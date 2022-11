The Home Depot se ubica a la vanguardia con 100 MW de energía solar

ATLANTA, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot anunció que 100 MW de energía solar que adquirió de National Grid Renewables a través de su proyecto de energía solar y almacenamiento en el condado de Denton, Texas (conocido como Noble), generará el equivalente aproximado de casi el 80 % del consumo total de electricidad de The Home Depot. El parque solar es el mayor proyecto de energía solar de National Grid Renewables hasta la fecha y su primer proyecto de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos.

The Home Depot se comprometió a producir o adquirir electricidad 100 % renovable equivalente a las necesidades de electricidad para todas las tiendas de The Home Depot para 2030, lo que amplía el compromiso anterior de la compañía de producir o adquirir 335 megavatios de energía renovable o alternativa para 2025.

"La energía solar es el recurso energético más abundante de la Tierra", señaló Ron Jarvis, director de Sostenibilidad de The Home Depot. "Con esta compra, nos estamos acercando más a nuestro objetivo de producir o adquirir electricidad 100 % renovable equivalente a las necesidades de nuestras tiendas. Anticipamos que, para fines de 2023, aproximadamente las tres cuartas partes de nuestra capacidad de energía alternativa y renovable provendrán de la energía solar".

Noble es un proyecto de almacenamiento de energía solar de 275 megavatios (MW) y 125 megavatios hora (MWh) a cargo del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT). Se prevé que Noble evite 450,000 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono al año durante la operación.

The Home Depot está reduciendo su huella de carbono al mejorar la eficiencia de las operaciones de la compañía e invertir en soluciones de energía alternativa. Desde 2010, The Home Depot ha reducido el consumo de electricidad en sus tiendas en los Estados Unidos en un 50 %, y actualmente opera granjas solares en los techos de más de 80 tiendas y celdas de combustible generadoras de electricidad en más de 200 tiendas.

The Home Depot actualmente compra energía solar a una instalación de 75 MW y tiene un contrato por otros 50 MW de capacidad solar. La compañía también compra energía a una instalación eólica de 50 MW. The Home Depot espera que la generación anual combinada de energía renovable de estos acuerdos sea suficiente para alimentar a más de 500 tiendas.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,319 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

Acerca de National Grid Renewables

National Grid Renewables desarrolla y opera activos de energía renovable a gran escala en los Estados Unidos, que incluyen energía solar, eólica y almacenamiento de energía. Al ser una compañía que ayuda a los productores y que se centra en la comunidad, National Grid Renewables fortalece la red eléctrica de los Estados Unidos al reactivar las economías locales y reinvertir en un futuro de energía limpia y sostenible. National Grid Renewables apoya la visión de National Grid de estar en el centro de un futuro energético limpio, justo y asequible para todos. Para obtener más información sobre National Grid Renewables, visite www.nationalgridrenewables.com o siga a la compañía en Twitter o LinkedIn .

