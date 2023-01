The Home Depot presenta una nueva aplicación para uso dentro de la tienda a fin de ayudar a los asociados a brindar una mejor experiencia al cliente

ATLANTA, 12 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® está implementando una nueva aplicación de desarrollo propio con el fin de ayudar a los empleados de las tiendas a priorizar las tareas con mayor eficacia. La aplicación, denominada Sidekick, es una nueva adición a hdPhones, los dispositivos móviles de The Home Depot especializados en mejorar la experiencia del asociado y del cliente.

Impulsada por el aprendizaje automático (ML), la aplicación guía a los asociados para que prioricen el producto de mayor demanda, qué estante debe reabastecerse y la ubicación del producto en exceso en los estantes superiores. Sidekick ahorra tiempo y aumenta la productividad de los asociados al:

Aprovechar un algoritmo de ML habilitado en la nube para determinar qué tareas se pueden realizar y cuándo deben completarse

Utilizar la visión artificial para detectar y reabastecer productos agotados, así como para localizar productos en las tiendas

Alertar a asociados específicos acerca de qué tareas se deben completar primero a través de un motor de tareas común

Mostrar dónde y cómo completar una tarea en un panel con vistas para el asociado y el gerente

Integrarse con otras plataformas para garantizar que todos los datos y la priorización de tareas estén actualizados y alineados con necesidades comerciales más amplias

"El primer paso para el servicio al cliente es contar con el producto correcto que sea fácil de encontrar", señaló Muzammil Akram, vicepresidente de tecnología de tiendas de The Home Depot. "Equipar a nuestros asociados con tecnología innovadora es un factor clave para poner en práctica esa iniciativa. Sidekick es la adición perfecta a hdPhones porque aplica un enfoque basado en datos para ayudar a nuestros asociados a priorizar qué tareas beneficiarán más a nuestros clientes".

El lanzamiento de Sidekick se produce poco después del de hdPhones, un dispositivo impulsado por el servicio al cliente desarrollado en colaboración con Zebra Technologies, HPE y Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise. Con la adopción generalizada de hdPhones, The Home Depot se convirtió en el mayor usuario de la última generación de dispositivos Zebra. Desde el lanzamiento, The Home Depot ha implementado más de 99,000 dispositivos, lo que ha eliminado la fricción en la experiencia minorista de mejoras para el hogar en todas las tiendas de los Estados Unidos.

Mientras que hdPhones empodera a los asociados de The Home Depot, la aplicación móvil de la tienda les permite a los clientes encontrar productos de forma rápida y sencilla dentro de cualquier tienda, descubrir cuántos están disponibles, buscar reseñas de productos y consejos útiles, y mucho más.

The Home Depot ya ha instalado Sidekick en más de 600 tiendas y planea ampliar la implementación a todas las tiendas de los Estados Unidos a finales del año fiscal 2022.

