The Stars Group annonce ses résultats du deuxième trimestre 2018

TORONTO, Aug. 16, 2018 /PRNewswire/ -- The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2018. Il a mis à jour ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2018 et a présenté certains points marquants et mises à jour supplémentaires. Sauf indication contraire, tous les montants en dollars ($) sont exprimés en dollars américains.

« Les résultats trimestriels de The Stars Group reflètent à la fois la croissance organique continue de nos activités internationales et la contribution de nos acquisitions australiennes », a déclaré Rafi Ashkenazi, président-directeur général de The Stars Group. « Nous avons continué à améliorer nos produits et l'expérience utilisateur sur tous les marchés verticaux et à mettre en œuvre notre stratégie de vente croisée. »

« L'émergence continue de nos offres de paris sportifs et de casinos et l'ajout des acquisitions que nous avons effectuées en 2018 ont transformé notre entreprise et ont très nettement amélioré la construction et la diversité de notre base de chiffre d'affaires consolidé, qui sera désormais répartie presque équitablement entre les secteurs verticaux et environ 75 % des revenus réglementés ou taxés localement », a déclaré M. Ashkenazi.

« Nous sommes à présent axés sur la prochaine étape de notre transformation-intégration », a conclu M. Ashkenazi. « Bien qu'il s'agisse d'un processus progressif et mesuré, nous nous attendons à ce qu'il nous prépare non seulement à être un leader sur les plus grands marchés réglementés au monde, mais aussi à tirer parti de la force de notre plateforme commune pour saisir de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés. »

Résumé financier consolidé du deuxième trimestre 2018

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US (à l'exception des pourcentages et montants par action) 2018 2017 %



Variation 2018 2017 %



Variation Chiffre d'affaires total 411 512 305 305 34,8% 804 403 622 625 29,2% Bénéfice brut 327 875 252,637 29,8% 640 502 507 496 26,2% Résultat d'exploitation 1 064 105 517 (99,0%) 114 930 216 403 (46,9%) Bénéfice (perte) net(te) (154 824) 70 483 (319,7%) (80 463) 136 236 (159,1 %) Bénéfice net ajusté ¹ 131 023 114,028 14,9% 269 785 227 396 18,6% EBITDA ajusté ¹ 168 270 146 539 14,8% 343 292 297 540 15,4% Marge de l'EBITDA ajusté ¹ 40,9% 48,0 % (14,8%) 42,7% 47,8% (10,7%) Bénéfice (perte) net(te) par action ordinaire ($ / action) (1,01) 0,35 (388,6 %) (0,52) 0,67 (177,2 %) Bénéfice net ajusté dilué par action ($ / action) ¹ 0,60 0,56 7,1 % 1,27 1,13 12,7% Flux de trésorerie nette issu des activités d'exploitation 164 011 130 426 25,8% 296 080 225 973 31,0% Flux de trésorerie nette ¹ 84 856 94 857 (10,5%) 167 115 159 722 4,6% ____________________________________



1 Pour consulter des informations importantes sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ainsi qu'aux tableaux dans la section « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus proches ».

Résumé financier par segments du deuxième trimestre 2018

International

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US (sauf mention contraire) 2018 2017 %



Variation 2018 2017 %



Variation Marge nette sur les gains et les paris 248 572 144 352 72,2 % 471 557 287 448 64,0 % (%) 7,9 % 6,1 % 29,0 % 7,7 % 5,5 % 39,7 % Chiffre d'affaires Poker 216 986 202 897 6,9 % 462 861 421 559 9,8 % Jeux 101 941 80 726 26,3 % 208 651 160 488 30,0 % Paris 19 635 8 836 122,2% 36 321 15 853 129,1 % Autres 11 673 12 846 (9,1 %) 24 169 24 725 (2,2 %) Chiffre d'affaires total 350 235 305 305 14,7 % 732 002 622 625 17,6 % Bénéfice brut 281 076 252 637 11,3 % 586 131 507 496 15,5 % Marge bénéficiaire brute (%) 80,3 % 82,7 % (3,0 %) 80,1 % 81,5 % (1,8 %) Frais généraux et administratifs 105 257 104 208 1,0 % 208 581 190 338 9,6 % Ventes et marketing 42 255 31 302 35,0 % 87 226 65 290 33,6 % Recherche et développement 8 358 5 383 55,3 % 16 176 12 483 29,6 % Résultat d'exploitation 125 206 111 744 12,0 % 274 148 239 385 14,5 % EBITDA ajusté ¹ 164 317 145 828 12,7 % 350 796 307 386 14,1 % Marge de l'EBITDA ajusté (%) ¹ 46,9 % 47,8 % (1,8 %) 47,9 % 49,4 % (2,9 %)

Australie

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US (sauf mention contraire) 2018 2017 %



Variation 2018 2017 %



Variation Marge nette sur les gains et les paris 710 269 — 100,0 % 867 726 — 100,0 % (%) 8,6 % — 100,0 % 8,3 % — 100,0 % Chiffre d'affaires Paris 61 277 — 100,0 % 72 401 — 100,0 % Chiffre d'affaires total 61 277 — 100,0% 72 401 — 100,0 % Bénéfice brut 46 799 — 100,0 % 54 371 — 100,0 % Marge bénéficiaire brute (%) 76,4 % — 100,0 % 75,1 % — 100,0 % Frais généraux et administratifs 40 288 — 100,0 % 44 562 — 100,0 % Ventes et marketing 12 262 — 100,0 % 16 472 — 100,0 % Recherche et développement 768 — 100,0 % 984 — 100,0 % Perte d'exploitation (6 519) — (100,0 %) (7 647) — (100,0 %) EBITDA ajusté ¹ 13 471 — 100,0 % 12 625 — 100,0 % Marge de l'EBITDA ajusté (%) ¹ 22,0 % — 100,0 % 17,4 % — 100,0 % 1 Mesure non conforme aux IFRS. Pour consulter des informations importantes sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ainsi qu'aux tableaux dans la section « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus proches ».

En raison des acquisitions australiennes annoncées précédemment et en prévision de l'intégration future de Sky Betting & Gaming et d'une éventuelle expansion géographique à venir, The Stars Group a revu la composition de ses secteurs d'activité et la manière dont il présente ses résultats d'exploitation tel qu'indiqué ci-dessus. The Stars Group estime que la nouvelle présentation reflétera mieux sa structure de gestion et d'exploitation actuelle et prévue. The Stars Group disposait auparavant d'un seul segment d'activité, le jeu, qui était composé de deux lignes d'exploitation principales, à savoir le poker en ligne en argent réel et le casino et paris sportifs en ligne et en argent réel combinés. Compte tenu du calendrier des récentes acquisitions, ce secteur est désormais divisé en deux secteurs d'exploitation, International et Australie, et en quatre lignes d'exploitation principales, à savoir le poker, les jeux, les paris et autres, selon le cas. Le secteur International comprend actuellement les activités commerciales des activités existantes de The Stars Group avant les acquisitions australiennes et l'acquisition de Sky Betting & Gaming. Le secteur Australie comprend actuellement, quant à lui, les activités commerciales de CrownBet et de William Hill Australia.

Points financiers à souligner au deuxième trimestre 2018

Chiffre d 'affaires total consolidé – Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 34,8 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, le chiffre d'affaires du trimestre aurait augmenté de 30,7 %. Les recettes générées par le poker, les jeux et les paris en ligne et en argent réel ont représenté 52,7 %, 24,8 % et 19,7 % du chiffre d'affaires du trimestre, respectivement.

– Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 34,8 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, le chiffre d'affaires du trimestre aurait augmenté de 30,7 %. Les recettes générées par le poker, les jeux et les paris en ligne et en argent réel ont représenté 52,7 %, 24,8 % et 19,7 % du chiffre d'affaires du trimestre, respectivement. EBITDA ajusté consolidé et marge de l 'EBITDA ajusté – L'EBITDA ajusté pour le trimestre a augmenté de 14,8 % en glissement annuel, principalement en raison de la hausse du bénéfice brut découlant de la croissance au sein du secteur International. La marge de l'EBITDA ajusté pour le trimestre a diminué de 14,8 % en glissement annuel, principalement en raison de la contribution plus élevée du secteur vertical des paris dans les segments International et Australie.

– L'EBITDA ajusté pour le trimestre a augmenté de 14,8 % en glissement annuel, principalement en raison de la hausse du bénéfice brut découlant de la croissance au sein du secteur International. La marge de l'EBITDA ajusté pour le trimestre a diminué de 14,8 % en glissement annuel, principalement en raison de la contribution plus élevée du secteur vertical des paris dans les segments International et Australie. Recettes générées par le poker – International – Les recettes générées par le poker pour le trimestre se sont élevées à 217 millions $, soit une hausse d'environ 6,9 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, les recettes générées par le poker pour le trimestre auraient augmenté de 3,8 %. Cette augmentation est principalement attribuable à l'impact positif continu du programme de fidélisation « Stars Rewards », aux fluctuations des taux de change et à l'introduction des liquidités de poker partagées en France et en Espagne au premier trimestre et au Portugal au deuxième trimestre, contrebalancées, entre autres, par la cessation des activités en Australie en septembre 2017 et en Colombie en juillet 2017, et par la persistance de conditions d'exploitation négatives en Pologne en raison de certains changements réglementaires survenus antérieurement dans ce pays.

– Les recettes générées par le poker pour le trimestre se sont élevées à 217 millions $, soit une hausse d'environ 6,9 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, les recettes générées par le poker pour le trimestre auraient augmenté de 3,8 %. Cette augmentation est principalement attribuable à l'impact positif continu du programme de fidélisation « Stars Rewards », aux fluctuations des taux de change et à l'introduction des liquidités de poker partagées en et en Espagne au premier trimestre et au au deuxième trimestre, contrebalancées, entre autres, par la cessation des activités en Australie en septembre en Colombie en juillet par la persistance de conditions d'exploitation négatives en Pologne en raison de certains changements réglementaires survenus antérieurement dans ce pays. Recettes générées par les jeux – International – Les recettes générées par le poker pour le trimestre se sont élevées à 101,9 millions $, soit une augmentation de 26,3 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, les recettes du secteur Jeux pour le trimestre auraient augmenté de 21,0 %. Cette augmentation se doit principalement à l'amélioration des produits et du contenu de PokerStars Casino, notamment le lancement de plus de 150 nouveaux jeux de casino depuis le début de l'année, les fluctuations des taux de change et le lancement de PokerStars Casino sur certains nouveaux marchés. Cette situation a été partiellement contrebalancée, entre autres, par la persistance de conditions d'exploitation négatives en Pologne en raison de certains changements réglementaires survenus antérieurement dans ce pays.

– Les recettes générées par le poker pour le trimestre se sont élevées à 101,9 millions $, soit une augmentation de 26,3 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, les recettes du secteur Jeux pour le trimestre auraient augmenté de 21,0 %. Cette augmentation se doit principalement à l'amélioration des produits et du contenu de PokerStars Casino, notamment le lancement de plus de 150 nouveaux jeux de casino depuis le début de l'année, les fluctuations des taux de change et le lancement de PokerStars Casino sur certains nouveaux marchés. Cette situation a été partiellement contrebalancée, entre autres, par la persistance de conditions d'exploitation négatives en Pologne en raison de certains changements réglementaires survenus antérieurement dans ce pays. Recettes générées par les paris sportifs – International – Les recettes générées par les paris sportifs pour le trimestre se sont élevées à 19,6 millions $, soit une augmentation de 122,2 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, les recettes issues des paris pour le trimestre auraient augmenté de 106,1 %. L'augmentation se doit principalement à l'augmentation de la marge nette des gains sur les mises et les paris. Ces augmentations sont principalement dues à l'augmentation des mises grâce à l'amélioration des produits et du contenu de BetStars, au lancement de BetStars sur certains nouveaux marchés et à la Coupe du Monde de la FIFA 2018.

Les recettes générées par les paris sportifs pour le trimestre se sont élevées à 19,6 millions $, soit une augmentation de 122,2 % en glissement annuel. En excluant l'incidence des variations annuelles des taux de change, les recettes issues des paris pour le trimestre auraient augmenté de 106,1 %. L'augmentation se doit principalement à l'augmentation de la marge nette des gains sur les mises et les paris. Ces augmentations sont principalement dues à l'augmentation des mises grâce à l'amélioration des produits et du contenu de BetStars, au lancement de BetStars sur certains nouveaux marchés et à la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Dette consolidée et trésorerie – Le capital total dû sur l'encours de la dette à long terme à la fin du trimestre s'élevait à 2,73 milliards $, à un taux d'intérêt moyen pondéré de 4,9 %. The Stars Group a terminé le deuxième trimestre 2018 avec une trésorerie d'exploitation d'environ 1,05 milliard $ au bilan. Après la fin du trimestre, The Stars Group a finalisé l'acquisition de Sky Betting & Gaming et a contracté une dette supplémentaire dans le cadre de cette acquisition.

Deuxième trimestre 2018 et points forts de l'exploitation qui en découlent

Utilisateurs actifs uniques (UAU) en argent réel – International – Le nombre des UAU a atteint 2,02 millions, ce qui représente une diminution de 5,2 % en glissement annuel. Cette baisse est principalement due au résultat de la stratégie continue de The Stars Group qui consiste à s'axer sur les clients à forte valeur ajoutée (principalement les joueurs récréatifs), à la cessation des opérations de poker en ligne en Australie et en Colombie, et à un marché affaibli en Pologne, tout ceci étant compensé par la croissance et l'expansion de l'offre de produits de casino et de paris. Environ 1,86 million de ces UAU ont joué au poker en ligne au cours du trimestre, soit une diminution d'environ 7,3 % en glissement annuel, tandis que les casinos en ligne de The Stars Group comptaient environ 0,6 million d'UAU, soit une augmentation de 11,4 % en glissement annuel. Les BetStars de The Stars Group avaient environ 0,2 million d'UAU, soit une augmentation de 78,3 % en glissement annuel.

