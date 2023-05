The House of Suntory feiert stolz 100 Jahre japanischen Pioniergeist

Das Traditionshaus des japanischen Whiskys arbeitet mit den Filmikonen Sofia Coppola und Keanu Reeves zusammen und präsentiert neue Whiskys in limitierter Auflage zum Anlass seines hundertjährigen Bestehens

NEW YORK, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- The House of Suntory, das Traditionshaus des japanischen Whiskys, feiert sein 100-jähriges Jubiläum der Whisky-Innovation: ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Geschichte von Suntory, sondern auch für die japanische Spirituosenkultur. Zu Ehren dieser Zentenarfeier präsentiert The House of Suntory den Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute (Suntory-Jubiläumshommage), der von der Oscar-prämierten Regisseurin Sofia Coppola erdacht wurde und in dem der Schauspieler Keanu Reeves die Hauptrolle spielt, sowie exklusive Jubiläumsabfüllungen seiner weltberühmten Whiskys, die das 100-jährige Bestehen feiern.

Actor Keanu Reeves celebrates his partnership with the House of Suntory honoring 100 Years of Pioneering Japanese Spirit.

Zwanzig Jahre nach den Dreharbeiten zu Lost in Translation kehrte Sofia Coppola nach Japan zurück, um den Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute zu kreieren. Coppola bringt ihr künstlerisches Genie und ihre Bewunderung für Suntory Whisky als Kreativdirektorin von The Tribute ein, der Suntorys illustre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft würdigt. Suntory Anniversary Tribute erzählt die bemerkenswerte Geschichte des Erbes der Marke und ihr Vermächtnis der Whiskyherstellung in den letzten 100 Jahren und zeigt die Bedeutung von „Suntory Time" aus der Sicht des Schöpfers. Der Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute, in dem der Schauspieler Keanu Reeves zu sehen ist, ein Liebhaber von Suntory Whiskey, der bereits 1992 in einer Werbekampagne für Suntory Reserve auftrat, wurde gestern während der Suntory Time 100th Anniversary Global Premiere in New York City zum ersten Mal gezeigt und ist jetzt auf der Website von House of Suntory hier verfügbar.

„Als Pionier des japanischen Whiskys hat The House of Suntory im letzten Jahrhundert eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung von Kultur und führender Handwerkskunst in Japan gespielt", sagte Jon Potter, Managing Director von The House of Suntory. „Und die Partnerschaft mit Sofia und Keanu, die beide Fans von Suntory Whisky sind, macht absolut Sinn, um diesen historischen Meilenstein zu feiern. Von den markanten Blends unseres Chief Blenders in fünfter Generation, Shinji Fukuyo, bis hin zu der einzigartigen Filmkreation von Sofia und Keanu hat diese Hommage alle Erwartungen übertroffen, um unsere legendären japanischen Whiskys zu feiern."

Später in diesem Sommer wird Reeves in einem weiteren kreativen Projekt in Zusammenarbeit mit The House of Suntory zu sehen sein: einer Reihe von Dokumentarfilmen des Filmemachers Roman Coppola mit dem Titel „The Nature and Spirit of Japan". Die Serie erkundet die japanische Whiskykultur, die von der Harmonie mit der Natur inspiriert ist (Wa), von japanischer Handwerkskunst geprägt ist (Monozukuri) und als authentisches japanisches Kulturerlebnis genossen wird (Omotenashi). Die Doku-Serie ist sowohl informativ als auch unterhaltsam und soll eine tiefere Beschäftigung mit The House of Suntory und der japanischen Kultur insgesamt fördern.

