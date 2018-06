The Royal Mint lança conjunto de moedas com o Paddington™, o urso peruano amigável

LONDRES, 28 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A The Royal Mint apresentou duas novas moedas comemorativas para celebrar o 60º aniversário da primeira aventura do Urso Paddington em "Um Urso Chamado Paddington" (A Bear Called Paddington).

O lançamento é apenas o começo de uma série de aventuras excitantes do urso favorito da Grã-Bretanha com a The Royal Mint (Casa da Moeda Real). Os fãs do Paddington podem seguir sua jornada em http://www.royalmint.com/paddington e #AllChangeAtPaddington.

The Royal Mint has revealed two new limited edition Paddington Bear coins to celebrate the 60th anniversary of Paddington Bear’s first adventure in A Bear Called Paddington The Royal Mint has revealed two new limited edition Paddington Bear coins to celebrate the 60th anniversary of Paddington Bear’s first adventure in A Bear Called Paddington

Criado em 1958 por Michael Bond, o Urso Paddington capturou a imaginação de gerações. As moedas Brilliant Uncirculated, cor de prata Proof 50p, trazem o Paddington em duas das mais icônicas localidades de suas aventuras em Londres: a Estação Paddington e o Palácio de Buckingham.

Se forem familiares com os livros e filmes, os fãs do Paddington irão reconhecer sua icônica mala, a estação de trem homônima e o famoso Palácio de Buckingham, da mesma forma que já aconteceu com muitos visitantes de primeira vez a Londres.

Os designs completos capturam o azul vívido e os vermelhos vibrantes do casaco duffle e do chapéu, em mínimos detalhes, criando duas obras de arte em miniatura que são as belas moedas colecionáveis.

O designer de moedas da The Royal Mint, Dave Knapton, que foi escolhido para imortalizar o personagem muito amado de Michael Bond para a coleção de moedas, declarou: "Eu amava ler os livros de Paddington quando era criança e tive um sentimento de nostalgia quando estava criando essas moedas. O Paddington fez parte da minha infância, mas agora ele está sendo descoberto por toda uma nova geração. Eu queria dar vida a sua figura e mostrá-lo em um ambiente muito realista, de forma que comecei com um trem moderno na Estação Paddington, mostrando o Urso Paddington esperando pacientemente, sentado em sua mala, por um novo começo em sua vida".

A presidente-executiva da The Royal Mint, Anne Jessopp, disse: "É maravilhoso poder celebrar um personagem da cultura popular tão amado como o Urso Paddington. E o 60º aniversário dos livros pareceu um momento apropriado para isso. Estou certa de que o Paddington ficaria muito honrado por ser o primeiro urso peruano a aparecer nas moedas britânicas".

A coleção será disponibilizada para compra no website da The Royal Mint em http://www.royalmint.com/paddington ou nas distribuidoras oficiais da Royal Mint em http://www.royalmint.com/corporate/official-distributors.

http://www.facebook.com/theroyalmint

http://www.twitter.com/royalmintuk

http://www.instagram.com/royalmintuk

Imagens

A The Royal Mint detém o direito autoral © de todas as imagens. Elas só podem ser usadas para propósitos editoriais e não podem ser vendidas ou usadas para outros propósitos de marketing sem a permissão da The Royal Mint.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/712014/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/712016/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg

FONTE The Royal Mint

SOURCE The Royal Mint

Related Links

http://www.royalmint.com/paddington