Le nombre des UAU a atteint 2,02 millions, ce qui représente une diminution de 5,2 % en glissement annuel. Cette baisse est principalement due au résultat de la stratégie continue de The Stars Group qui consiste à s'axer sur les clients à forte valeur ajoutée (principalement les joueurs récréatifs), à la cessation des opérations de poker en ligne en Australie et en Colombie, et à un marché affaibli en Pologne, tout ceci étant compensé par la croissance et l'expansion de l'offre de produits de casino et de paris. Environ 1,86 million de ces UAU ont joué au poker en ligne au cours du trimestre, soit une diminution d'environ 7,3 % en glissement annuel, tandis que les casinos en ligne de The Stars Group comptaient environ 0,6 million d'UAU, soit une augmentation de 11,4 % en glissement annuel. Les BetStars de The Stars Group avaient environ 0,2 million d'UAU, soit une augmentation de 78,3 % en glissement annuel. Rendement net trimestriel (RNT) – International – Le RNT s'est chiffré à 167 $, soit une augmentation de 21,9 % en glissement annuel, et le RNT a été, si l'on exclut l'incidence des variations annuelles des taux de change, de 161 $, soit une augmentation de 17,5 % en glissement annuel. Le RNT est une mesure non conforme aux IFRS.

– Le RNT s'est chiffré à 167 $, soit une augmentation de 21,9 % en glissement annuel, et le RNT a été, si l'on exclut l'incidence des variations annuelles des taux de change, de 161 $, soit une augmentation de 17,5 % en glissement annuel. Le RNT est une mesure non conforme aux IFRS. Dépôts nets – International – Les dépôts nets se sont chiffrés à 322 millions $, soit une augmentation de 19,3 % en glissement annuel. Cette augmentation est principalement attribuable à la mise en œuvre du programme de fidélisation « Stars Rewards » et à l'attention portée sans relâche aux clients à forte valeur élevée (principalement aux joueurs récréatifs), aux fluctuations des taux de change et au développement continu de l'offre de produits de casino et de paris.

Les dépôts nets se sont chiffrés à 322 millions $, soit une augmentation de 19,3 % en glissement annuel. Cette augmentation est principalement attribuable à la mise en œuvre du programme de fidélisation « Stars Rewards » et à l'attention portée sans relâche aux clients à forte valeur élevée (principalement aux joueurs récréatifs), aux fluctuations des taux de change et au développement continu de l'offre de produits de casino et de paris. Marge nette des gains sur les mises et les paris – International – Les mises se sont chiffrées à 248,6 millions $, soit une augmentation de 72,2 % en glissement annuel, et la marge nette des gains sur les paris s'élevait à 7,9 %, soit une augmentation de 1,8 point de pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Les augmentations au cours du trimestre sont principalement attribuables à l'amélioration des produits et du contenu de BetStars, ce qui a entraîné un plus grand nombre d'UAU, au lancement de BetStars dans certains nouveaux marchés et à la Coupe du monde.

Les mises se sont chiffrées à 248,6 millions $, soit une augmentation de 72,2 % en glissement annuel, et la marge nette des gains sur les paris s'élevait à 7,9 %, soit une augmentation de 1,8 point de pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Les augmentations au cours du trimestre sont principalement attribuables à l'amélioration des produits et du contenu de BetStars, ce qui a entraîné un plus grand nombre d'UAU, au lancement de BetStars dans certains nouveaux marchés et à la Coupe du monde. CrownBet et William Hill Australia – Le 24 avril 2018, The Stars Group a augmenté sa participation dans CrownBet de 62 % à 80 % et CrownBet a acquis William Hill Australia. Le prix d'achat total en vertu des conventions de ces transactions s'est élevé à 435 millions $ (notamment 117,7 millions $ pour l'acquisition de la participation de 62 % dans CrownBet annoncée précédemment en février 2017). Il a été payé à la fois en argent comptant et par l'émission d'environ 3,1 millions d'actions ordinaires nouvellement émises. Dans le cadre de l'achat de la participation additionnelle de 18 % dans CrownBet, l'équipe de direction de CrownBet a droit à un paiement supplémentaire pouvant atteindre 182 millions $ en 2020, sous réserve de certaines conditions de rendement, et payable en argent comptant, en actions ordinaires supplémentaires ou en une combinaison de ces deux éléments, à la discrétion de The Stars Group.

Le 24 avril 2018, The Stars Group a augmenté sa participation dans CrownBet de 62 % à 80 % et CrownBet a acquis William Hill Australia. Le prix d'achat total en vertu des conventions de ces transactions s'est élevé à 435 millions $ (notamment 117,7 millions $ pour l'acquisition de la participation de 62 % dans CrownBet annoncée précédemment en février 2017). Il a été payé à la fois en argent comptant et par l'émission d'environ 3,1 millions d'actions ordinaires nouvellement émises. Dans le cadre de l'achat de la participation additionnelle de 18 % dans CrownBet, l'équipe de direction de CrownBet a droit à un paiement supplémentaire pouvant atteindre 182 millions $ en 2020, sous réserve de certaines conditions de rendement, et payable en argent comptant, en actions ordinaires supplémentaires ou en une combinaison de ces deux éléments, à la discrétion de The Stars Group. Paris sportifs aux États -Unis – Le 14 mai 2018, la Cour suprême des États-Unis a annulé, en tant qu'exercice inconstitutionnel du pouvoir fédéral, l'interdiction qui pesait depuis près de 30 ans sur les paris sportifs en vertu de la Professional and Amateur Sports Protection Act. The Stars Group estime que la décision de la Cour constitue une étape importante dans la réglementation des paris sportifs aux États-Unis et qu'il est bien placé pour tirer parti de toute nouvelle opportunité commerciale et de marché à mesure que celles-ci se développent. Actuellement, plus de 20 États ont soit des lois existantes sur les paris sportifs, soit une législation en attente pour légaliser ou étudier les paris sportifs. Le 2 août 2018, The Stars Group et Resorts Casino Hotel ont annoncé l'extension de leur partenariat existant sur le marché des jeux en ligne réglementés au New Jersey , dans le but d'englober les paris sportifs en ligne et mobiles via la marque BetStars, aux côtés de l'offre de poker et de casino en ligne déjà existante disponible via la marque PokerStarsNJ. Le 10 août 2018, The Stars Group et Mount Airy Casino Resort ont annoncé avoir conclu un partenariat leur permettant d'entrer sur le marché des paris sportifs et des jeux en ligne en Pennsylvanie, où The Stars Group offrira aux clients dudit État ses produits de poker en ligne, de casino (y compris les machines à sous et les tables) et de paris sportifs.

Le 14 mai 2018, la Cour suprême des États-Unis a annulé, en tant qu'exercice inconstitutionnel du pouvoir fédéral, l'interdiction qui pesait depuis près de 30 ans sur les paris sportifs en vertu de la Professional and Amateur Sports Protection Act. The Stars Group estime que la décision de la Cour constitue une étape importante dans la réglementation des paris sportifs aux États-Unis et qu'il est bien placé pour tirer parti de toute nouvelle opportunité commerciale et de marché à mesure que celles-ci se développent. Actuellement, plus de 20 États ont soit des lois existantes sur les paris sportifs, soit une législation en attente pour légaliser ou étudier les paris sportifs. Le 2 août 2018, The Stars Group et Resorts Casino Hotel ont annoncé l'extension de leur partenariat existant sur le marché des jeux en ligne réglementés au , dans le but d'englober les paris sportifs en ligne et mobiles via la marque BetStars, aux côtés de l'offre de poker et de casino en ligne déjà existante disponible via la marque PokerStarsNJ. Le 10 août 2018, The Stars Group et Mount Airy Casino Resort ont annoncé avoir conclu un partenariat leur permettant d'entrer sur le marché des paris sportifs et des jeux en ligne en Pennsylvanie, où The Stars Group offrira aux clients dudit État ses produits de poker en ligne, de casino (y compris les machines à sous et les tables) et de paris sportifs. Sky Betting & Gaming – Le 10 juillet 2018, The Stars Group a finalisé l'acquisition de Sky Betting & Gaming. Le prix d'achat total aux termes des conventions de la transaction s'est élevé à 4,7 milliards $, dont 3,6 milliards $ ont été payés en argent comptant, alors que le solde a été payé par l'émission d'environ 37,9 millions d'actions ordinaires nouvellement émises. Pour financer la partie en argent comptant du prix d'achat, rembourser les prêts à terme de premier rang existants et rembourser la dette à long terme existante de Sky Betting & Gaming, The Stars Group a utilisé des liquidités dans son bilan et a réuni 4,567 milliards $ en prêts à terme de premier rang existants, 1 milliard $ en billets de premier rang et un produit net de 621,8 millions $ (avant dépenses et à l'exclusion de l'option d'attribution supplémentaire, qui a été exercée en totalité par les souscripteurs à la fin juillet) issu de l'émission d'actions ordinaires supplémentaires dans le cadre d'un appel public à l'épargne. The Stars Group a également obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 700 millions $ sur laquelle il avait prélevé 100 millions $ au moment de la conclusion de l'acquisition.