„Ich fühle mich geehrt, dreißig Jahre nach unserer Suntory Reserve-Kampagne wieder mit Suntory Whisky zusammenzuarbeiten", sagte Keanu Reeves. „Ich bin ein großer Fan von Suntory Whisky, daher ist es etwas ganz Besonderes für mich, einen Beitrag zu Ehren dieses Jubiläums leisten zu können. Meine Bewunderung für den Whisky geht über das Genießen des Whiskys hinaus. Es sind die gehobene japanische Handwerkskunst und die Liebe zum Detail, die Suntory Whisky so besonders machen. Als Schauspieler pflege und perfektioniere ich meine eigene Handwerkskunst und es erfüllt mich mit Begeisterung, diesen Prozess in einer Doku-Serie zu teilen."

Zu Ehren seines hundertjährigen Bestehens bringt The House of Suntory mehrere limitierte Sonderabfüllungen von Whiskys auf den Markt, die die einzigartige japanische Handwerkskunst in den Whisky-Brennereien von Suntory und ihre sorgfältige Kunst des Blending hervorheben, darunter die Whiskys Yamazaki 18 Year Old Mizunara und Hakushu 18 Year Old Peated Malt. Besondere Jubiläumsetiketten zum 100-jährigen Bestehen werden ebenfalls für die Flaggschiffprodukte Yamazaki 12 Year Old und Hakushu 12 Year Old präsentiert.

„Hakushu und Yamazaki Whiskys sind das Vermächtnis aus unserer Vergangenheit, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde", sagte Shinji Fukuyo, Chief Blender in der fünften Generation. „Es ist mehr als angebracht, zu Ehren dieses unglaublichen Meilensteins limitierte Auflagen auf den Markt zu bringen, da sie unser unermüdliches Streben nach Qualität verkörpern und unser Versprechen symbolisieren, unserer Philosophie in den nächsten hundert Jahren und darüber hinaus weiter treu zu bleiben."

Die hundertjährige Tradition von The House of Suntory nahm mit der Gründung seiner Yamazaki Distillery im Jahr 1923 ihren Anfang — der ersten und ältesten Malt-Whisky-Brennerei in der Geschichte von Japan. Das 100-jährige Vermächtnis des Suntory-Gründers Shinjiro Torii begann mit dem Traum, „einen authentischen japanischen Whisky zu kreieren, der mit den Reichtümern der japanischen Natur und Handwerkskunst gesegnet ist", den sein Enkel Shingo Torii heute in der Yamazaki Distillery und den anderen Brennereien im ganzen Land weiterführt. Seit seiner Gründung produziert The House of Suntory Weltklasse-Spirituosen und ist bekannt für Yamazaki, Hakushu, Tschita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki und Ao sowie Roku Gin und Haku Vodka.

Dieses bahnbrechende Jubiläum ist ein bedeutender Meilenstein für The House of Suntory und sein Heimatland Japan. Als ersten Schritt in seine vielversprechende Zukunft investiert The House of Suntory 10 Milliarden JPY (77 Millionen USD), um seine Yamazaki und Hakushu Distilleries zu verbessern, die derzeit für Renovierungsarbeiten geschlossen sind und diesen Herbst wieder geöffnet werden sollen. The House of Suntory ist heute weltweit zu einem Synonym für einige der besten japanischen Whiskys geworden und hat zweifellos ein Erbe aufgebaut, das es verdient, gefeiert zu werden.

The House of Suntory lädt seine Fans ein, sich seinem neuen globalen Mitgliedsprogramm anzuschließen. Mitglieder werden zu den Ersten gehören, die über Neuerscheinungen von The House of Suntory informiert werden, für Einladungen zu Kundenerlebnissen vorrangig berücksichtigt werden*, Nachrichten von den Brennereien erfahren, frühzeitigen Zugang zu Inhalten erhalten und vieles mehr. Das Mitgliedschaftsprogramm von The House of Suntory zielt darauf ab, Enthusiasten von japanischem Whisky auf der ganzen Welt zusammenzubringen und eine kulturelle Reise durch Japan zu bieten. Zur Registrierung besuchen Sie uns bitte online hier.

* Begrenzte Anzahl von Einladungen in wichtigen Städten.

