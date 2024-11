The One Destination, ainsi qu'un investisseur de Singapour et un fonds institutionnel, collaborent à la construction du premier complexe immobilier ESG du Viêt Nam à Da Lat.

HANOÏ, Viêt Nam, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- The One Destination a officiellement annoncé un accord d'investissement avec Terne Holdings, un groupe d'investissement multisectoriel de Singapour, et BTS Bernina Private Equity Fund, un fonds commun de placement réglementé axé sur l'Asie. En vertu de cet accord, l'entreprise commune de BTS et Terne Holdings détiendra une participation de 30 % dans The One Destination.

Perspective of Haus Da Lat Project.

The One Destination est le promoteur du projet Haus Da Lat. L'entreprise est un leader dans le développement de l'immobilier ESG au Viêt Nam activement engagé dans de nombreux projets en cours dans tout le pays, et dispose d'une réserve foncière substantielle. Le projet s'étend sur 5 hectares et représente un investissement total de 1 700 milliards VND (~ 68 millions USD). Il se trouve dans une zone privilégiée, au bord du paisible lac Xuan Huong, l'un des lacs naturels les plus pittoresques du Viêt Nam et un symbole de Da Lat.

Selon le plan, The One Destination construira le premier complexe immobilier vietnamien répondant aux normes ESG sur le dernier terrain de premier choix restant dans le centre-ville de Da Lat. Conçu par le célèbre architecte japonais Kengo Kuma, Haus Da Lat devrait devenir un symbole du patrimoine de cette ville vieille de 130 ans et positionner le Viêt Nam sur la carte mondiale de l'immobilier ESG.

La décision des partenaires internationaux de choisir Da Lat comme première destination d'investissement au Viêt Nam met en évidence l'attrait unique de la ville. Les partenaires soulignent que dans un pays tropical comme le Viêt Nam, Da Lat, une ville d'altitude au climat frais toute l'année, entourée de lacs tranquilles, de vastes forêts de pins, de magnifiques chutes d'eau et de champs de fleurs éclatants, est un chef-d'œuvre naturel. Cette ville, souvent qualifiée de « patrimoine naturel », mérite des projets immobiliers à la hauteur de sa valeur.

« Nous avons été séduits par Da Lat au premier regard et nous sommes fiers d'y être l'un des premiers investisseurs étrangers », a déclaré le représentant de BTS.

Le 20 juin 2024, le ministère des transports a publié la décision n° 758/QD-BGTVT visant à transformer l'aéroport Lien Khuong en aéroport international, ce qui a entraîné un boom de l'économie et du tourisme à Da Lat et dans l'ensemble de la province de Lam Dong. Au cours du premier semestre de 2024, Lam Dong a accueilli 5 millions de touristes, soit une augmentation de plus de 12 %. D'ici à la fin de 2024, la province devrait accueillir 10 millions de visiteurs, dont 550 000 touristes internationaux. Selon le plan 2030, l'aéroport Lien Khuong s'étendra sur près de 487 hectares et accueillera 5 millions de passagers par an, avec des vols en provenance de différents pays du monde.

L'immobilier ESG gagne du terrain dans de nombreux pays développés et devrait devenir une tendance mondiale majeure au cours du siècle prochain. C'est pourquoi les investisseurs s'associent à The One Destination pour lancer une nouvelle ère de l'immobilier ESG au Viêt Nam, en commençant par Da Lat pour s'étendre ensuite à d'autres projets. Avec le dynamisme de l'économie vietnamienne, qui se classe parmi les premières en Asie, une croissance moyenne du PIB de 6 à 7 % par an et une classe moyenne en pleine expansion qui devrait atteindre 40 % de la population d'ici 2030, le marché immobilier du pays est en passe de connaître un essor important dans le segment ESG. Les entreprises leaders telles que The One Destination auront l'avantage de définir cette tendance. Le projet Haus Da Lat est très apprécié pour sa conception, son choix de matériaux, sa construction et ses opérations conformes aux critères ESG, ainsi que pour l'importance qu'il accorde au facteur humain, en accord avec les objectifs ESG, créant ainsi une valeur à long terme pour les générations futures.

Caroline Lee, présidente de Terne Holdings, a déclaré : « En collaboration avec The One Destination et BTS, nous allons créer un monument patrimonial pour Da Lat, au Viêt Nam. Nous sommes fiers de faire partie des investisseurs étrangers pionniers qui œuvrent aux côtés des promoteurs immobiliers vietnamiens pour construire et préserver Da Lat face à la bétonnisation à l'excès de la ville. »

Terne Holdings a également déclaré que l'investissement dans Haus Da Lat s'inscrivait dans sa stratégie ESG actuelle. Cette stratégie repose sur des actions pratiques et mesurables et s'aligne sur 12 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

« Le meilleur est souvent gardé pour la fin, et Haus Da Lat sera le premier projet phare du Viêt Nam à respecter les normes ESG, un monument patrimonial pour Da Lat », a déclaré un représentant de The One Destination. Cinq grandes marques internationales devraient également unir leurs forces pour créer une nouvelle icône pour Da Lat.

Informations de référence

The One Destination est à l'avant-garde du développement immobilier ESG au Viêt Nam. Nous nous efforçons de relever les défis environnementaux, de réduire notre empreinte écologique au minimum et d'améliorer l'environnement local en employant des matériaux de construction durables et des technologies écoénergétiques.

BTS Bernina Private Equity Fund est une société d'investissement à capital variable d'une valeur de plus de 368 millions d'USD, dont 60 % sont investis en Asie. Au cours des trois dernières années, la performance du fonds a atteint 71,9 %.

Terne Holdings est une entreprise d'investissement multisectorielle basée à Singapour qui se concentre sur les investissements dans la création d'espaces écologiques qui préservent la beauté de la nature, donnent la priorité à la santé et construisent des communautés fortes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552387/4kPINE_VALLEY_CAM_G1_G2__2.jpg