Le 10 juillet 2018, The Stars Group a finalisé l'acquisition de Sky Betting & Gaming. Le prix d'achat total aux termes des conventions de la transaction s'est élevé à 4,7 milliards $, dont 3,6 milliards $ ont été payés en argent comptant, alors que le solde a été payé par l'émission d'environ 37,9 millions d'actions ordinaires nouvellement émises. Pour financer la partie en argent comptant du prix d'achat, rembourser les prêts à terme de premier rang existants et rembourser la dette à long terme existante de Sky Betting & Gaming, The Stars Group a utilisé des liquidités dans son bilan et a réuni 4,567 milliards $ en prêts à terme de premier rang existants, 1 milliard $ en billets de premier rang et un produit net de 621,8 millions $ (avant dépenses et à l'exclusion de l'option d'attribution supplémentaire, qui a été exercée en totalité par les souscripteurs à la fin juillet) issu de l'émission d'actions ordinaires supplémentaires dans le cadre d'un appel public à l'épargne. The Stars Group a également obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 700 millions $ sur laquelle il avait prélevé 100 millions $ au moment de la conclusion de l'acquisition. Actions de préférence – Le 18 juillet 2018, The Stars Group a terminé la conversion obligatoire précédemment annoncée de toutes ses actions de préférence convertibles émises et en circulation à cette date et a émis environ 52 millions d'actions ordinaires à leurs porteurs.

Prévisions pour l'exercice 2018 complet

Prévisions pour l'exercice – The Stars Group met à jour ses fourchettes de prévisions financières pour l'exercice 2018 complet sur une base consolidée afin de refléter les contributions partielles attendues des acquisitions australiennes et de l'acquisition de Sky Betting & Gaming, ainsi que l'impact des changements dans la structure du capital de The Stars Group à la suite de ces acquisitions, y compris l'augmentation de la dette à long terme de The Stars Group et du nombre d'actions ordinaires émises par celui-ci et en circulation :

o Chiffre d'affaires compris entre 1,995 et 2,145 milliards $, comparativement à un chiffre oscillant entre 1,390 et 1,470 milliard $ ;

o EBITDA ajusté compris entre 755 et 810 millions $, comparativement à un chiffre oscillant entre 625 et 650 millions $ ;

o Bénéfices nets ajustés compris entre 485 et 545 millions $, comparativement à un chiffre oscillant entre 487 et 512 millions $ ;

o Bénéfices nets ajustés dilués par action compris entre 1,99 et 2,22 $, comparativement à un chiffre oscillant entre 2,33 et 2,471 $, et

o Dépenses en capital comprises entre 110 millions $ et 150 millions $.

Ces résultats attendus non audités reflètent l'opinion de la direction sur les conditions actuelles et futures du marché et de l'activité, notamment les hypothèses relatives à (i) une marge nette des gains sur les paris comprise entre 8,0 % et 10,5 %, (ii) la persistance de conditions d'exploitation négatives en Pologne et de conditions d'exploitation potentiellement négatives en Russie en raison de changements réglementaires survenus antérieurement, y compris des contraintes sur le traitement des paiements, aucun autre évènement réglementaire important ou investissement associé à l'entrée sur de nouveaux marchés, (iv) aucun impact de l'interdiction de la publicité pour les jeux en Italie, et (v) aucune fluctuation importante des taux de change, en particulier par rapport à l'euro, à la livre sterling et au dollar australien. Ces prévisions sont également fondées sur un taux de change entre l'euro et le dollar américain de 1,17 à 1,00 comparativement à des chiffres oscillant entre 1,20 et 1,00, un taux de change entre la livre sterling et le dollar américain de 1,32 à 1,00 et un taux de change entre le dollar australien et le dollar américain de 0,74 à 1,00, le nombre d'actions diluées se situant entre 241 000 000 et 243 000 000 pour le haut et le bas de la fourchette du bénéfice net dilué ajusté par action, respectivement, comparativement à des chiffres oscillant entre 207 000 000 et 209 000 000, respectivement, et elles sont aussi fondées sur certaines hypothèses comptables.

Les dépenses en capital comprennent les dépenses estimées sur les actifs incorporels, en biens, usines et certains frais de développement.

États financiers, Rapport de gestion et informations complémentaires

Les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de The Stars Group pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018 (les « États financiers du T2 2018 »), le rapport de gestion correspondant (le « Rapport de gestion du T2 2018 »), ainsi que des informations complémentaires sur The Stars Group et ses activités, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur Edgar à l'adresse www.sec.gov et sur le site web de The Stars Group à l'adresse www.starsgroup.com. Les informations financières présentées dans ces communiqués de presse sont tirées des États financiers du T2 2018.

Outre des communiqués de presse, des dépôts auprès des organismes des valeurs mobilières, des conférences téléphoniques et webdiffusions publiques, The Stars Group compte utiliser la page de son site Internet dédiée aux relations avec les investisseurs pour communiquer des informations importantes à ses investisseurs et autres personnes et pour se conformer à ses obligations de divulgation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les investisseurs et autres personnes sont non seulement invités à consulter le site Internet, mais aussi à suivre les communiqués de presse, les rapports déposés auprès des organismes de valeurs mobilières et les téléconférences et webdiffusions publiques de The Stars Group. Cette liste peut être mise à jour de temps à autre.

