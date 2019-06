The Professional Companies (TPC), un proveedor líder de servicios de gestión de beneficios de atención médica domiciliaria, anuncia nuevo director ejecutivo e inversión de Serent Capital

PHOENIX, 3 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Professional Companies (TPC), el principal proveedor de servicios de gestión de beneficios de atención médica domiciliaria, ha contratado a Brian Sassi como director ejecutivo y se ha asociado a Serent Capital, una firma de capital privado con sede en San Francisco centrada en inversiones en negocios de software y servicios de rápido crecimiento.

TPC ofrece gestión integral de beneficios médicos domiciliarios en representación de importantes pagadores de atención médica, con una serie de servicios que incluyen gestión de redes de agencias domiciliarias, revisión de utilización, gestión de casos, procesamiento de reclamaciones y comunicaciones con pacientes. Los servicios de TPC permiten a algunos de los planes de salud más grandes del país mejorar el acceso de los pacientes a servicios de salud domiciliaria y, lo más importante, reducir las tasas de readmisión en ámbitos agudos. TPC permite también a los grandes planes de salud mejorar los resultados clínicos y reducir las deficiencias administrativas. El año pasado, TPC gestionó miles de remisiones para servicios de atención médica domiciliaria y coordinó más de 150,000 visitas médicas a domicilio para más de 350,000 socios en representación de sus clientes de planes de salud.

Sassi es un experimentado ejecutivo del sector de la atención médica con más de 30 años de experiencia en el mercado de los seguros de salud. Recientemente, fue presidente y director ejecutivo de la División de Consumidores de WellPoint/Anthem, incluidas las divisiones de Medicare, Medicaid e Individual en 14 planes BCBS. Previamente, fue presidente y director ejecutivo de Anthem Blue Cross of California, el plan de salud Blue Cross más grande de la nación. Antes de ello, ocupó diversos puestos ejecutivos en Blue Cross of California, Premera Blue Cross y Transamerica Occidental Life.

"Incorporarme a TPC como director ejecutivo es un verdadero privilegio", dice Sassi. "TPC es un líder en el mercado de gestión de beneficios de atención médica domiciliaria con un valor probado para sus clientes de planes médicos, resultados superiores para los pacientes y una fuerte relación con sus socios proveedores. Espero con ansias la oportunidad de liderar este equipo excepcional de personas dedicadas y talentosas para seguir desarrollando el éxito de TPC".

Asociado a Serent Capital, TPC invertirá más en su oferta de servicios y tecnología para atender mejor a sus clientes actuales y ampliar su presencia geográfica para llevar una experiencia de atención médica domiciliaria mejorada y reducir los índices de regreso a la atención aguda para más pacientes.

Laura Nichols, presidenta de TPC, comenta: "Este es un hito significativo para la Compañía. Durante los pasados 32 años, TPC ha brindado servicios excepcionales de atención médica domiciliaria a los pacientes, y esta inversión nos permitirá ampliar nuestras asociaciones con clientes y atender a más pacientes en nuevos mercados. Estamos muy entusiasmados con esta asociación con Serent y la posibilidad de aprovechar su crecimiento y sus recursos operativos para desarrollar el próximo capítulo de TPC". Nichols agrega: "También estoy encantada de dar la bienvenida a Brian en el equipo. Confío en que sus antecedentes son ideales para el próximo capítulo de crecimiento de TPC". Tras la inversión, Nichols continuará como presidenta y participará en el consejo directivo de la Compañía.

"Estamos sumamente impresionados por el negocio que Laura y el equipo de TPC han creado, y honrados de que hayan elegido a Serent como socio", comenta David Kennedy, socio de Serent Capital. "El liderazgo de TPC en el ámbito de la gestión de la atención médica domiciliaria, con mejores resultados de salud para los pacientes y valor probado para sus importantes clientes de planes de salud hacen de la Compañía una elección ideal para nuestro enfoque inversor. También tenemos la suerte de tener a un ejecutivo del calibre de Brian para dirigir TPC en la ejecución de las oportunidades de crecimiento por venir".

Acerca de TPC

The Professional Companies (TPC), fundado en 1987, es el principal proveedor de soluciones de gestión de la salud domiciliaria en Arizona. The Professional Companies ofrece a los pagadores servicios de contención de la atención médica domiciliaria tales como gestión de red, utilización y reclamos mediante contratos de capitalización. The Professional Companies colabora con éxito con importantes planes de salud de Arizona (AHCCCS, Medicare Advantage y comerciales), lo cual da como resultado un pleno cumplimiento contractual, costos médicos más bajos, mejores resultados en la salud y una mayor satisfacción del cliente. En la actualidad, The Professional Companies brinda cobertura a más de 350,000 miembros mediante contratos con varios planes de salud en toda Arizona. Para más información acerca de The Professional Companies, visite www.professionalcares.com.

Acerca de Serent Capital

Serent Capital invierte en negocios en crecimiento que han desarrollado soluciones atractivas que satisfacen necesidades de los consumidores. A medida que esos negocios crecen y evolucionan, las oportunidades y los desafíos que enfrentan también cambian. Los directores de Serent Capital tienen experiencia directa en la captación de esas oportunidades y el tránsito por las dificultades mediante sus experiencias como directores ejecutivos, asesores estratégicos y miembros de directorios de exitosos negocios en crecimiento. Con el aporte de su experiencia y su capital, Serent ayuda a prosperar a las empresas en crecimiento. La inversión de Serent en TPC es su décima inversión en el sector de servicios de atención de la salud. Las inversiones anteriores de Serent en atención de la salud son: Senior Dental Care (2018), Axiom Medical (2018), Pondera Solutions (2017), Diversified HealthCare Resources (2015), Via Health (2013), Outreach Services (2012), United Allergy Services (2012), Cardon Outreach (2011) y Equinox Healthcare (2010). Para más información acerca de Serent Capital, visite www.serentcapital.com.

