The Home Depot nombra a William "Billy" Bastek vicepresidente ejecutivo de comercialización

ATLANTA, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot nombró a William "Billy" Bastek vicepresidente ejecutivo de comercialización, con entrada en vigor inmediata.

Bastek es un veterano de 33 años en The Home Depot y aporta una enorme experiencia al puesto, tras haber desempeñado diversos cargos de liderazgo en toda la organización de comercialización. Recientemente, se desempeñó como vicepresidente sénior de Líneas duras, donde fue responsable de las estrategias de comercialización y marketing para los departamentos de ferretería y jardinería. Antes de ese cargo, ocupó el puesto de vicepresidente de comercialización (MVP) de ferretería y herramientas, en el cual supervisó el crecimiento y la transformación de las herramientas eléctricas y los departamentos automotrices en las tiendas y en internet.

Bajo el liderazgo de Bastek, el equipo de comercialización ha dirigido la modernización de las categorías de herramientas eléctricas y electricidad al aire libre, lo que impulsó un cambio en toda la industria de equipos con cable o alimentados por gas a equipos con batería, con un ecosistema de herramientas innovadoras impulsadas por las mismas plataformas de batería. Él y su equipo también impulsaron el crecimiento exitoso de las categorías de Halloween y fiestas de The Home Depot, tanto por internet como en las tiendas, que han logrado ventas récord durante las últimas temporadas.

"Billy es un comerciante experimentado, líder y mentor conocido por su enfoque innovador en la comercialización, que transforma el surtido de productos de The Home Depot y aporta un valor increíble a nuestros clientes", afirmó Ted Decker, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Tenemos la suerte de contar con un grupo talentoso de líderes sénior como Billy, así como futuros líderes en toda la empresa, y espero con ansias trabajar con él en su nuevo y ampliado rol".

Bastek comenzó su carrera en 1989 en HD Supply, antes conocida como Maintenance Warehouse, que fue adquirida originalmente por la compañía en 1997. Ha desempeñado diversas funciones de creciente responsabilidad, entre las que se incluyen comerciante global de productos, comerciante sénior, gerente de mercancía por división y MVP de materiales de construcción.

Bastek reemplaza a Jeff Kinnaird, quien ha decidido dejar The Home Depot.

"Jeff ha realizado importantes contribuciones a The Home Depot desde que comenzó en el pasillo de madera hace casi 27 años y ha avanzado a través de cada puesto en nuestras tiendas", comentó Decker. "Su liderazgo de nuestra división canadiense y, más recientemente, de nuestros negocios virtuales, de comercialización y de marketing es muy valorado. Jeff ha sido un promotor de nuestra cultura y nuestros valores, y me gustaría agradecerle por su arduo trabajo y sus numerosas contribuciones a lo largo de su carrera. Le deseo lo mejor en sus futuros proyectos".

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,322 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 475,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

