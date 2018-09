The Home Depot introduce el servicio de entrega exprés en 35 importantes mercados de Estados Unidos

ATLANTA, 26 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® ha introducido el servicio de entrega local exprés para el mismo día y para el día siguiente con respecto a 20,000 de sus artículos más populares en 35 importantes áreas metropolitanas de Estados Unidos. El nuevo servicio se inserta en el plan de expansión general de cinco años de la empresa con respecto a sus opciones de entrega para los clientes profesionales y los aficionados a hacer las cosas por sí mismos.

Los productos que se pueden adquirir mediante el nuevo servicio de entrega exprés abarcan todo, desde las herramientas eléctricas hasta los artículos de decoración y los de jardinería, y las opciones de entrega comienzan en $8.99.

"Este es apenas el comienzo de nuestra expansión de opciones de entrega mejoradas, pero es un hito significativo en la forma en que atendemos a los consumidores", expresó Mark Holifield, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Productos y Cadena de Suministro.

Para utilizar el servicio, los clientes sencillamente deben escoger "Entrega exprés desde la tienda" ("Express Delivery from Store") mediante homedepot.com o la aplicación The Home Depot app, donde estuviera disponible.

La empresa ha formado una alianza con empresas de entrega por autos y camionetas como Roadie y Deliv para ofrecer las nuevas opciones de entrega con respecto a los artículos más pequeños, mientras continúa expandiendo la red de su cadena de suministro para agilizar los envíos de productos de gran tamaño y en grandes cantidades. La inversión en marcha exige el incremento de los centros de atención de pedidos directos y más de 100 nuevos centros de distribución para aumentar aun más la velocidad y el alcance de las entregas.

Holifield analiza las inversiones de The Home Depot en la cadena de suministro en el podcast Give Me an H de la empresa.

Revise todas las opciones de entrega de The Home Depot en homedepot.com/delivery.

