The Home Depot Foundation financiará más de 750 nuevas unidades de vivienda para veteranos sin hogar

Más de $10 millones otorgados a socios sin fines de lucro para proporcionar unidades de vivienda nuevas y mejoradas, realizar programas piloto de vivienda y brindar servicios integrales para veteranos sin hogar

ATLANTA, 25 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation agregará más de 750 unidades de viviendas de apoyo para veteranos sin hogar mediante subvenciones por $10.4 millones para sus socios sin fines de lucro. Este financiamiento servirá para la construcción y renovación de viviendas de apoyo, reparaciones de vivienda esenciales para mantener en sus hogares a los veteranos en riesgo, y soluciones de vivienda innovadoras que ayudarán a más veteranos a superar o evitar la falta de vivienda y acceder a viviendas asequibles.

Si bien la falta de vivienda de los veteranos ha disminuido un 55% desde 2010, más de 33,000 veteranos militares de los Estados Unidos aún carecen de acceso a viviendas estables y seguras en todo el país, según los datos más recientes publicados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. The Home Depot Foundation ha invertido más de $100 millones para ayudar a poner fin a la falta de vivienda de los veteranos desde 2011, como parte de su mayor compromiso de invertir $500 millones en causas relacionadas con los veteranos para 2025.

"La cantidad de veteranos carentes de vivienda fue de más de 65,000 cuando establecimos nuestro primer compromiso financiero formal con ellos en 2011, y nos enorgullece ver el progreso hoy a través de reducciones significativas en esa cifra", expresó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Sin embargo, queda mucho por hacer, y seguimos dedicados a trabajar con nuestros socios sin fines de lucro para garantizar que los héroes que sirvieron a nuestra nación tengan un lugar donde vivir".

A través de estas subvenciones, The Home Depot Foundation y sus socios sin fines de lucro trabajarán para poner fin a la falta de vivienda de los veteranos por medio de diversas estrategias clave, entre las que se incluyen:

Programas de financiamiento para ayudar a más veteranos a acceder a viviendas: U.S.VETS lanzará un programa piloto en Los Ángeles y Hawái con el objetivo de ampliar las oportunidades de vivienda para veteranos en riesgo y anteriormente sin hogar, con el objetivo de brindar vivienda a 100 veteranos en los próximos dos años. Volunteers of America proporcionará financiamiento flexible para apoyar a los veteranos que enfrentan limitaciones financieras que podrían ser un obstáculo para que accedan a una vivienda adecuada, como el pago de un depósito de garantía o el pago del primer y último mes de alquiler por adelantado. Se espera que Community Solutions ayude a las comunidades a brindar vivienda a 1,000 veteranos en diversas ciudades, incluidas Washington, D.C., Detroit , Jacksonville , Charlotte y Mineápolis, a través de su iniciativa Built for Zero, un movimiento para poner fin de manera mensurable y equitativa a la falta de vivienda.

Una subvención otorgada al Consejo de Asistencia para la Vivienda (Housing Assistance Council, HAC) ayudará a los veteranos de bajos ingresos y en riesgo que viven en comunidades rurales de todo el país a permanecer en sus hogares mediante reparaciones y reformas. Aumento de la cantidad de viviendas asequibles y de apoyo disponibles para los veteranos: A través del programa de subvenciones para viviendas de veteranos de la fundación, las organizaciones sin fines de lucro que trabajan a nivel local pueden solicitar financiamiento para construir o renovar viviendas de apoyo en sus comunidades. Más de $5 millones en fondos se destinarán a múltiples ciudades de todo el país, entre las que se incluyen Greater Los Ángeles, Cincinnati y Charlotte.

"Cada caso de un veterano sin hogar o en riesgo de perderlo es único, con circunstancias que con frecuencia escapan a su control", comentó Tanisha Smith, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de Volunteers of America. "Gracias a la última subvención de The Home Depot Foundation, podemos atender sus necesidades individuales en múltiples niveles, lo cual garantiza que un mayor número de veteranos encuentren, obtengan y permanezcan en un lugar al que puedan llamar hogar".

Desde 2011, The Home Depot Foundation ha invertido más de $475 millones en causas de veteranos y ha mejorado para ellos más de 55,000 instalaciones de viviendas.

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $475 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 55,000 viviendas e instalaciones. The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para obtener más información sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

