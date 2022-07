The Law Offices of Alex Martinez presenta una demanda en representación de una mujer del sur de Texas herida en el restaurante Luby's en Pharr

EDINBURG, Texas, 21 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alex Martinez, abogado con experiencia en responsabilidad de establecimientos de The Law Offices of Alex Martinez en el Valle del Río Grande, presentó una demanda por negligencia en representación de una mujer local que resultó gravemente herida en el restaurante Luby's en Pharr, Texas.

La demanda presentada en el condado de Hidalgo detalla cómo Nancy Salinas, de 26 años, salió del local de Luby's después de una comida y se vio obligada a caminar por una acera irregular en un borde que era "ilógicamente alto, ilegal y peligroso".

El borde de la acera inseguro en Luby's donde la Sra. Salinas resultó herida es al menos 1/3 más alto de lo que permite el Manual de normas de la Ciudad de Pharr desde al menos 2006. Luby's tampoco pudo mantener adecuadamente la acera de una manera que alertara a sus clientes de las condiciones injustificadamente peligrosas.

"Si el resto de los negocios de Pharr siguen el manual de normas de la ciudad, no cabe duda de que Luby's sabía sobre la peligrosa situación generada para la Sra. Salinas y para el sinfín de otras personas que siguen yendo allí todos los días", expresó el Sr. Martínez. "Su vida ha cambiado para siempre simplemente porque Luby's no ha seguido las reglas y no protege a sus clientes".

Como resultado de su caída, la Sra. Salinas sufrió varias fracturas en su tobillo izquierdo y sus pies, además de otras lesiones en todo el cuerpo.

"Mi vida ha cambiado por completo. Con dos piernas fracturadas, todo, desde salir de la cama hasta ir al trabajo, se ha vuelto casi imposible sin sufrir grandes dolores", explicó la Sra. Salinas. "He tenido que aprender a vivir de una forma completamente diferente debido a esto".

El abogado Alex Martínez ha asumido la responsabilidad de los gastos del tratamiento médico de la Sra. Salinas y se ha comprometido a asegurarse de que el restaurante Luby's sea considerado responsable de su negligencia. El Sr. Martínez ha solicitado un juicio por jurado en la demanda Nancy Salinas vs. Luby's Restaurant Corporation, N.° C-2391-22-L, que se encuentra en trámite en el 464° Tribunal de Distrito.

The Law Offices of Alex Martinez representa a personas de todos los ámbitos de la vida en casos de lesiones personales graves, reclamaciones de seguro y asuntos migratorios. Alex Martinez, fundador de la firma, tiene más de una década de experiencia ayudando a personas de Rio Grande City, McAllen, Mission, Edinburg, Pharr, Alamo, Donna, Weslaco, Mercedes, Brownsville y en todo el Valle del Río Grande y sur de Texas.

