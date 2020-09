The Lancet: Turquia Usa Favipiravir da Hisun Contra COVIC-19 com Grande Efeito

TAIZHOU, China, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- No dia recente, Preprints with The Lancet publicou o relatório preliminar relacionado com que Favipiravir da Hisun está aplicado para tratamento médico de COVID-19 pela Turquia, no qual releva que a taxa de internação hopitalar em UTIs ficava abaixada para 50% depois de 5 dias de tratamento com Favipiravir contra coronavírus em todos os hospitais na Turquia, na qual a mesma taxa dos pacients com menos de 60 anos caiu de 20% para 6,6% e a sua taxa de intubação diminuiu significativamente. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3622357).