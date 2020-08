The Home Depot Foundation aumenta su compromiso de respuesta a desastres a $4 millones para ayudar a las comunidades afectadas por el huracán Laura

ATLANTA, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció hoy que aumentará su compromiso de respuesta a desastres para 2020 a $4 millones, para apoyar aún más la ayuda comunitaria y los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo en los estados afectados por el huracán Laura. Estos fondos añaden otros $500,000 a los ya utilizados por sus socios sin fines de lucro y a sus anteriores donaciones en especie en respuesta a esta y otras tormentas que han ocurrido este año.

En asociación con sus socios nacionales sin fines de lucro, incluyendo Convoy of Hope, Operation Blessing, American Red Cross, Team Rubicon, All Hands and Hearts y ToolBank Disaster Services, The Home Depot Foundation y The Home Depot® han activado almacenes en todo el país y movilizado equipos de respuesta para proporcionar suministros críticos a las zonas afectadas.

Como parte de los esfuerzos de asistencia por el huracán, la fundación está distribuyendo kits de ayuda ensamblados por empleados voluntarios en las zonas afectadas por el huracán Laura y está suministrando comidas a los residentes locales a través de su socio sin fines de lucro, World Central Kitchen.

La compañía activó su centro de comando de respuesta a desastres el miércoles para apoyar a las tiendas, los empleados y las comunidades en la trayectoria del huracán Laura, que está operando virtualmente para priorizar la seguridad y el distanciamiento social. Más de 250 empleados de los equipos de comercialización, operaciones, cadena de suministro y otros equipos de la compañía han estado trabajando las 24 horas del día para trasladar camiones cargados de suministros a las tiendas de toda la región, y seguirán haciéndolo mientras sea necesario.

"Estamos extremadamente agradecidos de que todas nuestras tiendas hayan podido reabrir rápidamente para continuar abasteciendo las necesidades de sus comunidades", dijo Héctor Padilla, presidente de la división sur de The Home Depot. "Apreciamos el trabajo de nuestros empleados y nuestros socios sin fines de lucro para llevar ayuda a aquellos que han sido afectados por esta tormenta y otros desastres naturales en todo Estados Unidos este año".

En California, donde los devastadores incendios forestales se han extendido por todo el estado, las tiendas The Home Depot también han donado miles de artículos para el socorro local, incluyendo lonas, agua, materiales de saneamiento, carretillas y más. Los fondos comprometidos por The Home Depot Foundation también se destinarán a organizaciones sin fines de lucro en estas áreas para ayudar en la recuperación de las comunidades.

El Homer Fund, el programa de asistencia a empleados de The Home Depot, también está procesando activamente subsidios para los empleados afectados por los huracanes e incendios forestales.

Estos esfuerzos son parte del compromiso de The Home Depot con la reconstrucción a largo plazo de las comunidades afectadas por desastres naturales. La fundación apoyó los esfuerzos de ayuda después de los tornados que azotaron el sudeste del país la primavera pasada y a principios de este mes, y la compañía distribuyó cientos de equipos de ayuda para apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Hanna y distribuyó suministros a lo largo de la costa este para ayudar a las comunidades afectadas por el huracán Isaías.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar los hogares y las vidas de los veteranos de EE.UU., capacitar a trabajadores calificados para llenar el vacío laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la fundación ha invertido más de $350 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 48,000 hogares e instalaciones de veteranos en 4,500 ciudades. La fundación se ha comprometido a invertir $500 millones de dólares en causas de veteranos para el año 2025.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras del hogar más grande del mundo, con 2,293 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot tuvo ventas de $110.2 mil millones y ganancias de $11.2 mil millones. La empresa emplea a más de 400,000 personas. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial del Dow Jones y en el Índice 500 de Standard & Poor's.

