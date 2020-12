The Red Collection, da Macallan, é lançada com sucesso na Macallan Boutique by Le Clos, com mais de 2 milhões de dólares em vendas

A Macallan Boutique by Le Clos continuou funcionando durante todas as fases da pandemia. A varejista percebeu que, além da necessidade de mudar rapidamente, era preciso ter um foco digital mais forte para atender aos clientes, sempre que possível, por meio de uma versão online da Boutique (www.leclos.net/themacallan). Com a boutique online e as campanhas de marketing direto, Le Clos e The Macallan mantiveram excelentes resultados de vendas durante um período extremamente desafiador.

Jeremy Speirs, diretor geral regional da Edrington Global Travel Retail, disse: "Após a curadoria de uma variedade tão notável de uísques para a The Red Collection, é justo que a Le Clos seja uma das poucas varejistas selecionadas que está apresentando sua história no lançamento realizado nas Macallan Boutiques. Com sua incomparável compreensão do consumidor de bebidas destiladas de luxo e histórico em fornecer uma plataforma de lançamento para alguns dos exemplares mais sofisticados e desejados da Macallan, a Le Clos tornou-se uma verdadeira autoridade na marca e, suas lojas, um destino obrigatório."

Ben Odgers, gerente geral da Le Clos, acrescentou: "Durante estes tempos sem precedentes, atingir vendas tão expressivas é uma prova da exclusividade da Red Collection, de nossa parceria com a Macallan e da lealdade e apoio contínuos de nossos clientes. Nossa colaboração com a Macallan e o compromisso mútuo com a inovação permitiram que a Macallan Boutique by Le Clos se tornasse um dos locais mais procurados globalmente por colecionadores e conhecedores de uísque da Macallan."

Os protagonistas da Red Collection são os uísques The Macallan 40 Years Old, The Macallan 50 Years Old e The Macallan 60 Years Old – os exemplares mais antigos já oferecidos pela Macallan. Nesta ocasião, eles terão a companhia de exemplares ainda mais envelhecidos, começando com The Macallan 71 Years Old, The Macallan 74 Years Old e The Macallan 78 Years Old. Esses single malts incrivelmente raros estão entre os uísques escoceses mais antigos do mundo, com o Macallan 74 Years Old e o Macallan 78 Years Old apresentando as garrafas mais antigas já lançadas pela marca.

O lançamento exclusivo é o mais recente capítulo da premiada parceria de longa data entre The Macallan e Le Clos, e clientes em todo o mundo podem conhecer o portfólio "Red Collection e The Macallan" em leclos.net/themacallan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1385204/The_Macallan_Red_Collection.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1387175/Le_Clos_The_Macallan_Video.mp4

SOURCE Le Clos; The Macallan