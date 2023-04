The Insiders lança Metodologia 7Rs

Campanhas de reviews feitas através do marketing boca a boca tem gerado incremento nas vendas on-line

SÃO PAULO, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, dois entre os mais importantes nomes do mercado global, já avisaram: "a comunicação de consumidor para consumidor influencia mais do que qualquer outro canal de comunicação". As grandes empresas já perceberam esse movimento e investem cada vez mais em marketing boca a boca, principalmente, na vertente de reviews, que são as avaliações que os consumidores fazem nos anúncios dos sites de comércio eletrônico, ajudando, assim, outros consumidores a decidirem pela compra ou não.

Joel Amorim, managing director para a América Latina da The Insiders, multinacional que desenvolveu a metodologia chamada 7Rs, que se aplicada corretamente, aumenta em até 4 vezes as vendas no e-commerce.

Só na The Insiders, empresa global de marketing de influência, que tem como um dos principais serviços gerar tráfego qualificado para os e-commerces de seus clientes, a demanda na procura por campanhas de reviews aumentou 300% de 2021 para 2022. "Fora do Brasil, o Smart Review, que é como chamamos essa maneira inteligente de gerar avaliações qualificadas para nossos clientes, já é bastante consolidada e nossos clientes globais, como L'Oréal, Samsung e LG, têm trazido para o Brasil com nossa ajuda", comenta Joel Amorim, managing director para a América Latina da The Insiders.

Todo esse crescimento no interesse por campanhas de Smart Review gerou a necessidade de consolidar em uma metodologia todas as boas práticas que, com eficiência comprovada, garantiram o sucesso de ações em mais de 40 países.

Essa metodologia, chamada 7Rs, organiza as ações e os processos que, se aplicados em uma campanha de forma integral, pode aumentar em até 4 vezes as vendas no e-commerce.

Review Volume, Rating, Ranking, Recency, Reach, Richness e Relevancy são as terminologias, em inglês, representadas pelos 7Rs.

A metodologia utiliza duas formas para amplificar o número de pessoas impactadas: por meio de parceiros de syndication, que são empresas que validam a autenticidade dos reviews e, depois dessa validação, distribuem essas avaliações no pool de e-commerces; e por meio de UGC (User Generation Content – conteúdo gerado pelo usuário), que é o estímulo ao consumidor que compartilha suas experiências nas redes sociais.

O marketing boca a boca tem se tornado cada vez mais fundamental nos planos de mídia das grandes empresas. Porém, gerar tráfego e conteúdo para o e-commerce, de maneira metódica e organizada, vai impactar diretamente em incremento de vendas. A Metodologia 7Rs chega para pôr em prática o passo a passo que garante o sucesso de uma campanha de geração de reviews.

FONTE The Insiders