Conférence téléphonique et webdiffusion

The Stars Group tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, 13 août 2018 à 8 h 30, heure de l'Est, afin discuter de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2018 et des questions connexes. Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le +1 877-451-6152 ou le +1 201-389-0879 dix minutes avant le début de la conférence. La rediffusion sera disponible deux heures après l'évènement au +1 844-512-2921 ou au +1 412-317-6671. Le numéro d'identification de la conférence est 13682288. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez utiliser le lien suivant : http://public.viavid.com/index.php?id=130894

Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus proches

Le tableau ci-dessous présente des rapprochements de l'EBITDA ajusté, des bénéfices nets ajustés et des bénéfices nets ajustés dilués par action avec les bénéfices (pertes) net(te)s, qui constituent la mesure conforme aux IFRS la plus proche :

Trois mois clos le 30 juin 2018 En milliers de dollars US (à l'exception des montants par action) International Australie Entreprise Consolidé Bénéfice (perte) net(te) 126 274 (6 519) (274 579) (154 824) Recouvrement d'impôts sur le revenu — — 3 404 3 404 Charges financières nettes — — (160 360) (160 360) Bénéfices nets des sociétés associées 1 068 — — 1 068 Résultat (perte) d'exploitation 125 206 (6 519) (117 623) 1 064 Dépréciation et amortissement 35 987 8 588 10 44 585 Ajouter (déduire) l'incidence de ce qui suit : Coûts liés à l'acquisition et contrats à terme conditionnels — — 95 627 95 627 Rémunération à base d'actions — — 3 265 3 265 (Gain) perte provenant des investissements et des entreprises associées (270) 5 — (265) Dépréciation des actifs incorporels et des actifs détenus en vue de la vente 958 — — 958 Autres frais 2 436 11 397 9 203 23 036 Total des éléments ajustés 3 124 11 402 108 095 122 621 EBITDA ajusté 164 317 13 471 (9 518) 168 270 Six mois clos le 30 juin 2018 En milliers de dollars US (à l'exception des montants par action) International Australie Entreprise Consolidé Bénéfice (perte) net(te) 275 216 (7 647) (348 032) (80 463) Recouvrement d'impôts sur le revenu — — 2 249 2 249 Charges financières nettes — — (198 710) (198 710) Bénéfices nets des sociétés associées 1 068 — — 1 068 Résultat (perte) d'exploitation 274 148 (7 647) (151 571) 114 930 Dépréciation et amortissement 73 956 9 868 19 83 843 Ajouter (déduire) l'incidence de ce qui suit : Coûts liés à l'acquisition et contrats à terme conditionnels — — 110 818 110 818 Rémunération à base d'actions — — 5 649 5 649 Perte provenant des investissements et des entreprises associées 247 — — 247 Dépréciation des actifs incorporels et des actifs détenus en vue de la vente 1 074 — — 1 074 Autres frais 1 371 10 404 14 956 26 731 Total des éléments ajustés 2 692 10 404 131 423 144 519 EBITDA ajusté 350 796 12 625 (20 129) 343 292

Trois mois clos le 30 juin 2017 En milliers de dollars US (à l'exception des montants par action) International Australie Entreprise Consolidé Bénéfice (perte) net(te) 111 744 — (41 261) 70 483 Recouvrement d'impôts sur le revenu — — 4 018 4 018 Charges financières nettes — — (39 052) (39 052) Résultat (perte) d'exploitation 111 744 — (6 227) 105 517 Dépréciation et amortissement 36 530 — 70 36 600 Ajouter (déduire) l'incidence de ce qui suit : Rémunération à base d'actions — — 2 452 2 452 Perte (gain) provenant des investissements (8 452) — 12 944 4 492 Reprise de la dépréciation des actifs incorporels



et des actifs détenus en vue de la vente (629) — — (629) Autres frais (recettes) 6 635 — (8 528) (1 893) Total des éléments ajustés (2 446) — 6 868 4 422 EBITDA ajusté 145 828 — 711 146 539 Six mois clos le 30 juin 2017 En milliers de dollars US (à l'exception des montants par action) International Australie Entreprise Consolidé Bénéfice (perte) net(te) 239 385 — (103 149) 136 236 Recouvrement d'impôts sur le revenu — — 1 330 1 330 Charges financières nettes — — (81 497) (81 497) Résultat (perte) d'exploitation 239 385 — (22 982) 216 403 Dépréciation et amortissement 72 188 — 147 72 335 Ajouter (déduire) l'incidence de ce qui suit : Rémunération à base d'actions — — 4 616 4 616 Perte (gain) provenant des investissements (8 572) — 13 217 4 645 Reprise de la dépréciation des actifs incorporels



et des actifs détenus en vue de la vente (5 043) — (2 268) (7 311) Autres frais (recettes) 9 428 — (2 576) 6 852 Total des éléments ajustés (4 187) — 12 989 8 802 EBITDA ajusté 307 386 — (9 846) 297 540

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US (à l'exception des montants par action) 2018 2017 2018 2017 Bénéfice (perte) net(te) (154 824) 70 483 (80 463) 136 236 Ajouter (déduire) l'incidence de ce qui suit : Intérêts accumulés 12 726 12 147 24 777 24 940 Perte sur l'annulation de la dette 124 976 — 124 976 — Coûts liés à l'acquisition et contrats à terme conditionnels 95 627 — 110 818 — Amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition 31 482 31 075 62 858 62 150 Recouvrement d'impôts sur le revenu reportés (4 890) (4 098) (5 814) (4 732) Rémunération à base d'actions 3 265 2 452 5 649 4 616 (Gain) perte provenant des investissements et des entreprises associées (1 333) 4 491 (821) 4 645 Dépréciation (reprise de la dépréciation) des actifs incorporels



et des actifs détenus en vue de la vente 958 (629) 1 074 (7 311) Autres frais (recettes) 23 036 (1 893) 26 731 6 852 Bénéfice net ajusté 131 023 114 028 269 785 227 396 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de The Stars Group Inc. 129 237 114 028 269 469 227 396 Participations minoritaires 1 786 — 316 — — — — — Nombre moyen pondéré dilué d'actions 215 380 175 203 467 303 212 449 078 201 969 186 Bénéfice net ajusté dilué par action attribuable aux actionnaires de The Stars Group Inc. 0,60 0.56 1,27 1,13

Le tableau ci-dessous présente certains éléments compris dans la section « Autres frais » des tableaux de rapprochement ci-dessus :

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin 2018 2017 2018 2017 En milliers de dollars US Milliers de $ Milliers de $ Milliers de $ Milliers de $ Coûts d'intégration 11 467 — 11 467 — Charges (produits) financiers 4 370 (6 622) 2 049 (9 066) Résiliation des contrats de travail 1 387 682 2 058 2 808 Frais annuels d'entretien (AMF) et autres frais professionnels d'investigation 2 875 2 764 4 659 5 153 Frais de lobbying (aux États-Unis et ailleurs) et autres frais juridiques 2 665 4 598 5 658 9 318 Frais professionnels non récurrents 102 842 553 1 504 Primes de rétention 117 615 234 1 230 Perte sur cession d'actifs 41 202 41 261 Obligation sur les jeux en Autriche — (5 000) — (5 000) Résiliation des contrats d'affiliation — — — 407 Autres 12 26 12 237 Autres frais 23 036 (1 893) 26 731 6 852

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, qui est la mesure conforme aux IFRS la plus proche :

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US 2018 2017 2018 2017 Flux de trésorerie nette issue des activités d'exploitation 164 011 130 426 296 080 225 973 Mouvement de passifs des dépôts de clients (14 090) 9 053 (13 901) 25 282 149 921 139 479 282 179 251 255 Dépenses en capital : Ajouts aux frais de développement reportés (9 759) (6 013) (16 190) (10 426) Ajouts aux biens et aux équipements (5 676) (1 398) (9 261) (2 254) Ajouts aux actifs incorporels (9 415) (212) (11 842) (919) Intérêts payés (34 790) (31 017) (66 278) (65 064) Remboursements du principal de la dette (5 425) (5 982) (11 493) (12 870) Flux de trésorerie nette 84 856 94 857 167 115 159 722

The Stars Group n'a pas fourni de rapprochements des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures les plus proches des IFRS incluses dans ses prévisions financières pour l'exercice 2018 complet qui sont présentées dans le présent communiqué de presse, y compris l'EBITDA ajusté, les bénéfices nets ajustés et les bénéfices nets ajustés dilués par action, car certains éléments de rapprochement nécessaires pour projeter avec précision ces mesures conformes aux IFRS, en particulier les bénéfices (pertes) net(te)s, ne peuvent pas être raisonnablement prévus en raison de plusieurs facteurs, dont la variabilité des fluctuations potentielles des taux de change affectant les charges financières, et la nature d'autres frais non récurrents ou ponctuels (qui sont exclus des mesures non conformes aux IFRS mais inclus dans les bénéfices [pertes] net[te]s), ainsi que la variabilité caractéristique découlant de la vérification d'états financiers annuels, y compris mais sans s'y limiter, certaines provisions pour l'impôt sur le revenu à des fins comptables et autres motifs de comptabilité connexes.

