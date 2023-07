The New York Women's Foundation duplica su inversión para promover la justicia reproductiva, la seguridad y la sanación a través de la concesión de subvenciones del verano de 2023

En asociación con su Comité Asesor de Subvenciones, la Fundación otorga más de $2.5 millones para inversiones tempranas en organizaciones emergentes en la ciudad de Nueva York y otros lugares.

NUEVA YORK, 26 de julio de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The New York Women's Foundation (NYWF) anunció la concesión de $2.57 millones en subvenciones a 34 organizaciones (tanto nuevas como renovaciones a socios beneficiarios existentes) centradas en la justicia reproductiva, la seguridad y la sanación, así como a organizaciones y movimientos emergentes. Con las subvenciones de junio, la Fundación invierte en la infraestructura y la sustentabilidad de nuestras comunidades y moldea nuestras historias mientras avanza en su estrategia de inversión temprana para crear un futuro más justo y equitativo. Mientras continúa la reacción violenta contra el movimiento de justicia económica, racial y de género, la Fundación actúa en solidaridad con sus socios al aumentar su inversión en las personas más cercanas a estos problemas.

Entre los socios beneficiarios de las inversiones tempranas se encontraban grupos centrados en la justicia económica, así como en promover la justicia para familias y jóvenes que se enfrentan al sistema de justicia penal o al sistema de inmigración. Estas organizaciones centran el liderazgo de los participantes del programa y trabajan con las poblaciones más desatendidas sistémicamente y, a menudo, invisibles para la filantropía, como la comunidad trans y las comunidades indígenas. La Fundación proporcionará una concesión total de $1,040,000 a través de 13 organizaciones, entre ellas: Brooklyn GHOST Project Inc, Bx (Re)Birth and Progress Collective, Delgracia Corp, Girl Vow, LGBT Center Intercultural Collective, Mothers on the Move, New York Abortion Access Fund, New York City Network of Worker Cooperatives, New York State Youth Leadership Council, Red Canary Song, Survivors Justice Project, Translatina Network y Urban Indigenous Collective.

"El momento en el que nos encontramos exige una acción audaz. Las subvenciones anunciadas hoy son esenciales para impulsar el impacto y la eficacia de nuestros socios que trabajan arduamente por la justicia reproductiva, la seguridad y la sanación para crear seguridad a largo plazo para mujeres, niñas y personas con perspectiva de género", dijo Ana L. Oliveira, presidenta y directora ejecutiva. "Estamos orgullosos de invertir en personas que continúan moldeando nuestras historias al brindar soluciones comunitarias que promueven la justicia y la equidad para todos".

Navegar por el camino de la justicia reproductiva en un mundo Post-Dobbs

Tras la histórica sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. en el caso Dobbs hace poco más de un año, la Fundación centrará sus esfuerzos en la justicia reproductiva con tres nuevas subvenciones por un total de $130,000 a For the Gworls (FTG,Pregnancy Justice y New York Birth Control Access Project. El financiamiento de For the Gworls (FTG) brindará recursos sociales y ayuda mutua a las personas trans negras que necesitan cuidados de afirmación de género y una vivienda segura. El financiamiento de Pregnancy Justice apoyará los litigios de defensa penal y la formación de abogados defensores para representar a los padres afectados por la separación familiar forzada debido a cargos relacionados con las drogas. Además, el financiamiento del Proyecto de acceso al control de la natalidad de Nueva York tiene como objetivo fortalecer la defensa legislativa y las habilidades para hablar en público de la próxima generación de líderes de justicia reproductiva de Nueva York para ampliar aún más el acceso al control de la natalidad, lo cual es oportuno dada la reciente aprobación de la FDA de la primera píldora anticonceptiva de venta libre.

Este último ciclo de financiamiento de inversión temprana también otorgará subvenciones a varias organizaciones de justicia reproductiva durante los próximos cinco años, entre ellas: Brooklyn GHOST Project Inc, una organización que trabaja para el cuidado de afirmación de género y la autonomía corporal, y Bx (Re)Birth and Progress Collective y Delgracia Corp, cuyo trabajo se centra en la justicia de nacimiento y el apoyo a largo plazo de las familias para evitar interacciones con el sistema de bienestar infantil y el riesgo de separación familiar. La Fundación también renovará la subvención con If/When/How para seguir apoyando la ampliación de su Repro Legal Defense Fund (RLDF), que brinda recursos financieros para fortalecer las defensas legales de clientas criminalizadas por los resultados de sus embarazos.

Cambio de las narrativas para fortalecer el cambio cultural

En todas sus estrategias, la Fundación invierte a nivel de sistemas, comunidades e individuos para satisfacer las necesidades de un ecosistema de socios que trabajan para promover la justicia y elevar a los líderes, a menudo arraigados en el trabajo, pero que no cuentan con los recursos adecuados para hacer realidad sus ideas. Las inversiones de la Fundación apoyan a varios grupos que actúan como centros de liderazgo para poblaciones con necesidades específicas, como víctimas de abuso sexual infantil, mujeres que estuvieron encarceladas, así como grupos que trabajan para mejorar las historias de este importante trabajo al ampliar estos temas.

Como una extensión de los esfuerzos de la Fundación para impulsar un cambio narrativo, dos plataformas periodísticas y en línea, The Laura Flanders Show y The 19th News, recibirán una inversión total de $150,000 para ayudar a ampliar estos temas y proporcionar recursos a las personas afectadas por estos problemas sociopolíticos.

"Estamos orgullosos de invertir en organizaciones que trabajan colectivamente para crear soluciones de justicia reparadora y sanadora fuera de los sistemas racistas y penitenciarios para proteger nuestro derecho humano fundamental a la seguridad", dijo Guisela Marroquín, directora sénior de programas de The New York Women's Foundation. "Para avanzar en ese trabajo y como socio de nuestros beneficiarios, la Fundación invierte en cambios narrativos y culturales para captar las historias e ideas directamente de los afectados para llegar a un público más amplio, aumentar la concientización y activar nuestras redes para movilizarnos con la comunidad".

Por primera vez desde que comenzó la pandemia, la Fundación inició un proceso participativo de concesión de subvenciones en asociación con su Comité Asesor de Subvenciones (GAC, por sus siglas en inglés). La Fundación tiene una larga historia de inversión temprana como estrategia central y estas subvenciones son un compromiso de cinco años con estas organizaciones de base. De acuerdo con su práctica de filantropía basada en la confianza, la Fundación continúa utilizando un proceso de solicitud simplificado, que ayuda a reducir las barreras innecesarias para los socios beneficiarios y refleja un enfoque centrado en la comunidad para su proceso de concesión de subvenciones.

Sobre The New York Women's Foundation

The New York Women's Foundation es una voz para las mujeres y las personas con perspectiva de género y una fuerza para el cambio. La misión de la Fundación es crear un futuro justo y equitativo para las mujeres y las familias. Este objetivo se logra al unir alianzas interculturales y comunitarias que promuevan la acción. La Fundación invierte en soluciones comunitarias audaces, innovadoras y dirigidas por mujeres que promueven la seguridad económica, la protección y la salud de las mujeres más desfavorecidas. La Fundación ha distribuido más de $100 millones en sus 35 años de existencia a más de 500 organizaciones, lo que ha tenido un impacto en millones de mujeres y niñas en Nueva York y otros lugares. Visite www.nywf.org para obtener más información sobre el trabajo de The New York Women's Foundation para transformar vidas, familias y comunidades.

FUENTE The New York Women's Foundation

SOURCE The New York Women's Foundation