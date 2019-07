The Home Depot informa sobre progresos en sostenibilidad en toda la empresa en Informe de Responsabilidad mejorado; compromiso de reducir emisiones de carbono un 50% para 2035

ATLANTA, 23 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® publicó hoy su Informe de Responsabilidad 2019, en el que se detallan los progresos de la compañía en 2018 en su compromiso con sus tres pilares (Operar de manera sostenible, Centrarse en la gente y Fortalecer a nuestras comunidades), incluido el compromiso de reducir las emisiones de carbono en un 50% para 2035. Otros puntos destacados incluyen:

Operar de manera sostenible:

En 2018, el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo estableció objetivos basados en la ciencia para alcanzar una reducción del 40% en sus emisiones de carbono en 2030 y una reducción del 50% en 2035.

El uso de energía en las tiendas en Estados Unidos disminuyó un 26% en comparación con 2010, superior al objetivo declarado de la compañía de una reducción del 20% en el consumo para 2020.

El desempeño eficiente de las cadenas de suministro implementadas por The Home Depot permitió reducir la intensidad del dióxido de carbono en 6% por cada dólar vendido.

De acuerdo con la política de compras responsables de la compañía, The Home Depot realizó 1,362 auditorías industriales y 1,649 visitas de seguimiento en 2018.

Centrarse en la gente:

La compañía anunció un nuevo objetivo de invertir más de un millón de horas por año durante los próximos cinco años en capacitación y desarrollo para ayudar al progreso profesional de sus asociados.

El informe incluye también la divulgación adicional de la diversidad de su fuerza laboral, integrada por más de 400,000 asociados, formada por un 44% de minorías y 38% de mujeres en 2018.

Según la encuesta anual Voice of the Associate, cuatro de cada cinco asociados se sienten emocionalmente comprometidos con The Home Depot.

Fortalecer a nuestras comunidades:

En 2018, la Fundación The Home Depot comprometió US$ 250 millones adicionales en causas por los veteranos, llevando el compromiso total a US$ 500 millones para 2025.

La Fundación entregó también casi US$ 5 millones en 2018 para ayudar a comunidades afectadas por desastres naturales.

La Fundación anunció un compromiso de US$ 50 millones para capacitar a 20,000 comerciantes hombres y mujeres calificados para 2028.

Una novedad del informe de este año es la inclusión de 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que están en consonancia con la esfera de influencia de The Home Depot. El informe incluye también tablas adicionales sobre puntos de contacto de materialidad, progresos en objetivos declarados y una tabla de transparencia ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza corporativa) que destaca mediciones clave de The Home Depot sobre medio ambiente, sociedad y gobernanza desde 2016 hasta 2018.

Además de estas mejoras, el informe incluye información detallada sobre los programas de diversidad e inclusión de la compañía, supervisión de seguridad de datos, prácticas comerciales éticas que se extienden a los proveedores globales, esfuerzos de The Home Depot para reducir el impacto ambiental a través de los productos que vende, y el compromiso de la compañía de mejorar la vida de los veteranos militares, aligerar la brecha laboral en Estados Unidos y ayudar a las víctimas de desastres naturales.

"Nuestros asociados, proveedores y clientes impulsan nuestro éxito en sostenibilidad", afirma Ron Jarvis, vicepresidente de innovación ambiental de The Home Depot. "El Informe de Responsabilidad 2019 exhibe ejemplos notables de nuestros valores centrales: la forma en que trabajamos juntos para crear una empresa que sea inclusiva, ética y sostenible. Continuamos desafiándonos a nosotros mismos a pensar de manera innovadora y seguir subiendo el estándar de la sostenibilidad".

El informe está disponible como infografía general, libro digital y PDF en la sala de prensa corporativa de The Home Depot Built from Scratch.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, con 2,291 establecimientos minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot tuvo ventas por US$ 108,200 millones y ganancias por US$ 11,100 millones. La Compañía tiene más de 400,000 empleados. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa figura en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor 500.

