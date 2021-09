The Infinity Group : Les options de financement alternatives aident les entreprises de l'UE à tirer parti du plan de relance économique pour se développer de manière plus verte, numérique et résiliente

LONDRES, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les entreprises de toute l'Union européenne cherchent à tirer parti du plan de relance économique de l'UE, de la levée des restrictions liées au coronavirus et des nouvelles campagnes de vaccination qui se sont combinées pour aboutir à des prévisions de croissance économique optimistes pour accélérer la reprise et développer leurs activités.

Le défi consiste à accéder au capital pour développer les entreprises assez rapidement afin de tirer parti de cette fenêtre d'opportunité unique. Cela est particulièrement difficile à un moment où les chaînes d'approvisionnement endommagées continuent d'ajouter des coûts aux opérations et où le financement traditionnel reste coûteux et rare, selon The Infinity Group.

Certains sont sceptiques quant à la durabilité de cette opportunité de croissance alors que de nombreux pays à travers le monde sont aux prises avec une nouvelle vague de la pandémie causée par la variante delta, un nombre croissant de cyberattaques et de récentes catastrophes climatiques.

Cependant, The Infinity Group voit des fonds spéculatifs, des fonds de pension, des groupes souverains, des investisseurs providentiels et d'autres du monde entier chercher à capitaliser sur ces conditions uniques. Et ils sont plus intéressés à investir dans des entreprises qui ont une stratégie claire pour tirer parti de cette fenêtre de croissance pour revenir plus vertes, numérisées et plus résilientes aux menaces futures.

The Infinity Group fait partie d'une catégorie émergente de groupes de services financiers offrant un modèle de financement alternatif qui offre un potentiel de croissance aux entreprises et aux investisseurs. Les entreprises à la recherche de capitaux pour se relancer plus fortes peuvent recevoir du financement d'une coopérative de divers investisseurs à des taux très concurrentiels et, dans de nombreux cas, à des conditions prolongées par rapport à ce qui est offert par le biais du financement bancaire traditionnel. En même temps, ces groupes d'investissement peuvent accéder à un moyen intelligent et sûr d'investir dans des sociétés bien qualifiées et approuvées qui représentent un potentiel de croissance immédiat.

Bien que de nombreux défis et obstacles à une reprise économique complète et durable subsistent, de nouvelles options s'offrent aux entreprises pour financer l'expansion de leurs activités afin de tirer parti des prévisions de croissance optimistes de la Commission européenne.

SOURCE Infinity Group