Pour en savoir plus sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, veuillez voir ci-dessous et consulter le Rapport de gestion du T2 2018, y compris dans les sections « Rapport de gestion », « Limites des indicateurs clés, autres données et mesures non conformes aux IFRS » et « Indicateurs clés et mesures non conformes aux IFRS ».

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur de produits technologiques divers dans le domaine du divertissement interactif et du jeu à l'échelle mondiale. Ses marques comptent des millions de clients enregistrés dans le monde entier et sont dans leur ensemble au premier plan des paris, du poker, des casinos et autres offres de jeux en ligne et mobiles. The Stars Group est propriétaire ou détenteur de licences de jeux, ainsi que d'entreprises et marques grand public connexes, dont PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEast, Sky Bet, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo et Sky Poker, ainsi que des marques de tournées de poker en direct et d'évènements, notamment le PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. The Stars Group est l'un des exploitants de jeux en ligne qui détient le plus de licences au monde et ses filiales détiennent collectivement des licences ou des approbations dans 19 juridictions du monde entier, notamment en Europe, en Australie et sur le continent américain. The Stars Group vise à devenir la destination d'iGaming préférée au monde et il s'est fixé pour mission de fournir à ses clients des moments gagnants.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l'entendent le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris mais sans s'y limiter, certaines attentes et projections financières et d'exploitation, comme les prévisions financières pour l'exercice 2018, ainsi que certains plans et stratégies d'exploitation et de croissance futures, notamment en ce qui a trait à certaines acquisitions récemment annoncées. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que « chercher », « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « prévoir », « prédire », « potentiel », « cibler », « avoir l'intention de », « serait susceptible de », « serait en mesure de », « ferait », « devrait », « croire », « objectif », « en cours », « impliquer », « supposer », « but », « probablement », ainsi que par l'usage de références similaires à des périodes futures ou à la négation de ces mots ou variations ou synonymes de ces mots ou d'une terminologie comparable et d'expressions similaires. Ces énoncés et informations, autres que les énoncés de faits historiques, sont basés sur les attentes actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les développements technologiques, les évènements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales et leurs clients et secteurs respectifs. Bien que The Stars Group et sa direction estiment que les prévisions reflétées dans ces énoncés prospectifs et ces informations soient raisonnables et basés sur des hypothèses réalisables, et estiment qu'à la date de ces énoncés, il ne peut y avoir aucune garantie que ces hypothèses ou estimations soient vérifiées ou que ces prévisions se réalisent. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement liés à d'importants risques, incertitudes et éventualités d'ordre commercial, réglementaire, économique et concurrentiel qui pourraient entraîner une différence significative entre les évènements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les présents énoncés. Les risques et incertitudes spécifiques incluent, sans s'y limiter : le secteur lourdement réglementé dans lequel The Stars Group exerce ses activités ; les risques liés aux divertissements interactifs et les jeux en ligne et mobiles en général ; les lois ou règlementations actuelles et futures et les nouvelles interprétations des lois ou règlementations existantes, ou les interdictions potentielles, concernant les activités de divertissement interactif et les jeux en ligne ou les activités liées à ou nécessaires à l'exploitation et à l'apport de jeux en ligne ; les modifications potentielles du cadre règlementaire relatif aux jeux ; les exigences juridiques et règlementaires ; la capacité d'obtenir, de conserver et de se conformer à la totalité des licences, permis et certifications requis applicables pour fournir, exploiter et commercialiser ses offres de produits, y compris les difficultés ou les retards pour ce faire ; des obstacles importants à l'entrée sur le marché ; la concurrence et l'environnement concurrentiel sur les marchés et industries pertinents ; l'incidence de l'incapacité de réaliser des acquisitions futures ou annoncées ou d'intégrer des entreprises avec succès ; l'endettement important de The Stars Group exige qu'il utilise une part significative de son flux de trésorerie pour verser des paiements au titre du service de la dette ; les facilités de crédit garanties de The Stars Group contiennent des clauses et d'autres restrictions susceptibles de limiter sa flexibilité pour exercer ses activités ; les risques liés aux progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle ; la capacité à développer et améliorer ses offres de produits existantes et de nouvelles offres de produits commercialement viables ; la capacité à atténuer les risques liés aux taux de change et aux devises ; la capacité à atténuer les risques fiscaux et aux conséquences fiscales négatives, y compris mais sans s'y limiter, l'imposition de taxes nouvelles ou supplémentaires, comme des taxes sur la valeur ajoutée, sur les points de consommation ou sur les jeux ; l'exposition de The Stars Group à un passif fiscal plus important que prévu ; les risques inhérents aux activités exercées à l'étranger en général ; la protection de technologies exclusives et des droits de propriété intellectuelle ; la capacité à recruter et conserver des dirigeants et du personnel qualifié, y compris du personnel technique, de vente et de marketing clé ; des défaillances dans les offres de produits ; des pertes dues à des activités frauduleuses ; la gestion de la croissance ; les contrats attribués ; de potentielles opportunités financières sur des marchés pertinents et concernant des contrats individuels ; la capacité de l'infrastructure technologique de répondre à la demande applicable et la dépendance à l'égard des opérateurs de télécommunications en ligne et mobiles ; des interruptions ou pannes de systèmes, réseaux, télécommunications ou services ou des cyber-attaques ou échecs à protéger les données des clients, notamment leurs informations personnelles ou financières ; les lois et règlementations pouvant être adoptées concernant le commerce sur Internet et électronique ou susceptibles d'affecter The Stars Group dans les territoires où il exerce actuellement ses activités ou compte le faire à l'avenir, en particulier concernant les jeux en ligne, ou qui pourraient avoir un impact sur sa capacité à fournir des offres de produits en ligne, y compris, mais sans s'y limiter, concernant le traitement des paiements ; la capacité d'obtenir des financements supplémentaires ou d'effectuer un refinancement à des conditions raisonnables ou pas du tout ; les préférences des clients et des exploitants et les changements dans l'économie ; la dépendance à l'égard de l'acceptation par les clients de ses produits ; la consolidation au sein du secteur du jeu ; les coûts et issues des litiges ; l'expansion au sein de marchés existants et sur de nouveaux marchés ; les relations avec les fournisseurs et distributeurs ; et les évènements naturels ; les relations contractuelles de Sky Betting & Gaming ou de The Stars Group avec Sky plc et/ou ses filiales ; les risques de contrepartie ; la défaillance des systèmes et des contrôles de The Stars Group pour restreindre l'accès à ses produits ; la dépendance à l'égard de la programmation et de la diffusion en direct de grands évènements sportifs ; les conditions macroéconomiques et les tendances dans l'industrie du jeu et des paris ; les risques liés à la prise de paris ; la capacité de réaliser les augmentations financières prévues attribuables aux acquisitions et aux stratégies commerciales de The Stars Group ; et la capacité de réaliser la totalité ou une partie des synergies et des économies des coûts évaluées par The Stars Group dans le cadre des acquisitions. Les autres risques et incertitudes applicables comprennent, sans s'y limiter, ceux et celles identifié(e)s dans le formulaire d'information annuel de The Stars Group pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, notamment ceux répertoriés sous le titre « Facteurs de risques et incertitudes », dans le supplément du prospectus de The Stars Group daté du 21 juin 2018 qui complète le prospectus simplifié préalable de base daté du 16 janvier 2018 sous la rubrique « Facteurs de risque », et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2018, y compris sous les rubriques « Facteurs de risque et incertitudes », « Limitations des indicateurs clés, autres données et mesures non conformes aux IFRS » et « Indicateurs clés et mesures non conformes aux IFRS », toutes disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, EDGAR à l'adresse www.sec.gov et sur le site Internet de The Stars Group à l'adresse www.starsgroup.com, ainsi que dans d'autres documents publiés par The Stars Group ou à publier si les autorités en valeurs mobilières l'exigent à l'avenir. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont valides uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation de corriger ou mettre à jour ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le RNT, l'EBITDA ajusté, la marge de l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté dilué par action et les flux de trésorerie disponibles. The Stars Group estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS fourniront aux investisseurs des informations complémentaires utiles sur la performance financière de ses activités, qu'ils permettront de comparer les résultats financiers entre des périodes où certains éléments peuvent varier indépendamment de la performance de l'entreprise et leur offriront une plus grande transparence à l'égard des mesures clés utilisées par la direction dans l'exercice de ses activités. Bien que la direction estime que ces mesures financières sont importantes pour évaluer The Stars Group, elles ne sont pas destinées à être considérées séparément ou en remplacement de, ou supérieures aux informations financières préparées et présentées conformément aux IFRS. Elles ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Ces mesures peuvent être différentes des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres entreprises, limitant leur utilisation à des fins de comparaison. Par ailleurs, la présentation de certaines de ces mesures est fournie à des fins de comparaison en glissement annuel, et les investisseurs sont avisés que ces ajustements ont un impact réel sur les résultats d'exploitation de The Stars Group. En plus du RNT, qui est défini ci-dessous dans la section « Indicateurs clés et autres données », The Stars Group utilise les mesures non conformes aux IFRS suivantes dans le présent communiqué de presse :

