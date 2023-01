ATLANTA, 12 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- The Home Depot, en colaboración con Imagine Entertainment, estrenó hoy "Hope Builds", un nuevo documental en el que se detallan los efectos devastadores de los desastres naturales en comunidades de todo el país y el espíritu humano que impulsa a las personas a ayudarse mutuamente en la reconstrucción.

"Hope Builds" ofrece una mirada tras bambalinas a tres grandes desastres naturales y presenta relatos de primera fuente de asociados y sobrevivientes en terreno: el huracán Andrew, el catastrófico huracán de categoría 5 que impactó al sur de Florida en 1992; el devastador tornado que arrasó gran parte de Joplin, Misuri, en 2011; y el mortífero incendio forestal en California, que tuvo lugar en Paradise, California, en 2018. La película ofrece una visión única del papel que desempeñan las corporaciones en la reconstrucción de las comunidades tras los desastres naturales y cómo este ha influido en los esfuerzos de negocios, cultura, voluntariado y filantropía de The Home Depot.

"Hace treinta años, el huracán Andrew cambió nuestro negocio para siempre. Pero lo más importante, sacó a la luz el poder y el espíritu de nuestros asociados y lo que podemos lograr cuando nos unimos para servir a las comunidades donde vivimos", señaló Pete Capel, vicepresidente de comercialización en terreno de The Home Depot y asociado de la compañía desde 1992. "Este documental captura los primeros días de nuestros esfuerzos de preparación y respuesta ante desastres, la concepción de nuestra fuerza voluntaria Team Depot y los asombrosos asociados, clientes, socios y comunidades que tenemos el honor de servir todos los días".

Durante más de 30 años, The Home Depot ha estado comprometido a ayudar a las comunidades con la preparación para desastres naturales, la respuesta a corto plazo y la recuperación a largo plazo. Con la ayuda de socios como la Cruz Roja Americana, Convoy of Hope, Operation Blessing, Team Rubicon y World Central Kitchen, The Home Depot Foundation ha proporcionado apoyo inmediato y suministros de socorro a las comunidades que lo necesitan, cuando más lo necesitan.

"Hope Builds" fue producido en colaboración con Imagine Entertainment y dirigido por la galardonada directora Jessica Dimmock. Para ver el documental completo y obtener más información sobre los esfuerzos de respuesta ante desastres de The Home Depot, visite www.homedepot.com/hopebuilds.

