The Magic of Jewellery: THOMAS SABO et Rita Ora présentent la glamoureuse collection automne/hiver 2020

Les fruits défendus : la ligne Magic Garden nous enchante avec le serpent et la pomme au rendu noir et rouge top tendance qui s'imposent comme les nouvelles pièces mode. Une étincelante dorure or jaune 18 carats confère une petite touche de luxe à d'autres créations. Mis en scène en forme de bague, le serpent s'enroule élégamment autour du doigt. Pour aller avec, de superbes pierres de malachite viennent encore élargir l'offre de quelques pièces uniques au charisme certain.

L'expansion de la ligne Magic Stones revêt toutes les facettes magiques de l'élégance. La nouvelle teinte cognac, superbe couleur typique des gemmes, séduit par son charme magnétique. D'excellente qualité, taillées à la main et serties avec précision dans de ravissantes montures ouvertes et plaquées or, les gemmes rayonnent d'un éclat fascinant.

Les lignes Magic Garden et Magic Stones de la collection THOMAS SABO x Rita Ora seront introduites dès le 1er septembre 2020 en exclusivité dans les boutiques THOMAS SABO et la boutique en ligne sur www.thomassabo.com.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise éponyme est présente dans le monde entier avec plus 3 100 points de vente, parmi lesquels environ 260 boutiques, ainsi que la boutique en ligne sur www.thomassabo.com. Forte de quelque 1 600 employés à l'échelle internationale, l'entreprise THOMAS SABO emploie plus de 500 collaborateurs à son siège social. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