L'EBITDA ajusté désigne les bénéfices nets avant les charges financières, la charge d'impôt sur le revenu (recouvrement), la dépréciation et l'amortissement, la rémunération à base d'actions, la restructuration, le bénéfice net (perte nette) sur les entreprises associées et certains autres éléments tels qu'ils sont présentés dans les tableaux de rapprochement sous la rubrique « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus proches » ci-dessus..

La marge de l'EBITDA ajusté signifie l'EBITDA ajusté en proportion du chiffre d'affaires total.

Le bénéfice net ajusté désigne le bénéfice net avant les intérêts accumulés, l'amortissement des actifs incorporels découlant de l'affectation du prix d'achat suite à des acquisitions, les impôts sur le revenu différés, la rémunération à base d'actions, la restructuration et certains autres éléments tels que présentés dans les tableaux de rapprochement sous la rubrique « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus proches » ci-dessus.

Les bénéfices nets ajustés par action diluée font référence aux bénéfices ajustés nets attribuables aux actionnaires de The Stars Group, divisés par le nombre d'actions diluées. Les actions diluées font référence au nombre moyen pondéré d'actions ordinaires sur une base pleinement diluée, y compris les options, autres attributions à base d'actions, bons de souscription et actions de préférence. Les effets des actions ordinaires potentielles anti-dilutives ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat net ajusté dilué par action lorsque les effets dilutifs des actions ordinaires potentielles diffèrent. Veuillez consulter la note 7 des États financiers du T2 2018. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018, le nombre d'actions diluées servant au calcul du bénéfice net ajusté dilué par action s'élevait à 215 380 175 et 212 449 178, respectivement, alors qu'il était de 203 0467 303 et 201 969 186 pour les mêmes périodes en 2017. Aux fins des indications financières pour l'exercice 2018 fournies dans le présent communiqué, le nombre d'actions diluées se situe entre 241 000 000 et 243 000 000 pour le haut et le bas de la fourchette du bénéfice net ajusté dilué par action, respectivement.

Les flux de trésorerie disponibles font référence aux flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation après l'ajout des mouvements des passifs des dépôts des clients et après les dépenses en capital et les flux de trésorerie liés au service de la dette (à l'exclusion des paiements anticipés volontaires). The Stars Group estime que l'élimination des mouvements du passif des dépôts des clients permet de mieux comprendre ses flux de trésorerie disponibles, car les dépôts des clients ne sont pas des fonds disponibles que The Stars Group puisse utiliser à des fins financières ou d'exploitation.

Pour calculer le chiffre d'affaires sur la base de devises constantes, The Stars Group traduit le chiffre d'affaires du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2018 en utilisant les taux de change mensuels de l'exercice précédent pour ses devises locales autres que le dollar américain, ce qui constitue d'après The Stars Group un indicateur utile qui facilite la comparaison avec ses performances antérieures.

Pour en savoir plus sur les mesures non conformes aux IFRS de The Stars Group, veuillez consulter le Rapport de gestion du T2 2018, y compris dans les sections « Rapport de gestion », « Limites des indicateurs clés, autres données et mesures non conformes aux IFRS » et « Indicateurs clés et mesures non conformes aux IFRS ».

Indicateurs clés et autres données

The Stars Group fournit les indicateurs clés suivants dans ce communiqué de presse :

Les UAU font référence aux utilisateurs actifs uniques (en ligne, via mobile ou ordinateur de bureau) qui (i) ont effectué un dépôt ou transféré des fonds dans leur compte en argent réel auprès de The Stars Group à tout moment, et (ii) ont généré des gains en argent réel ou placé un pari en argent réel ou une mise en ligne pendant le trimestre applicable. The Stars Group qualifie d'unique un client qui a joué au moins une fois sur ses offres en argent réel pendant la période, et exclut la double comptabilisation, même si ce client est actif dans plusieurs segments d'activité (poker, casino et/ou paris, le cas échéant). La définition des UAU exclut l'activité des clients de certains jeux de poker avec de l'argent réel mais avec des mises faibles et sans gain, mais inclut les activités réalisées avec de l'argent réel de clients via l'utilisation de fonds (trésorerie et équivalents de trésorerie) déposés par The Stars Group dans les comptes précédemment financés de ces clients à titre de promotions pour augmenter la valeur de leur cycle de vie.

Le RNT signifie les recettes combinées pour ses lignes d'exploitation (à savoir poker, jeux et/ou paris), à l'exclusion des autres revenus, tels que rapportées pendant la période trimestrielle applicable (ou tels qu'ajustées pour refléter toute réaffectation comptable effectuée dans des périodes ultérieures), divisées par le nombre total d'UAU pendant ladite période. The Stars Group fournit le RNT sur la base du dollar américain et de devises constantes. Le RNT est une mesure non conforme aux IFRS.

