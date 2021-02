The Home Depot donará $1 millón para apoyar reformas los campus de diferentes Universidades y Colegios Universitarios Históricamente Afroamericanos

ATLANTA, 16 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot ® aportará $1 millón en subvenciones para apoyar reformas a los campus de universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU) a través de su programa anual Retool Your School, para el cual ya está abierta la votación. Creado en 2009, el programa ha hecho hincapié en el rol esencial de los HBCU para el sistema de educación superior de los Estados Unidos. Este año, la cadena de tiendas de reformas para el hogar dobla su compromiso con el programa Retool Your School para financiar 30 proyectos, otorgando subvenciones de entre $20,000 y $75,000 por institución.

Los estudiantes, exalumnos y activistas de los HBCU pueden votar por sus HBCU favoritos a través de Twitter o Instagram utilizando la etiqueta designada por cada institución, la cual figura en retoolyourschool.com o en el portal de votación, que también se encuentra en el sitio web. Se definieron tres grupos de instituciones según su población estudiantil, y las 10 universidades o colegios universitarios que obtengan la mayor cantidad de votos por grupo serán los que reciban las subvenciones para reformas de sus campus. La votación es ilimitada y cierra el 15 de marzo de 2021 a las 11:59 a. m., hora estándar del este.

"Desde 2009, The Home Depot viene aumentando su inversión en reformas de campus para los HBCU", afirmó Derek Bottoms, director de Diversidad, Equidad e Inclusión de The Home Depot. "Además de otras iniciativas de los HBCU que The Home Depot ha apoyado durante años, para 2021 doblamos nuestro compromiso con Retool Your School y llegamos a un millón de dólares. Queremos asegurar que, a su regreso al campus, los estudiantes de los HBCU cuenten con un entorno renovado que mejore su experiencia educativa para que sigan progresando en su camino a convertirse en la próxima generación de líderes".

Retool Your School ha otorgado más de $3.1 millones para 117 proyectos sostenibles de reformas de campus en el 87 % de los HBCU del país. En total se han recibido más de 36 millones de votos para apoyar las instituciones participantes.

Los ganadores serán anunciados en abril de 2021. Para obtener más información acerca del programa Retool Your School de The Home Depot, visite retoolyourschool.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor tienda especializada en reformas para el hogar del mundo, con 2,296 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $110,200 millones y ganancias por $11,200 millones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

