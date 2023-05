The Home Depot Foundation invierte más de $4.4 millones para ayudar a las comunidades a responder ante desastres naturales

Las nuevas inversiones proporcionan apoyo adicional a las operaciones de respuesta ante desastres en la costa oeste

ATLANTA, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation amplía los esfuerzos de preparación ante desastres, respuesta y recuperación a largo plazo a nivel nacional, a través de la entrega de $4.4 millones en subvenciones a socios sin fines de lucro para la respuesta ante desastres. Las inversiones llevan el compromiso financiero de respuesta ante desastres de la Fundación para 2023 a más de $4.8 millones y ayudarán a varios socios a fortalecer las operaciones en la costa oeste.

Los niveles récord de lluvias han dado lugar a inundaciones mortales a California este año, lo que se suma a una creciente lista de preocupaciones climáticas de la costa oeste. Como resultado, Convoy of Hope y ToolBank USA, socios de la Fundación, están trabajando en la apertura de nuevos almacenes cerca de Sacramento a fin de ofrecer tiempos de respuesta más rápidos después de un desastre. Para seguir apoyando a las comunidades del oeste, World Central Kitchen siguió desarrollado su equipo de socorro para incluir a más miembros de las regiones a fin de asegurar que puedan atender crisis en todo el mundo más rápido que antes.

"Mientras Convoy of Hope busca servir a más personas en todo el mundo de una manera más amplia y mejor, el establecimiento de un nuevo centro de distribución Regional en la costa oeste, junto con nuestra alianza con the Home Depot Foundation, desempeñará un papel fundamental en el logro de ese objetivo", señaló Stacy Lamb, vicepresidenta de Servicios de Atención ante Desastres de Convoy of Hope. "Nos entusiasma cómo ambos nos posicionarán para atender las necesidades de las personas afectadas por los desastres en los próximos años".

La financiación también incluye $1.2 millones para esfuerzos de recuperación a largo plazo en todo el país, con un enfoque en prácticas de reconstrucción reforzadas y sostenibles. La Fundación trabajará con filiales locales de Habitat for Humanity en varios estados para continuar los esfuerzos de reconstrucción tras los huracanes Ida, Michael y Florence. Otras subvenciones para Team Rubicon ampliarán las operaciones de recuperación tras huracanes y tornados en Texas, Alabama, Luisiana y Kentucky.

"Todos los días, en todo el país, las personas viven con los efectos de un desastre natural. Nuestro compromiso con esas personas y sus comunidades va mucho más allá de la fase de respuesta inicial", aseguró Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Con la ayuda de nuestros socios sin fines de lucro, apoyamos a las comunidades para reconstruir de manera más sólida y sostenible y que puedan enfrentar tormentas futuras".

Fondos adicionales de estas subvenciones apoyarán los esfuerzos de preparación en curso con Operation Blessing, la Cruz Roja Americana e Inspiritus, que incluye almacenes con suministros de socorro, la elaboración de kits de asistencia ante situaciones de desastres, el empaque de kits de comidas de emergencia, la compra de nuevos remolques de respuesta y más.

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para obtener más información sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

