The Home Depot nombra a Paula Santilli y Caryn Seidman-Becker en su Junta Directiva

ATLANTA, 25 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, anunció hoy el nombramiento de Paula Santilli, directora ejecutiva de PepsiCo Latin America, y Caryn Seidman-Becker, presidenta y directora ejecutiva de CLEAR, para su junta directiva a partir del 1 de marzo de 2022. Después de la designación de Santilli y Seidman-Becker, The Home Depot tendrá 14 directores.

Santilli se ha desempeñado como directora ejecutiva de PepsiCo Latin America desde 2019. Anteriormente, ocupó varios cargos de liderazgo en PepsiCo Mexico Foods, entre ellos, presidenta, directora de operaciones así como vicepresidenta y gerente general. Antes de incorporarse a PepsiCo Mexico Foods, ocupó diversos cargos de liderazgo con PepsiCo en México y en la región del Cono Sur de América Latina, compuesta por Argentina, Uruguay y Paraguay. Santilli se incorporó a PepsiCo en 2001, tras la adquisición por parte de PepsiCo de la compañía Quaker Oats, donde ocupó varias funciones de creciente responsabilidad, entre ellas la gestión de los negocios regionales de Quaker Foods y Gatorade en Argentina, Chile y Uruguay.

Santilli formará parte del comité de finanzas de la junta directiva de The Home Depot y del comité de nominaciones y gobierno corporativo. Aporta amplia experiencia en gestión estratégica y liderazgo en comercio minorista, mercadeo y operaciones internacionales.

Seidman-Becker es el cofundador, presidente y director ejecutivo de CLEAR, una plataforma de identidad segura que opera en viajes, atención médica, deportes y entretenimiento. Antes de CLEAR, fundó y fue socia directiva de Arience Capital, una empresa de gestión de activos orientada al valor de más de USD 1,000 millones que se enfocó en invertir en empresas de un amplio espectro de industrias, entre las que se incluyen las de consumo, tecnología, aeroespacial y defensa. Antes de Arience Capital, se desempeñó como directora general de Iridian Asset Management, una firma asesora en inversiones, y vicepresidenta adjunta de la banca de inversión Arnhold y S. Bleichroeder.

Seidman-Becker será parte del comité de nominaciones y gobierno corporativo así como del comité de desarrollo de liderazgo y compensaciones de la junta directiva de The Home Depot. Aporta importantes conocimientos y experiencia en gestión estratégica, conocimientos operativos, tecnología y gestión financiera.

"Me complace darle la bienvenida a Paula y Caryn a nuestra junta directiva", expresó Craig Menear, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Su amplia experiencia en liderazgo, comercio minorista, tecnología y operaciones internacionales serán fundamentales para The Home Depot mientras trabajamos para ofrecer la mejor experiencia minorista interconectada a los clientes en Norteamérica".

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del cuarto trimestre, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México, incluidas 14 tiendas en los Estados Unidos que son producto de una pequeña adquisición completada durante el segundo trimestre del año fiscal 2021. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

