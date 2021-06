The Home Depot sugiere a sus accionistas rechazar la "mini oferta de licitación" de Tutanota LLC

ATLANTA, 2 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, Inc., la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, recibió una notificación que informa que Tutanota LLC ("Tutanota") ha presentado una mini oferta de licitación no solicitada para adquirir hasta 1 millón de acciones de las acciones ordinarias de Home Depot a un valor de $360 por acción. Si bien el valor de la oferta se sitúa por sobre el precio actual de mercado de las acciones ordinarias de la compañía, la oferta está condicionada, entre otras cosas, a que el precio de cierre de las acciones ordinarias de Home Depot superen los $360 por acción en el último día de cotización antes de que expire la oferta. Esto significa que las acciones licitadas en la oferta solo serán aceptadas si el precio de oferta es inferior al precio de cierre del mercado. De hecho, la oferta establece que a la fecha de la misma, Tutanota espera extender la oferta hasta que el valor de mercado de las acciones ordinarias de Home Depot superen el precio de la oferta.

The Home Depot recomienda que sus accionistas no liciten sus acciones en respuesta a la oferta de Tutanota porque dicha oferta exige que el precio de cierre de las acciones ordinarias de la compañía superen el precio de la oferta, y ello queda supeditado a numerosas condiciones adicionales, entre las que se incluyen la obtención de financiamiento para la oferta por parte de Tutanota, el cual, según sus afirmaciones, actualmente no posee. No hay garantía de que se cumplirán las condiciones para la oferta. Bajo los términos de la oferta, Tutanota puede prorrogarla y retrasar el pago más allá de la fecha de expiración de dicha oferta, actualmente programada para el viernes 18 de junio de 2021 a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York. La oferta establece que Tutanota pretende prorrogar la oferta hasta que el precio de las acciones de la compañía superen los $360 por acción, o bien rescindir o modificar dicha oferta si el precio por acción no ha superado dicho monto para el 17 de mayo de 2022. Según los términos de la oferta, todo accionista que presente o haya presentado sus acciones las puede retirar antes de la fecha de expiración de dicha oferta, programada actualmente para el 18 de junio de 2021, de acuerdo con lo establecido en los documentos de la misma.

The Home Depot no respalda la mini oferta no solicitada de Tutanota y no está afiliada ni asociada de ningún modo con Tutanota ni con su oferta y documentos de la mini licitación.

La presunta mini oferta de licitación de Tutanota busca menos del cinco por ciento de las acciones ordinarias en circulación de Home Depot, evitando así muchos requisitos de divulgación y procedimiento de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) aplicables para las ofertas de más de cinco por ciento de las acciones en circulación de una compañía. Como resultado, las mini ofertas de licitación no ofrecen a los inversionistas el mismo nivel de protección que proveen las ofertas de licitación de mayor envergadura bajo las leyes de valores de los EE. UU.

Las orientaciones precautorias que ofrece la SEC para los inversionistas con respecto a las mini ofertas de licitación están disponibles en https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsminitendhtm.html. Tutanota ha realizado mini ofertas de licitación no solicitadas similares para las acciones de otras compañías que cotizan en la bolsa. The Home Depot insta a corredores y agentes, así como a otros participantes del mercado, a analizar el comunicado de la SEC con respecto a la difusión y divulgación de mini ofertas de licitación para corredores y agentes en https://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

Como lo asevera la SEC, los accionistas deberían obtener las cotizaciones de mercado actuales para sus acciones, asesorarse a través de sus corredores o consultores financieros y mantener precaución respecto de la mini oferta de licitación de Tutanota.

The Home Depot solicita que una copia de este comunicado de prensa sea incluido con todas las difusiones de materiales relativos a la mini oferta de licitación de Tutanota en relación con las acciones ordinarias de Home Depot.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

