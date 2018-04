The Mansions at Doral rompe record con la venta de una propiedad de 3 millones de dolares

Ya The Mansions at Doral había sido reconocida por tener los más altos cierres de la ciudad, al vender 6 mansiones con precios superiores a los US$2,100,000. Con esta venta, The Mansions at Doral consolida su liderazgo al lograr la séptima propiedad de más alto valor y muy pronto espera cerrar otras 2 mansiones por arriba de US$2,100,000, para llegar a los 9 cierres más altos, demostrando así su capacidad para agregar valor a su complejo inmobiliario y, por lo tanto a la ciudad.

La propiedad es una de las más amplias de esta exclusiva comunidad de solo 60 casas de lujo que integran The Mansions at Doral. Bajo el concepto de ser éste un proyecto único e irrepetible, los constructores brindan a cada propietario más de 100 opciones de diseño interior y exterior haciendo que cada mansión tenga un sello personal. La propiedad tiene en total 9,153 pies cuadrados de construcción y cuenta con 6 dormitorios y 6.5 baños. Está asentada en un terreno con vista al lago que alcanza los 10,200 pies cuadrados.

Desde sus inicios, The Mansions at Doral se ha distinguido por ser la comunidad más exclusiva de Doral al establecer un nuevo standard realizando construcciones de un nivel que nunca antes se había visto en la ciudad. Gracias a sus niveles de personalización, lujo y arquitectura moderna, ahora se consolida también por tener las propiedades con mayor valor de la ciudad de Doral, permitiéndole posicionarse dentro de la élite de comunidades boutique de Miami-Dade.

Por su extraordinario y elevado concepto de diseño y los más altos niveles de acabados, The Mansions at Doral ha sido galardonada con premios Platino y Gold, obteniendo también reconocimientos especiales de los jueces de la Asociación de Constructores de Sur de la Florida por Mejores Espacios Exteriores, Mejor Diseño de Cocina y Mejores Productos de Construcción.

Juan Carlos Tovar, CEO de Devtov, empresa que lidera este complejo inmobiliario, nos dice: - "Con The Mansions at Doral demostramos que no hay límites al imaginar todas las posibilidades que cada comprador tiene en mente. Cada casa se diseña como él o ella la imaginan. Nosotros simplemente desarrollamos la idea y la convertimos en una casa única e irrepetible. Este proceso de personalización es lo que en la industria se llama Custom Homes. Dentro de nuestros próximos proyectos se encuentran varios custom homes en el área de Pinecrest, así como un desarrollo comercial que combina oficinas y retail (Mixuse) con el mismo concepto de personalización de The Mansions at Doral."

Si desea más información sobre esta casa o alguno de los últimos lotes disponibles, contacte a The Mansions at Doral en su Centro de Ventas llamando al (786) 618-9191 o visite www.themansionsatdoral.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/664478/The_Mansions_at_Doral_Video_PR.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/664479/3L4A9737__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/664480/3L4A9727_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/664481/3L4A9714.jpg

FUENTE The Mansions at Doral

