Ángeles, nos enorgullece invertir en las comunidades que le dan tanto significado a este deporte", afirmó Allison Kolber, vicepresidenta de Marketing Integrado de The Home Depot. "Esta donación tiene como finalidad ayudar a que los jóvenes de la zona metropolitana de Los Ángeles accedan a oportunidades, generen vínculos y formen parte de la emoción que rodea a este momento histórico para el fútbol en Norteamérica".

La iniciativa refleja el firme compromiso de The Home Depot con el apoyo a las comunidades vinculadas al torneo y con la celebración del impacto positivo que el fútbol puede generar tanto dentro como fuera de la cancha.

"Nos enorgullece trabajar con excelentes socios como The Home Depot, quienes comparten nuestra convicción de que todos, en cualquier lugar, deben sentir que tienen un lugar en el fútbol. Mediante la expansión del juego, la ampliación del acceso y el aprovechamiento del fútbol como una fuerza impulsora del bienestar, podemos asegurar que el legado de este momento histórico llegue a las comunidades de toda la zona metropolitana de Los Ángeles e inspire a las próximas generaciones durante los años venideros", señaló Lex Chalat, directora ejecutiva de Soccer Forward Foundation, el brazo de impacto social de U.S. Soccer.

"A medida que crece la emoción en torno al deporte, esta inversión ayudará a que más jóvenes se beneficien de las actividades deportivas en sus comunidades", afirmó Chad Hartman, vicepresidente nacional de Alianzas Corporativas y Participación de Boys & Girls Clubs of America. "Nos enorgullece colaborar con The Home Depot para ampliar el acceso al fútbol, al tiempo que respaldamos la preparación laboral y las iniciativas de desarrollo juvenil que ayudan a los jóvenes a desarrollar confianza, adquirir habilidades para la vida y alcanzar su máximo potencial".

El contenido relacionado con la donación y la iniciativa comunitaria se difundirá en los canales propios y de redes sociales a lo largo de todo el torneo, y se planifican programas adicionales para este verano.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena minorista especializada en mejoras del hogar más grande del mundo. Al cierre del primer trimestre del año fiscal 2026, la empresa operaba un total de 2,361 tiendas minoristas y más de 1,280 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados aproximadamente 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

ACERCA DE BOYS & GIRLS CLUBS OF AMERICA

Durante más de 160 años, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) ha brindado un lugar seguro para que niños y adolescentes aprendan y se desarrollen. Los Clubes ofrecen mentores adultos considerados, diversión y amistad, y programas de desarrollo juvenil de alto impacto a diario durante las horas críticas no lectivas. El programa de Boys & Girls Clubs promueve el éxito académico, el buen carácter, el liderazgo y el estilo de vida saludable. Más de 5,500 Clubes atienden a más de 4 millones de jóvenes mediante la afiliación a los Clubes y la ayuda a la comunidad. Los Clubes se encuentran en ciudades, pueblos, viviendas públicas y tierras indígenas de todo el país y atienden a familias de militares en centros juveniles afiliados a la BGCA en instalaciones militares estadounidenses de todo el mundo. La sede central nacional se encuentra en Atlanta. Más información acerca de Boys & Girls Clubs of America en Facebook y LinkedIn.

ACERCA DE U.S. SOCCER

Fundada en 1913, U.S. Soccer, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), es el organismo rector oficial de este deporte en Estados Unidos. Nuestra visión es clara: existimos para servir al fútbol. Nuestra ambición consiste en encender una pasión nacional por el juego y realzar su poder para unir, inspirar y dignificar. Creemos que el fútbol es más que un deporte, es una fuerza impulsora del bienestar. Nos enfocamos en tres pilares: U.S. Soccer Everywhere (U.S. Soccer en todas partes), para hacer del fútbol el deporte número uno en práctica dentro de cada comunidad de Estados Unidos; U.S. Soccer is Yours (U.S. Soccer es de ustedes), para garantizar que todos sientan que el futuro del fútbol en EE. UU. les pertenece; y U.S. Soccer Success (Éxito de U.S. Soccer), para ganar torneos importantes, incluidas las Copas Mundiales. Juntos, nos corresponde a nosotros construir el futuro de este deporte. Para más información, visite ussoccer.com/ourvision.

ACERCA DE SOCCER FORWARD

La Soccer Forward Foundation es un motor clave en la visión integral de U.S. Soccer de que el fútbol es una fuerza impulsora del bienestar. Con la convicción de que el fútbol contribuye a tener comunidades más saludables, conectadas y equitativas, Soccer Forward respalda los esfuerzos de U.S. Soccer para ampliar el acceso a este deporte y ayuda a que el juego llegue a más personas y genere un cambio duradero. Soccer Forward se enfoca en habilitar y equipar a personas, lugares y programas para hacer que el deporte llegue a más comunidades en todo Estados Unidos, así como en aportar investigaciones, capacitaciones y pautas de vanguardia para demostrar la contribución del fútbol en los resultados de salud de las comunidades. Además, definirá estándares y ofrecerá apoyo comercial y técnico para desarrollar el ecosistema del fútbol femenino en todo Estados Unidos y a nivel mundial. Para más información, visite ussoccer.com/soccer-forward.

FUENTE The Home Depot