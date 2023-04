The Home Depot Foundation promete más de $10 millones para mejorar la accesibilidad y apoyar a las comunidades de todo el país en 2023

El compromiso financiero celebra el 30.o aniversario del Team Depot, la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot

ATLANTA, 4 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $10 millones en proyectos de servicio comunitario este año para celebrar el 30.° aniversario de la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot: Team Depot.

Desde 2011, The Home Depot Foundation se ha asociado con más de 10,000 organizaciones sin fines de lucro, y Team Depot ha donado casi dos millones de horas de capital de sudor para atender a los veteranos, responder ante los desastres naturales y atender las necesidades inmediatas en los vecindarios locales.

"Retribuir a nuestras comunidades es la esencia de lo que somos como empresa", señaló Crystal Hanlon, directora de cultura de The Home Depot. "No sólo estamos en estas comunidades; somos parte de ellas. Esta inversión de $10 millones permite a nuestros asociados identificar las necesidades únicas y prioritarias de sus ciudades de origen, así como tomar medidas para impulsar un cambio sostenible".

Para celebrar aún más el Mes Nacional de los Voluntarios, The Home Depot Foundation se asocia con Rebuilding Together a fin de abordar las necesidades de accesibilidad en más de 20 ciudades. Los voluntarios del Team Depot y Rebuilding Together construirán e instalarán rampas para sillas de ruedas en viviendas de veteranos, realizarán labores de jardinería y harán reparaciones adicionales en los hogares.

"Estamos muy agradecidos por la inversión y el compromiso de The Home Depot Foundation con el propósito de crear mayor accesibilidad para los veteranos de nuestra nación", expresó Chris Perry, vicepresidente de desarrollo de Rebuilding Together. "A través de esta alianza, estamos trabajando directamente en ciudades de todo el país para profundizar nuestro impacto y de ese modo garantizar que las viviendas sean seguras para los veteranos y sus familias en situaciones de necesidad".

The Home Depot Foundation ha invertido más de $400 millones en causas de veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones.

"Nos sentimos sumamente privilegiados de poder colaborar de forma tanto financiera como física con nuestras comunidades locales gracias al capital de sudor invertido por el Team Depot", señaló Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Es extraordinario ver el impacto que un grupo de voluntarios apasionados y calificados puede generar en unas pocas horas, y es emocionante pensar en todo lo que el Team Depot logrará en los próximos 30 años".

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para obtener más información sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

