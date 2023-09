The House of Suntory bringt im Rahmen seines hundertjährigen Jubiläums eine limitierte Abfüllung des Hibiki 21-Year-Old Whisky und des Flaschendesigns desHibiki Japanese Harmony auf den Markt

Der Pionier für japanischen Whisky präsentiert zwei neue Abfüllungen in limitierter Auflage im Rahmen seiner sechsteiligen Serie zur Feier des hundertjährigen Bestehens.

NEW YORK, 19. September 2023 /PRNewswire/-- Das Jahr 2023 markiert ein bedeutendes Jahr für das House of Suntory. Das Gründungshaus des japanischen Whiskys freut sich, die im Rahmen der Hundertjahrfeier lang erwartete Ausgabe des Hibiki 21-Year-Old Whiskys und des limitierten Flaschendesigns des Hibiki Japanese Harmony bekanntzugeben, welches die vier Jahreszeiten würdigt und eine Anspielung auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Die beiden limitierten Abfüllungen sind die jüngsten Whisky-Angebote im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des House of Suntory. Sie würdigen ein Jahrhundert seit der Gründung der allerersten Malt Whisky-Destillerie Japans durch den Gründer Shinjiro Torii im Jahr 1923.

100th Anniversary Hibiki Japanese Harmony and Hibiki 21-Year-Old Limited-Edition Releases

Hibiki, der 1989 auf den Markt kam, gilt als einer der renommiertesten Whiskys der Welt und hat sich zu einem der begehrtesten japanischen Blended Whiskys entwickelt. Hibiki ist eine harmonische Mischung aus verschiedenen Malz- und Getreide-Whiskys aus den Suntory-Brennereien Yamazaki, Hakushu und Chita. Die limitierte Abfüllung des Hibiki 21-Year-Old ist eine zarte Mischung aus Malz- und Getreide-Whiskys, die sorgfältig verschnitten wurden, um ein reiches Bouquet an unvergleichlichen Aromen und Geschmäckern zu kreieren. Bei dieser Sonderabfüllung zum 100-jährigen Jubiläum steht die seltene Mizunara-Eiche im Vordergrund, die die Mischung tiefgreifend beeinflusst und gleichzeitig den Charakter und die Essenz von Hibiki bewahrt.

„Bei der limitierten Ausgabe des Hibiki 21-Year-Old sah sich unser Team der Herausforderung gegenübergestellt, eine neue Mischung zu kreieren, um unser hundertjähriges Bestehen zu feiern," sagte Shinji Fukuyo, Chief Blender von Suntory. „Mit akribischer Präzision ist es uns gelungen, die herausfordernden und dennoch lohnenden Eigenschaften der japanischen Mizunara-Eiche zu nutzen, um das einzigartige Geschmacksprofil zu betonen, für das unsere Hibiki-Whiskys bekannt sind. Dieser spezielle Whisky zeigt unser kontinuierliches Engagement für die Handwerkskunst im Hause Suntory."

Das Etikett zum hundertjährigen Jubiläum auf der Flasche des Hibiki 21-Year-Old zeigt auf kunstvolle Weise einen allmählichen Übergang von Farben, die an den Sonnenuntergang in Japan erinnern, ein Symbol für Leben, Vitalität und den unaufhörlichen Lauf der Zeit. In der japanischen Kultur hat die Sonne eine tiefe Bedeutung, da sie die umliegende Natur nährt und wichtige Energie liefert. Sie erinnert uns daran, das Leben zu schätzen und die Veränderungen, die mit jedem Augenblick eintreten, anzunehmen.

Dieser außergewöhnliche Whisky hat eine zartgoldene Farbe und verkörpert mit seinen verführerischen Aromen den Geist des ,,Wa", der Einheit. Der Whisky bietet raffinierte und elegante Noten von Kumquat und Jasmin verbunden mit japanischem Weihrauch. Sein Geschmack ist dezent süßlich und blumig, kombiniert mit würzigem Sandel- und Agarholz. Das Ergebnis ist ein langer und tiefer Abgang mit Untertönen von würzigem Mizunara-Holz. Hibiki 21-Year-Old verfügt über eine Abfüllstärke (ABV) von 43 Prozent. Er ist weltweit in ausgewählten Märkten erhältlich.

Das Flaschendesign zum 100-jährigen Jubiläum von Hibiki Japanese Harmony aus dem Hause Suntory erweckt die Kunst der „Monozukuri"-Handwerkskunst zum Leben – es ist dasselbe unermüdliche Streben nach Qualität, Genialität und Ausdruckskraft, welches das Design jeder der limitierten Editionen zum hundertjährigen Bestehen des Hauses inspiriert Die Verpackung der hundertjährigen Ausgabe von Hibiki Japanese Harmony zeigt Motive mit Schnee, Mond und Blumen, die die wechselnden Jahreszeiten von Japan darstellen. Die „Kakehashi" (Brücke) auf der Flasche verbindet Japan und die Welt mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das darunter fließende Wasser ist rein und klar und symbolisiert die Beseitigung von Not und Unglück. Die „Kakehashi" symbolisiert die emotionale Verbundenheit der Japaner mit den einzigartigen Jahreszeiten ihres Landes und deren Bedeutung im täglichen Leben und fördert eine Wertschätzung für die Zeit, die im Hibiki einen tiefen Nachklang findet und inspiriert.

