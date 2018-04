The NASH Education Program: La coalition autour de la 1ère Journée Internationale de la NASH prend de l'ampleur, grâce à l'implication de partenaires industriels majeurs et d'associations de patients

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/675868/1st_International_NASH_Day_Logo.jpg )





« Nous sommes enchantés de constater le nombre croissant d'acteurs qui soutiennent la première Journée Internationale de la NASH qui aura lieu le 12 juin prochain, aux côtés de The NASH Education Program™, afin d'améliorer la connaissance de la NASH » a indiqué Pascaline Clerc, PhD, porte-parole de The NASH Education Program™ aux États-Unis. « Nous préparons avec impatience cette première journée globale de mobilisation, et appelons tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la NASH à nous rejoindre pour porter haut et amplifier la voix des patients ».

« La NASH est une maladie grave, avec des conséquences sévères et potentiellement mortelles » a déclaré le Pr. Stephen Harrison, MD, PhD, Directeur Médical du Pinnacle Clinical Research, Professeur d'hépatologie au Radcliffe College of Medicine, University of Oxford, San Antonio, Texas, USA, et membre du comité scientifique de The NASH Education Program™. « Et pourtant, la NASH évolue de manière silencieuse, et la majorité des patients ignorent en être atteints. The NASH Education Program™ va permettre d'inverser cette situation, en donnant aux patients et aux médecins les informations nécessaires pour combattre cette maladie ».

La coalition de partenaires supportant cette première édition de la Journée Internationale de la NASH, le 12 juin 2018, élargit le rayonnement du programme :



· American Liver Foundation (ALF)

· Global Liver Institute (GLI)

· Enanta Pharmaceuticals

· Fatty Liver Foundation (FLF)

· GENFIT

· Cymabay Therapeutics

· Inventiva Pharma

· BARC

· Delpharm

· Diafir

· Health Unlocked



Ces nouveaux soutiens à la Journée Internationale de la NASH se manifestent au deuxième jour de l'International Liver Congress organisé par l'EASL (European Association for the Study of the Liver), qui a lieu à Paris du 11 au 15 avril, et qui verra la NASH occuper une place centrale.

La première Journée Internationale de la NASH rassemblera des médecins, scientifiques et patients dans de nombreuses villes dans le monde, pour une journée de mobilisation contre cette crise de santé publique mondiale. Elle permettra également de centraliser un contenu éducatif riche sur une plateforme digitale dédiée, incluant des interviews d'acteurs-clés et d'experts renommés dans l'écosystème de la NASH, ainsi que divers reportages informatifs.

« La Journée Internationale de la NASH constitue pour ce vaste écosystème l'événement majeur de 2018. » indique le Pr. Sven Francque, MD, PhD, Professeur d'hépatologie et chef du service de gastroentérologie et hépatologie à l'Hôpital Universitaire d'Anvers, Belgique, et membre du comité scientifique de The NASH Education Program™. « Nous sommes ravis d'accueillir des partenaires aussi influents et d'élargir aussi rapidement et largement la coalition, à une échelle mondiale. Nous poursuivons notre action pour inclure encore d'autres partenaires susceptibles de contribuer à l'effort global. »

On estime qu'environ 12% de la population adulte dans les pays développés souffre de la NASH. La majorité des patients ignorent en être atteints car la NASH est asymptomatique, ou « silencieuse », et les symptômes n'apparaissent qu'aux stades les plus avancés de cette maladie. La NASH est étroitement liée aux épidémies de diabète de type 2 et d'obésité qui affectent non seulement une part croissante de la population adulte, mais aussi un nombre aussi croissant qu'inquiétant d'enfants et d'adolescents.

La NASH se caractérise par l'accumulation de graisses dans le foie, provoquant inflammation et dégénérescence des cellules hépatiques. On estime qu'elle deviendra d'ici 2020 la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis. Il n'existe pour l'heure aucun traitement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) ou la European Medecines Agency (EMA). Cependant, plus de cinquante traitements potentiels sont actuellement en développement ou en cours d'évaluation clinique. Si la NASH est diagnostiquée aux stades précoces, la progression de la maladie peut être contenue par l'intervention thérapeutique, incluant une modification pérenne du mode de vie.

