The Sino Park vence o prêmio de Assentamentos Humanos e Cidades Sustentáveis de 2019

Vera Songwe, Secretária-Geral Interina da ONU; Anwarul K. Chowdhury, ex-Subsecretário-Geral da ONU e presidente do GFHS; Shamshad Akhtar, ex-Subsecretária-Geral da ONU; Joyce Msuya, Diretora-Executiva Interina da ONU Meio Ambiente; Lv Haifeng, Secretário-Geral do GFHS, e representantes, embaixadores e governantes de diferentes países participaram do fórum e apresentaram os prêmios para os projetos vencedores.

O prêmio SCAHSA é um dos prêmios de assentamento humano mais importantes do mundo. Conhecido por sua independência, autoridade e padrões, é considerado o "Prêmio Nobel para os assentamentos humanos globais" e obteve o apoio e o reconhecimento do programa ONU Meio Ambiente, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e outras autoridades internacionais.

A vitória do The Sino Park mostrou que o desenvolvimento do ambiente residencial de Changshu Yushan Shanghu está na vanguarda do mundo, além de ser uma inovação histórica na paisagem da China, que todo o mundo verá.

Localizada no principal distrito de Changshu, a área cênica de Yushan Shanghu engloba cerca de 42 quilômetros quadrados. Ela forma um padrão ecológico de nível mundial em Changshu, com milhares de montanhas e lagos nas proximidades. Com uma área de aproximadamente 100.000 metros quadrados, representando uma área de povoado de baixa densidade, The Sino Park foi criado em conjunto pela Sunac China (01918.HK), Excellence Group e Jingrui Holdings, três gigantes do mercado imobiliário chinês.

A Sunac China, uma prestadora de serviços integral para as famílias chinesas, segue uma estratégia de desenvolvimento moderno com luxo e requinte. Está presente em cerca de 100 cidades em oito regiões principais. A Sunac ocupou as 4 primeiras posições no ranking de vendas imobiliárias empresariais da China em 2018. Utilizando fontes regionais e um conceito sofisticado de séries de pátios, The Sino Park chega à paisagem da China com os padrões mais altos do mundo. Esse projeto obteve grandes conquistas no planejamento e desenvolvimento de assentamentos humanos e criou um programa chinês de referência para o mundo todo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971914/The_Sino_Park.jpg

FONTE The Sino Park

