The Home Depot proporcionará información actualizada sobre la estrategia de inversión transformacional "One Home Depot" para ampliar su liderazgo en el mercado

ATLANTA, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el mayor minorista de productos para mejoras en el hogar del mundo, presentará hoy su Conferencia de Inversionistas y Analistas de 2019, en la que ofrecerá información actualizada sobre las principales prioridades estratégicas y analizará sus perspectivas preliminares para el año fiscal 2020.

La conferencia de hoy comenzará a las 9 a.m., hora del Este, y estará disponible en su totalidad a través de una transmisión en vivo por Internet y se reproducirá en ir.homedepot.com en la sección de Eventos y Presentaciones.

La estrategia "One Home Depot"

Los clientes cuentan con tener una experiencia de compra sin problemas e interconectada. Como resultado, en el año fiscal 2018, la empresa inició un programa de inversión acelerado de tres años para posicionarse como One Home Depot. La estrategia One Home Depot está creando una experiencia de compra realmente interconectada, ya que permite a los clientes combinar a la perfección el mundo digital y el físico.

Las inversiones para llevar a cabo esta estrategia siguen un enfoque de retorno del cliente, que afecta a todos los aspectos del negocio de la empresa. Estas inversiones y capacidades -incluyendo mejoras en las tiendas y nuevas soluciones de comercio electrónico, opciones de entrega líderes en la industria y un ecosistema Pro completo- desencadenarán aún más la visión de la venta minorista interconectada que la empresa comenzó a forjar hace muchos años.

"Estamos muy confiados de que las inversiones que estamos haciendo en la experiencia One Home Depot responderán a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Estamos consolidando nuestras distintas ventajas competitivas para capitalizar una oportunidad de mercado grande y fragmentada y ampliar nuestra posición de liderazgo en los próximos años", dijo Craig Menear, presidente de la junta directiva, CEO y presidente de la empresa.

Orientación para el año fiscal 2019

La empresa reafirmó su orientación para el año fiscal 2019, que es de 52 semanas, en comparación con el año fiscal 2018, que fue de 53 semanas, según se detalla a continuación:

Crecimiento de las ventas totales de aproximadamente el 1.8 por ciento y crecimiento de las ventas comparables de aproximadamente el 3.5 por ciento para el período comparable de 52 semanas.

Crecimiento de las ganancias por acción diluidas de aproximadamente el 3.1 por ciento desde el año fiscal 2018, a $10,03 .

Perspectivas preliminares para el año fiscal 2020

Adicionalmente, la empresa está proporcionando la siguiente previsión preliminar para el año fiscal 2020:

Crecimiento de las ventas totales de entre un 3.5 por ciento y un 4.0 por ciento

Crecimiento de las ventas comparables de entre un 3.5 por ciento y un 4.0 por ciento

Margen operativo de aproximadamente el 14.0 por ciento

Rendimiento del capital invertido de aproximadamente el 45 por ciento

The Home Depot es la tienda minorista especializada en mejoras para el hogar más grande del mundo, con 2,291 tiendas minoristas ubicadas en todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot registró ventas de $108,200 millones y ganancias de $11.100 millones. La empresa cuenta con más de 400,000 empleados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y figuran en el Promedio Industrial Dow Jones y el Índice 500 de Standard & Poor's.

Algunas declaraciones contenidas en el presente comunicado constituyen "declaraciones prospectivas", definidas dentro del marco de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden referirse, entre otras cosas, a la demanda de nuestros productos y servicios; el crecimiento de las ventas netas; las ventas comparables; los efectos de la competencia; la implementación de iniciativas de tiendas, ventas minoristas interconectadas, cadenas de suministro y tecnología; las posiciones de inventario y de existencias; el estado de la economía; el estado de los mercados de vivienda y de mejoras para el hogar; el estado de los mercados de crédito, incluyendo hipotecas, préstamos hipotecarios y créditos al consumo; el impacto de los aranceles; las cuestiones relacionadas con los métodos de pago que aceptamos; la demanda de ofertas de crédito; la gestión de las relaciones con nuestros empleados, proveedores y vendedores; el estado de los mercados de construcción y viviendas residenciales y mejoras para el hogar; la continuación de los programas de recompra de acciones; el desempeño de las ganancias netas; las ganancias por acción; los objetivos de dividendos; la asignación de capital y gastos; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de gastos; los gastos de compensación basados en acciones; la inflación y deflación de los precios de los productos básicos; la capacidad de emitir deuda a términos y tasas de interés aceptables para nosotros; el impacto y los resultados esperados de las investigaciones, las indagaciones, los reclamos y los litigios; el efecto de los cargos de contabilidad; el efecto de la adopción de ciertas normas contables; el impacto de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 y otros cambios regulatorios; las aperturas y cierres de tiendas; la orientación para el año fiscal 2019 y más allá; el panorama financiero; y la integración de las compañías adquiridas en nuestra organización y la capacidad de reconocer las sinergias y los beneficios previstos de esas adquisiciones. Las declaraciones prospectivas se basan en la información actualmente disponible y en nuestras suposiciones, expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros, y los resultados reales podrían diferir materialmente de nuestras expectativas y previsiones. No se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a futuros eventos, riesgos y futuras incertidumbres, muchos de las cuales están fuera de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad, así como suposiciones posiblemente imprecisas que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan, a los descritos en el artículo 1A, "Factores de Riesgo", y en otras partes de nuestro Informe Anual presentados en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal finalizado el 3 de febrero de 2019 y en nuestros Informes Trimestrales posteriores presentados en el Formulario 10-Q. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen, y no nos comprometemos a actualizar estas declaraciones de forma distinta a la requerida por la ley. Sin embargo, le aconsejamos que revise cualquier información adicional que publiquemos sobre temas relacionados en nuestras presentaciones periódicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