Tom Nealon, CEO de l'American Liver Foundation a déclaré : « Nous sommes fiers de devenir partenaires et de prendre part à la Première Journée Internationale de la NASH le 12 juin 2018. Cette initiative aidera de nombreux patients à mieux comprendre les risques ainsi que les options existantes pour mieux gérer et prendre en charge leur maladie. »

Donna Cryer, CEO du Global Liver Institute a indiqué : « Nous sommes enchantés d'être partie prenante dans cet effort. Le GLI est une organisation centrée sur le patient qui cherche à favoriser l'innovation et développer des collaborations permettant de faire progresser la santé en rapport avec les maladies hépatiques. Le 12 juin 2018 est la première étape décisive dans la construction d'un mouvement global. »

Wayne Eskridge, de la Fatty Liver Foundation a ajouté : « Le travail de The NASH Education Program est dans la continuité de notre mission, qui est d'apporter un soutien aux patients en les informant sur la maladie du foie gras et sur la NASH. Nous sommes fiers de prendre part à cet effort international de sensibilisation autour de cette maladie silencieuse ».

Sujal Shah, Président et CEO de Cymabay Therapeutics a commenté: « L'objectif de The NASH Education Program - informer les patients et la communauté médicale sur la NASH - est en adéquation avec notre mission d'amélioration de la qualité des soins, en répondant aux besoins des patients et en faisant progresser la connaissance scientifique. »

Sébastien Aguettant, PDG de Delpharm a dit : «The NASH Education Program constitue une réelle opportunité nous permettant d'apporter notre expertise, en plus de celle des acteurs déjà engagés dans l'éducation médicale au service de la lutte contre la NASH. »

Hugues Tariel, PDG et co-fondateur de Diafir a commenté : « Nous sommes enchantés de soutenir l'initiative de The NASH Education Program afin d'apporter aux médecins les ressources leur permettant de mieux comprendre la NASH ; ils pourront ainsi diagnostiquer les patients à des stades de la maladie bien plus précoces.»

Dr. Nathalie Adda, Vice-Présidente Clinique et Réglementaire et Directeur Médical d'Enanta a commenté: « La NASH est une maladie du foie progressive, souvent associée à l'obésité et au diabète de type 2. Nous sommes fiers de rejoindre l'initiative de The NASH Education Program afin de mieux informer les médecins et les patients quant aux facteurs de risques de la NASH, maladie encore méconnue dans la population générale.»

Jean-François Mouney, Président du conseil d'Administration, Directeur général et co-fondateur de GENFIT a commenté : « Les besoins au sein de la communauté médicale responsable de la prise en charge clinique des patients NASH sont si importants, et les préjugés autour des maladies du foie si forts, que les patients éprouvent des difficultés à parler de leur maladie et à être compris. C'est pourquoi nous sommes ravis de voir s'agrandir la coalition autour de cette Première Journée Internationale de la NASH, pour que celle-ci soit un vrai succès. »

Pierre Broqua, Directeur Scientifique et co-fondateur d'Inventiva a dit: « La NASH n'est pas qu'une simple maladie du foie, et la sensibilisation à ce problème de santé publique doit impliquer les différentes spécialités médicales. The NASH Education Program est l'initiative idéale pour atteindre ce but, et nous sommesfiers de soutenir ce travail, en commençant par la Première Journée Internationale de la NASH, le 12 juin 2018. »

Mario Papillon, CEO de BARC a commenté : « Notre industrie fait face à une demande globalement croissante pour des services liés à la NASH, aussi sommes-nousravis de rejoindre cette coalition d'acteurs-clés dans la NASH afin de répondre à cette demande à moment utile et opportun. ».

À propos de la NASH

La NASH, ou stéatohépatite non-alcoolique, est une maladie métabolique caractérisée par une accumulation de graisses dans le foie, une inflammation et une dégénérescence des cellules du foie. Profondément liée au mode de vie, la maladie est associée à un risque de progression à long terme, provoquant une diminution de la fonction hépatique, pouvant aboutir à une cirrhose non-alcoolique, une insuffisance hépatique voire même un cancer du foie. La NASH est également associée à un risque accru de mortalité cardiovasculaire. Son augmentation est liée à la double épidémie de diabète de type 2 et d'obésité, qui gagne du terrain à l'échelle mondiale.



À propos de The NASH Education Program[TM]

The NASH Education Program™, un fonds de dotation à but non-lucratif, définit et mène des initiatives en collaboration avec un comité scientifique indépendant composé de quatre experts internationaux. Les médecins du comité scientifique sont renommés et respectés, tant dans le domaine du foie que des maladies métaboliques, avec un ancrage fort à la fois aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet : http://www.the-nash-education-program.com.



Contact

Relations Presse | contact@nash-education-program.com

