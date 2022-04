The Home Depot otorga 30 subvenciones HBCU Retool Your School para reformas de campus

Invierte un millón de dólares adicionales en su programa Retool Your School

ATLANTA, 27 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Impulsado por su propósito, The Home Depot® está invirtiendo otro millón de dólares en subvenciones para apoyar reformas en los campus de 30 universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU) a través de su programa Retool Your School 2022. En su 13.o año, el programa ofrece subvenciones que van de $20,000 a $75,000. Alabama State University, una de las que tuvo mejor desempeño esta temporada, ganó el premio Campaña del Año por su innovadora campaña, así como el segundo puesto en el Clúster 1 con lo que ganó un total de $95,000.

El martes 26 de abril se organizó una ceremonia híbrida de ganadores de Retool Your School para celebrar a las escuelas participantes y la temporada de votación 2022. El presentador del evento fue Laz Alonso, actor y exalumno de HBCU. Además, Terrence J, actor, periodista de entretenimiento, modelo y exalumno de HBCU, participó en una conversación informal.

"Desde su lanzamiento en 2009, el Programa de subvenciones para reformas de campus Retool Your School de The Home Depot ha brindado apoyo a casi el 70 % de los HBCU del país a través de más de 180 subvenciones", señaló Derek Bottoms, director de Diversidad en The Home Depot. "Las subvenciones de The Home Depot han ayudado a los HBCU a realizar reformas por un valor de más de $5 millones, incluida la creación de aulas ecológicas al aire libre, la renovación de centros de salud, la modernización de residencias y mucho más".

Los HBCU participantes se dividieron en tres clústeres según la población estudiantil. Las diez mejores escuelas con la mayor cantidad de votos por clúster recibirán subvenciones que van desde $20,000 hasta $75,000. Asimismo, el premio de $45,000 a la Campaña del Año se otorgó a la escuela cuya campaña demostró ser la más original, innovadora y, particularmente, efectiva para impulsar a su comunidad a generar votos para el programa.

"Cada año, el programa Retool Your School de The Home Depot reúne a nuestra comunidad para celebrar su orgullo por Tougaloo College a fin de apoyar reformas en el campus que marcan una diferencia en la vida de nuestros estudiantes", señaló la Dra. Carmen J. Walters, presidenta de Tougaloo College, ganador del premio Campaña del Año y del Clúster 3 en 2021. "El impacto del programa es inconmensurable".

Felicitaciones a las 30 instituciones ganadoras del programa Retool Your School 2022.

Campaña del Año

Alabama State University

Clúster 1

Alabama A&M University Alabama State University Jackson State University Southern University y A&M College Albany State University Grambling State University Winston-Salem State University Fayetteville State University Prairie View A&M University Florida Agricultural and Mechanical University

Clúster 2

Coahoma Community College Alcorn State University Tuskegee University Benedict College South Carolina State University Mississippi Valley State University University of Arkansas at Pine Bluff Elizabeth City State University West Virginia State University Hampton University

Clúster 3

Tougaloo College Texas College Fisk University Johnson C. Smith University Lane College Southwestern Christian College Wilberforce University Saint Augustine University Edward Waters University Rust College

Desde 2009, a través de Retool Your School, The Home Depot ha invertido más de $5.25 millones para actualizar, renovar y mejorar los campus de los HBCU. La compañía está decidida a dar continuidad a compromiso y celebrar el legado y orgullo de los HBCU. Para conocer más, visite RetoolYourSchool.com.

