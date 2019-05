The Home Depot se presentará en la 35ta. Conferencia Anual Bernstein sobre Decisiones Estratégicas

ATLANTA, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista especializado en mejoras hogareñas más grande del mundo, anunció hoy que Craig Menear, presidente, CEO y presidente de la junta directiva, se presentará en la 35ta. Conferencia Anual Bernstein sobre Decisiones Estratégicas en Nueva York, NY. La presentación comenzará a las 10:00 a.m. (hora del este), el 30 de mayo de 2019.

La presentación se emitirá por Internet en vivo en http://ir.homedepot.com/events-and-presentations. Se mostrará un enlace bajo el encabezado "Eventos y presentaciones". El webcast quedará archivado y accesible en el mismo lugar tras la finalización del evento en vivo, y estará disponible hasta el 26 de noviembre de 2019.

The Home Depot es el minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, con 2,290 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot tuvo ventas por US$ 108,200 millones, y ganancias por US$ 11,100 millones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD), y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