Dieser bernsteinfarbene, leuchtende und feine Whisky präsentiert Noten von Rose, Litschi, einem Hauch von Rosmarin, reifem Holz und Sandelholz. Geschmacklich bietet er Aromen von honigartiger Süße, kandierter Orangenschale und weißer Schokolade. Der Abgang ist sowohl subtil als auch zart mit einem Hauch von Mizunara. Hibiki Japanese Harmony verfügt über eine Abfüllstärke (ABV) von 43 Prozent. Er ist weltweit in ausgewählten Märkten erhältlich.

Anfang dieses Jahres stellte das Haus Suntory seine Whisky-Editionen Yamazaki 18-Year-Old Mizunara und Hakushu 18-Year-Old Peated Malt zum 100. Jubiläum vor. Zum 100-jährigen Jubiläum wurden auch limitierte Jubiläumsetiketten der Flaggschiffe Yamazaki 12-Year-Old und Hakushu 12-Year-Old herausgebracht. Alle vier sind in ausgewählten Märkten auf der ganzen Welt erhältlich.

Das House of Suntory lädt seine Fans ein, an seinem neuen globalen Mitgliedsprogramm teilzunehmen, das exklusive Vorteile wie frühzeitigen Zugang zu Neuauflagen, vorrangige Einladungen zu Einkaufserlebnissen*, Neuigkeiten aus der Brennerei, kulturelle Einblicke und vieles mehr bietet. Um sich anzumelden und mehr über das House of Suntory zu erfahren, besuchen Sie uns bitte online hier.

Für weitere Informationen über die neuen Whiskys in limitierter Auflage besuchen Sie uns bitte online hier für Hibiki 21-Year-Old und hier für Hibiki Japanese Harmony.

*Begrenzte Anzahl an Einladungen in wichtigen Städten.

Informationen zu The House of Suntory

Seit 1923 ist Suntory als Pionier des japanischen Whiskys für sein ,,House of Master Blenders" und für ihre ,,Art of Blending" bekannt. Gründer Shinjiro Torii gründete die erste Malt Whisky-Brennerei von Japan in Yamazaki, und das Erbe von Suntory setzte sich mit Toriis Sohn und Suntorys zweiten Master Blender Keizo Saji fort, der weitere Destillerien gründete, darunter die Hakushu-Brennerei. Die Kunst von Suntorys Master Blendern wird von Generation zu Generation weitergegeben, und Suntory Whisky bleibt seinem Erbe und der Innovation gleichermaßen verpflichtet. The House of Suntory wurde bei der International Spirits Challenge in London, Vereinigtes Königreich, bereits viermal zum Distiller of the Year ernannt, und zwar in den Jahren 2010, 2012, 2013 und 2014. Whiskys von Santory sind subtil, raffiniert und komplex. Das Portfolio umfasst Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki und Ao. Zum Portfolio von The House of Suntory gehören zudem Roku Japanese Gin und Haku Japanese Vodka. Roku Gin und Haku Vodka werden von den Meisterhandwerkern von The House of Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt und repräsentieren die Natur und den Geist Japans. In diesem Jahr feiert Suntory Whisky einhundert Jahre Whisky-Innovation – ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Geschichte der Marke, sondern für die japanische Spirituosenkultur als Ganzes. Anlässlich dieses Jubiläums wird das Haus Suntory sein hundertjähriges Jubiläum über das ganze Jahr 2023 hinweg fortführen.

Informationen zu Beam Suntory

Als weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen inspiriert Beam Suntory die Schönheit des Lebens, indem es durch sein erstklassiges Markenportfolio großartige Verbrauchererlebnisse bietet. Beam Suntory ist bekannt für seine Handwerkskunst bei Premium-Whiskys wie Jim Beam®, Maker's Mark®, Basil Hayden® und Knob Creek® Bourbons; japanische Whiskys wie Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® und Toki®; sowie führende Scotch-Marken wie Teacher's, Laphroaig® und Bowmore®. Beam Suntory produziert ebenfalls führende Marken wie Courvoisier® Cognac, Tres Generaciones®, El Tesoro® und Hornitos® Tequila, Roku und Sipsmith® Gin, Canadian Club® Whisky, und ist ein Weltmarktführer für trinkfertige Cocktails mit Marken wie -196 und On The Rocks™ Premium-Cocktails.

Als weltweit tätiges Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern ist einer der Kernwerte von Beam Suntory ,,Growing for Good" (Wachstum für einen guten Zweck). Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie ,,Proof Positive" hat sich das Unternehmen zu ehrgeizigen Zielen und Investitionen verpflichtet, um die ökologische Nachhaltigkeit in seinen Betrieben zu fördern, um sicherzustellen, dass das Unternehmen einen positiven Einfluss auf die Gemeinden hat, in denen die Mitarbeiter leben und arbeiten, und um Programme zu entwickeln, die die Verbraucher bei ihren Trinkentscheidungen unterstützen. Beam Suntory hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft von Suntory Holdings Limited in Japan. Für weitere Informationen über Beam Suntory, seine Marken und sein Engagement für soziale Verantwortung besuchen Sie bitte www.beamsuntory.com und www.drinksmart.com.

