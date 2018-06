The Royal Mint lance un ensemble de pièces de monnaie frappées de Paddington™, le sympathique ours péruvien

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712014/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg )

Ce lancement n'est que le début d'une série d'aventures passionnantes pour l'ours préféré en Grande-Bretagne, qui seront conduites par The Royal Mint. Les fans de Paddington peuvent suivre son cheminement sur http://www.royalmint.com/paddington et #AllChangeAtPaddington.

Créé pour la première fois en 1958 par l'écrivain Michael Bond, l'ours Paddington a captivé l'imagination de plusieurs générations. Les brillantes pièces colorées de 50 pence, en argent certifié, qui vont être mise en circulation, mettent Paddington à l'honneur dans deux des endroits les plus emblématiques de ses aventures londoniennes - la gare de Paddington et le palais de Buckingham.

Qu'ils en connaissent les livres ou les films, les fans de Paddington reconnaîtront sa valise emblématique, la gare ferroviaire homonyme et le célèbre palais de Buckingham - comme de nombreux nouveaux visiteurs à Londres les auront également découverts.

Les dessins finaux saisissent le bleu vif et les rouges étincelants du célèbre duffle-coat et du chapeau de Paddington dans les moindres détails. Ils créent ainsi deux œuvres d'art miniatures qui sont de belles pièces de collection.

Dave Knapton, créateur de pièces de monnaie à The Royal Mint, a été choisi pour immortaliser le personnage très apprécié de Michael Bond pour la collection de pièces de monnaie et il a commenté : « J'adorais lire les livres sur Paddington quand j'étais plus jeune, et j'ai ressenti un véritable sentiment de nostalgie en dessinant ces pièces. Paddington faisait partie de mon enfance, mais il est désormais découvert par toute une nouvelle génération. Je voulais donner vie à son portrait et le montrer dans un environnement très réaliste. Pour ce faire, j'ai commencé avec un train moderne à la gare de Paddington, montrant Paddington en train d'attendre patiemment, assis sur sa valise, que sa nouvelle vie commence ».

Anne Jessopp, présidente-directrice générale de The Royal Mint, a commenté à ce sujet : « C'est merveilleux de pouvoir célébrer un personnage de la culture populaire aussi apprécié que l'ours Paddington, et le 60[e] anniversaire de la sortie du premier livre semblait un moment bien choisi. Je suis sûr que Paddington serait très heureux d'être le premier ours péruvien à figurer sur les pièces de monnaie britanniques ».

Il est possible d'acquérir la collection auprès de The Royal Mint http://www.royalmint.com/paddington et des distributeurs officiels de The Royal Mint http://www.royalmint.com/corporate/official-distributors.

