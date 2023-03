The Home Depot Foundation otorgará $200,000 en becas de escuelas comerciales para mujeres en el área de la construcción

Las becas Path to Pro buscan impulsar a más mujeres a carreras técnicas calificadas

ATLANTA, 6 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció una inversión de $200,000 en becas de escuelas de oficios para mujeres, en celebración de la Semana de las mujeres en la construcción (5 al 11 de marzo). El programa de Becas para Mujeres Path to Pro de The Home Depot Foundation proporcionará $4,000 en asistencia financiera a las mujeres que ingresen o estén inscritas en programas de oficios del área de la construcción.

Hay casi 400,000 puestos de construcción disponibles en todo el país, y la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informa que solo alrededor del 11 % del personal de la construcción son mujeres.

"The Home Depot Foundation ha invertido más de medio millón de dólares en becas de escuelas de oficios para extender el apoyo más allá de nuestros programas de capacitación y ayudar a cerrar la brecha de oportunidades para un mayor número de estudiantes que buscan carreras de alto salario", señaló Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Nos enorgullece haber capacitado a más de 39,000 profesionales técnicos y haber otorgado cerca de 200 becas de escuelas de oficios hasta la fecha, y estamos encantados de continuar ese impulso con un enfoque intencional en las mujeres".

En línea con su misión de servir a veteranos militares de los Estados Unidos, The Home Depot Foundation se asociará con diversas organizaciones de servicio a los veteranos a fin de identificar a veteranos y familiares elegibles para esta oportunidad de becas.

SkillPointe Foundation se asociará para administrar becas en todo el país y los beneficiarios serán seleccionados en función de los siguientes requisitos:

La candidata debe ser mujer

La candidata debe ser graduada de una escuela secundaria o tener un equivalente de GED

La candidata debe tener la intención de matricularse o estar matriculada en una escuela de oficios acreditada del área de la construcción o en un programa de educación postsecundaria en los Estados Unidos

"A través de nuestra alianza con The Home Depot Foundation, hemos ofrecido becas de capacitación técnica para aspirantes a trabajos de la industria de la construcción de costa a costa", señaló Alvin Townley, director ejecutivo de SkillPointe Foundation. "Nos sentimos honrados de ayudar a aumentar la presencia de las mujeres en la industria de los oficios".

The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $50 millones para cerrar la brecha de mano de obra calificada y sigue una misión continua de ayudar a diversificar la industria de los oficios a través de sus programas Path to Pro disponibles para jóvenes, estudiantes de secundaria y escuelas técnicas, comunidades desatendidas y miembros del servicio militar de los Estados Unidos que han cesado sus funciones.

Para obtener más información y postular al programa de Becas para Mujeres Path to Pro de The Home Depot Foundation, visite https://www.myscholarship.app/the-home-depot-foundations-path-to-pro-scholarship-for-women.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2015817/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation

SOURCE The Home Depot Foundation