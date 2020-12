The Resort Villa mise en avant dans le livre du 110e anniversaire de Rolls-Royce - Strive for Perfection

En tant que propriété disponible à la location seulement dans son ensemble, The Resort Villa a été sélectionnée par l'équipe de publication non seulement pour la magnificence de ses offres, mais aussi pour souligner les efforts en matière écologique du domaine. Située dans un écrin de 14 000 mètres carrés de paradis tropical comprenant 8 villas individuelles qui peuvent accueillir jusqu'à 24 personnes, une piscine d'eau salée de 1 000 mètres carrés, un aquarium de quinze mètres, un spa, un home cinema, etc., The Resort Villa peut naturellement consommer une quantité importante d'électricité au quotidien. Pour être autonome et minimiser son empreinte carbone, la propriété a investi dans sa propre ferme solaire qui couvre toutes les consommations d'énergie de la journée.

« Nous sommes convaincus qu'il est tout à fait possible de profiter du luxe dans ce qu'il a de plus raffiné tout en restant respectueux de l'environnement et responsable. Outre la ferme solaire, nous avons nettoyé les plages avoisinantes et installé des points d'ancrage pour protéger les récifs coralliens dans le port. Nous avons également installé un système de filtration d'eau haut de gamme afin d'éliminer le besoin de bouteilles d'eau en plastique. Ainsi, lorsque les clients nous rejoignent à The Resort Villa, ils deviennent automatiquement membres de ce mouvement vert, a expliqué le directeur général Benjamin Tellenbach. C'est un honneur de figurer dans une publication aussi prestigieuse que le livre anniversaire de Rolls-Royce. Nous espérons pouvoir toucher les plus riches avec ce concept de « luxe vert » et promouvoir davantage ce concept », a poursuivi M. Tellenbach.

The Resort Villa est un complexe privé qui offre l'intimité ultime à un seul groupe de clients à la fois, un peu comme la location d'un yacht de luxe. En plus d'un accès à la plage en 5 minutes et d'un accès exclusif à tous les services sur place, les clients peuvent profiter d'un certain nombre d'équipements aquatiques, d'un lac privé et même d'un voilier à moteur pour naviguer jusqu'aux îles voisines. The Resort Villa a reçu plusieurs prix importants et a figuré dans des publications, telles que Vogue, Elite Traveler, SPEAR, etc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1373858/The_Resort_Villa.jpg

