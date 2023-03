The Home Depot lanza talleres virtuales para niños en Roblox

ATLANTA, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, The Home Depot® lanzó un nuevo taller virtual para niños, una experiencia en Redcliff City de Roblox que desafía a los jugadores a participar y aprender al recolectar materiales para construir proyectos. El debut de The Home Depot en el metaverso marca su última inversión en el futuro de las experiencias interconectadas, mientras presenta las reformas del hogar y la dicha de construir a una nueva generación de participantes.

Los talleres virtuales para niños se inspiran en los talleres para niños presenciales de The Home Depot, que ofrecen a la generación más joven de aficionados una experiencia de aprendizaje práctico que despierta la creatividad, fomenta la resolución de problemas y favorece la interacción social.

"Llevamos la experiencia de los talleres infantiles a un nuevo nivel en el metaverso, inspirando a más futuros aficionados al encontrarlos donde están", señaló Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de marketing de The Home Depot. "Nuestros talleres virtuales para niños ofrecen la familiaridad de The Home Depot, un viaje de fin de semana que muchos jóvenes ya experimentan con sus familias, y la combinan con el descubrimiento, la resolución de problemas y la diversión por la que se conoce a Roblox".

Para participar en esta experiencia, los jugadores ingresarán a Redcliff City y visitarán la nueva tienda de The Home Depot en el metaverso, donde los recibirá un asociado de la tienda virtual con un delantal naranja. Se ofrecerá a los jugadores la elección entre tres proyectos para construir con diferentes niveles de dificultad: una casa de pájaros (fácil), un mini jardín de flores (medio) y un automóvil pequeño (difícil).

Luego, los jugadores se embarcarán en una búsqueda del tesoro y recolectarán materiales en los pasillos virtuales. Una vez recolectados todos los materiales, ensamblarán su proyecto en el espacio dedicado para los talleres infantiles. Los jugadores pueden salir de la tienda con su proyecto y utilizarlo durante la experiencia de Redcliff City.

Para obtener códigos únicos que se pueden canjear en Redcliff City, visite los talleres para niños presenciales de The Home Depot el primer sábado de cada mes a partir de las 9 a. m. hasta agotar existencias, a partir del 4 de marzo. Para experimentar de primera mano el taller virtual para niños de The Home Depot, ingrese a Redcliff City en Roblox hoy.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,322 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 475,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot