The New Era Biotechnology profundiza la cooperación entre China y Bielorrusia en el Parque Industrial Great Stone China Bielorrusia (CBIP)

Ubicado en Minsk, capital de la República de Bielorrusia y un importante centro del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda, el CBIP está ayudando a impulsar la cooperación entre China y Bielorrusia. En los últimos años, China y Bielorrusia han llevado a cabo intercambios y cooperación fructíferos en el campo de la medicina tradicional, y el CBIP vio recientemente nuevos logros en la facilitación de la cooperación entre los dos países en la lucha contra el Covid-19 y el desarrollo de la medicina herbal china pura. Con el apoyo de los gobiernos de los dos países, el CBIP ha desempeñado un papel cada vez más importante en la promoción de la cooperación regional y los intercambios económicos y comerciales entre los dos países, y también sirve como plataforma para la cooperación internacional en capacidad de producción y la innovación científica y tecnológica a lo largo de la Belt and Road. Actualmente alberga 80 empresas.

En marzo de 2021, el Instituto Jintai de Cultura y Economía de China, dirigido por el Dr. Cai Chuanqing, fundó New Era Biotechnology Co., Ltd. en CBIP. Es la empresa número 69 en CBIP y la primera dedicada a la medicina china a base de hierbas puras. La tradición de la medicina popular única de Bielorrusia y los ricos recursos de plantas medicinales brindan amplias perspectivas para que los dos países cooperen en la medicina tradicional.

En junio de 2021, Bielorrusia emitió un decreto presidencial sobre la mejora del entorno empresarial de CBIP. El decreto presidencial permite a las empresas del CIBP proporcionar servicios médicos utilizando terapias tradicionales a base de hierbas chinas sin registro obligatorio ni licencia de las autoridades bielorrusas.

