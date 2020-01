The Home Depot recibe la calificación de "A-List" del líder de impacto ambiental CDP

ATLANTA, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® ha sido reconocido como un líder global en acción climática corporativa por sus esfuerzos para reducir su impacto ambiental y construir un futuro más sostenible para los consumidores y sus hogares. CDP, una organización de impacto ambiental sin fines de lucro, nombró a The Home Depot a su "A-List" de cambio climático por sus acciones para reducir las emisiones de carbono y mitigar los riesgos climáticos.

Cada año, miles de compañías revelan datos sobre sus impactos ambientales a la CDP para su evaluación independiente y reciben calificaciones que van desde la A hasta la D- por la eficacia con la que están abordando los riesgos climáticos y avanzando hacia una futura economía de cero emisiones de carbono.

The Home Depot se enfoca en reducir las emisiones de carbono mejorando continuamente la eficiencia energética en sus operaciones y expandiendo las inversiones en energía renovable y energía alternativa. Como resultado, la empresa ha reducido las emisiones de carbono absoluto en más de 3 millones de toneladas métricas desde 2009. Esto se logró en medio de un crecimiento significativo: de $66 mil millones en ventas en 2008 a $108 mil millones en 2018. La compañía también estableció objetivos basados en la ciencia en 2018 para lograr una reducción del 40 por ciento en sus emisiones de carbono para 2030 y una reducción del 50 por ciento para 2035.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por la CDP por nuestros esfuerzos para reducir nuestro impacto ambiental", dijo Ron Jarvis, vicepresidente de medio ambiente. "Nuestros resultados se derivan de las mejoras que hemos realizado kilovatio a kilovatio. Hemos modernizado la iluminación con LED en más de 1,300 tiendas, instalado sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación de bajo consumo en 133 tiendas, y hemos actualizado las unidades de HVAC en 467 tiendas. Como resultado de estas y otras iniciativas, el consumo de energía en nuestras tiendas en Estados Unidos se redujo en un 26 por ciento entre el 2010 y el 2018, por encima de nuestra meta de reducción del 20 por ciento establecida para el 2020. Nos esforzamos constantemente por mejorar la sustentabilidad de nuestras operaciones, porque es bueno para nuestro negocio y bueno para el planeta".

Incluso mientras sus negocios crecen, The Home Depot ha tomado medidas para disminuir el impacto ambiental de cada milla que sus mercancías viajan con la iniciativa plurianual de sincronización de la cadena de suministro de la compañía. Este enfoque incorpora y se basa en las mejores prácticas de transporte limpio a lo largo de su cadena de suministro. En 2018, la compañía redujo la intensidad de las emisiones de carbono en su cadena de suministro en un seis por ciento, disminuyendo el dióxido de carbono producido frente a cada unidad consumida. La compañía también eliminó más de 117,000 cargamentos de camión en los Estados Unidos en 2018 a través de las eficiencias de la cadena de suministro y aprovecha las tecnologías ecológicas como las celdas de combustible de hidrógeno, que producen energía fuera de la red eléctrica, dentro de sus operaciones de la cadena de suministro.

La compañía también cree que el mayor impacto ambiental que puede tener es a través de los productos que vende a los clientes. The Home Depot se adelanta a los objetivos establecidos para ayudar a los clientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 20 millones de toneladas métricas para el 2020. La compañía ofrece más de 22,000 productos con la etiqueta ENERGY STAR® en tiendas y en línea, y ha vendido más de 231 millones de unidades de estos productos. Esto avanza el objetivo de The Home Depot de ayudar a los clientes a ahorrar $2.8 mil millones en costos de energía.

Para conocer más acerca de cómo The Home Depot está reduciendo su impacto ambiental, vea el Informe de Responsabilidad (Responsibility Report) de The Home Depot de 2019. El informe está disponible en forma de infografía general, libro digital y PDF en Built from Scratch, la sala de prensa corporativa de The Home Depot.

