The Stars Group annonce la conversion obligatoire des actions préférentielles convertibles

The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG)(TSX: TSGI) a annoncé aujourd'hui avoir choisi de réaliser la conversion de toutes ses actions préférentielles convertibles en circulation conformément aux modalités. Le 30 mai 2018, les conditions de volume de transaction et de prix de l'action ordinaire permettant à The Stars Group de convertir systématiquement les actions préférentielles en actions ordinaires ont été atteintes, et la date effective de conversion obligatoire sera donc le 18 juillet 2018, à la clôture de la Bourse. À cette date, toutes les actions préférentielles en circulation seront converties au taux approximatif de 52,66 actions ordinaires par action préférentielle, conduisant à l'annulation de toutes les actions préférentielles et à la résiliation de tous les droits y étant associés. En se référant aux 1 138 978 actions préférentielles en circulation au 5 juin 2018, et en supposant qu'aucune conversion volontaire antérieure à la date de conversion obligatoire n'ait été effectuée, cette conversion obligatoire conduirait à l'émission d'environ 59,98 millions d'actions ordinaires.

Les actions préférentielles ont été émises le 1er août 2014 à un prix de souscription équivalent à 24 dollars canadiens par action ordinaire sous-jacente en lien avec l'acquisition de la division de jeux en ligne Stars Interactive Group de The Stars Group. Le taux de conversion de ces actions préférentielles a augmenté au rythme de 3 % par semestre depuis leur émission, engendrant des actions ordinaires supplémentaires pouvant être émises en faveur des porteurs de ces actions préférentielles après conversion. Aucune action de la part des détenteurs de ces actions préférentielles n'est requise pour la mise en application de la conversion obligatoire pour le moment, cependant les détenteurs d'actions préférentielles pourraient choisir de convertir volontairement leurs actions avant la date de conversion obligatoire, conformément aux modalités des actions préférentielles.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un important fournisseur de produits technologiques divers dans le domaine du divertissement interactif et du jeu à l'échelle mondiale. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive Group, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker de célèbres casinos des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par l'entremise de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des gammes de produits dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. PokerStars est notamment la marque de jeu en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences ou des autorisations d'exploitation dans 17 juridictions.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs et autres informations

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et énoncés prospectifs tels que définis par les règlementations applicables sur les valeurs mobilières, notamment, mais pas uniquement, la conversion attendue des actions préférentielles convertibles de The Stars Group en actions ordinaires comme énoncé ci-dessus. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « avoir l'intention de », « devrait », « croire », ainsi que l'usage du conditionnel, du futur et toute référence semblable à une période à venir, ou la forme négative de ces termes et expressions. Ces énoncés sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes, et d'hypothèses, notamment les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les développements technologiques, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales, et leurs clients et secteurs respectifs. Il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats réels ne différeront pas sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter au bulletin d'information, aux états financiers intermédiaires et au rapport de gestion les plus récents de The Stars Group pour en savoir plus sur les facteurs, hypothèses et risques susceptibles de s'appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Chaque énoncé prospectif est valide uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Pour toute information relative aux relations avec les investisseurs, veuillez contacter : Tim Foran, Tél. : +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com

Pour toute demande de renseignement des médias, veuillez contacter: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

SOURCE The Stars Group Inc