Les dépôts nets sont définis comme le total des dépôts bruts ou des fonds versés par les clients dans leurs comptes en ligne en argent réel, moins les retraits ou transferts de fonds effectués par ces clients de leurs comptes, dans chaque cas pendant le trimestre applicable. Les dépôts bruts excluent (i) tout dépôt, transfert ou autre paiement effectué par ces clients dans les offres de jeux sociaux et en argent virtuel de The Stars Group, et (ii) les fonds en argent réel (trésorerie et équivalents de trésorerie) déposés par The Stars Group dans les comptes précédemment financés de ces clients à titre de promotions pour augmenter la valeur de leur cycle de vie.

Les mises désignent les montants misés sur les offres de produits de paris en ligne applicables de The Stars Group et sont également un terme utilisé dans le secteur et qui représente le montant total des fonds misés par les clients à l'intérieur de la ligne de paris pour la période spécifiée.

La marge nette des gains sur les paris est calculée en tant que recettes sur les paris à titre de parts des mises.

The Stars Group est en train de procéder à l'intégration et à la migration des clients et des plateformes en ce qui concerne les acquisitions australiennes et, une fois celles-ci terminées, The Stars Group a l'intention de présenter certains indicateurs clés pour le segment australien en plus des marges nettes sur les mises et les paris.

Pour en savoir plus sur les indicateurs clés et autres données de The Stars Group, veuillez consulter le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2018, notamment sous les rubriques « Limites des indicateurs clés, autres données et mesures non conformes aux IFRS », « Indicateurs clés et mesures non conformes aux IFRS » et « Résultats par segment des opérations ».

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS DES RÉSULTATS

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US (à l'exception des montants par action) 2018 2017 2018 2017 Chiffre d'affaires 411 512 305 305 804 403 622 625 Coûts des ventes (83 637) (52 668) (163 901) (115 129) Bénéfice brut 327 875 252 637 640 502 507 496 Frais généraux et administratifs (262 786) (110 395) (404 093) (213 250) Ventes et marketing (54 899) (31 342) (104 319) (65 360) Recherche et développement (9 126) (5 383) (17 160) (12 483) Résultat d'exploitation 1 064 105 517 114 930 216 403 Charges financières nettes (160 360) (39 052) (198 710) (81 497) Bénéfices nets des sociétés associées 1 068 — 1 068 — Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu (158 228) 66 465 (82 712) 134 906 Recouvrement d'impôts sur le revenu 3 404 4 018 2 249 1 330 Bénéfice (perte) net(te) (154 824) 70 483 (80 463) 136 236 Bénéfice (perte) net(te) attribuable aux actionnaires de The Stars Group Inc. (153 645) 70 494 (78 194) 135 905 Participations minoritaires (1 179) (11) (2 269) 331 Bénéfice (perte) net(te) (154 824) 70 483 (80 463) 136 236 Bénéfice (perte) par action ordinaire (Dollars US) De base $ (1,01) $ 0,48 $ (0,52) $ 0,93 Diluées $ (1,01) $ 0,35 $ (0,52) $ 0,67 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) De base 152 788 146 703 150 523 146 136

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 juin Au 31 décembre En milliers de dollars US 2018 2017 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie - provenant de l'exploitation 1 052 146 283 225 Trésorerie et équivalents de trésorerie - dépôts des clients 274 862 227 098 Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 327 008 510 323 Avances de trésorerie restreintes et garanties 12 077 7 862 Frais payés d'avance et autres actifs courants 32 058 29 695 Investissements à court terme - dépôts des clients 106 074 122 668 Comptes débiteurs 96 071 100 409 Impôts sur le revenu à percevoir 16 161 16 540 Produits dérivés - 2 037 Total des actifs courants 1 589 449 789 534 Actifs non-courants Avances de trésorerie restreintes et garanties 45 739 45 834 Frais payés d'avance et autres actifs non-courants 29 892 26 551 Comptes débiteurs non-courants 12 472 11 818 Biens et équipements 54 405 44 837 Impôts sur le revenu à percevoir 19 013 14 061 Impôts sur le revenu reportés 6 110 5 141 Écart d'acquisition et actifs incorporels 4 950 655 4 477 350 Total des actifs non-courants 5 118 286 4 625 592 Total des actifs 6 707 735 5 415 126 PASSIF Passifs courants Comptes créditeurs et autres passifs 265 439 194 187 Dépôts des clients 380 936 349 766 Provisions courantes 22 227 17 590 Produits dérivés 60 347 — Impôt sur le revenu à payer 71 881 35 941 Montant à payer aux parties apparentées 926 — Portion courante de la dette à long terme 21 700 4 990 Total du passif courant 823 456 602 474 Passifs non-courants Dette à long terme 2 705 179 2 353 579 Provisions à long terme 3 145 3 093 Produits dérivés 61 868 111 762 Autres passifs à long terme 88 777 — Montant à payer aux parties apparentées 35 124 — Impôts sur le revenu à payer 6 676 24 277 Impôts sur le revenu reportés 105 098 16 510 Total des passifs non-courants 3 005 867 2 509 221 Passif total 3 829 323 3 111 695 CAPITAUX PROPRES Capital en actions 2 644 866 1 884 219 Réserves (336 980) (142 340) Bénéfices non répartis 527 019 561 519 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Stars Group Inc. 2 834 905 2 303 398 Participations minoritaires 43 507 33 Total des capitaux propres 2 878 412 2 303 431 Total du passif et des capitaux propres 6 707 735 5 415 126

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Six mois clos le 30 juin En milliers de dollars US 2018 2017 Activités d'exploitation Bénéfice (perte) net(te) (80 463) 136 236 Ajouter (déduire) : Impôts sur les bénéfices comptabilisés dans le bénéfice net (2 249) (1 330) Charges financières nettes 198 710 81 638 Dépréciation et amortissement 83 843 72 335 Perte (gain) non réalisé(e) sur le change de devises 68 996 (6 512) Gain non réalisé sur les placements (164) (779) Dépréciation (reprise de la dépréciation) des actifs incorporels et des actifs destinés à la vente 1 074 (7 312) Bénéfices nets des sociétés associées (1 068) — Perte (gain) réalisé(e) sur les investissements courants et le billet à ordre 28 (7 127) Impôts sur le revenu payés (15 772) (7 025) Variation des éléments d'exploitation hors caisse du fonds de roulement 18 525 (11 357) Mouvement de passifs des dépôts de clients 13 901 (25 282) Autres 10 719 2 488 Flux de trésorerie nette issue des activités d'exploitation 296 080 225 973 Activités d'investissement Acquisition de filiales, nette de la trésorerie acquise (310 563) (6 513) Ajouts aux actifs incorporels (11 842) (919) Ajouts aux biens et aux équipements (9 261) (2 254) Ajouts aux frais de développement reportés (16 190) (10 426) Ventes nettes des investissements à l'aide des dépôts des clients 16 044 6 682 Règlement du billet à ordre — 8 084 Participation nette dans les entreprises associées 1 068 — Autres (3 850) (3 584) Sorties nettes de la trésorerie issue des activités d'investissement (334 594) (8 930) Activités de financement Émission d'actions ordinaires 646 000 — Coûts de transaction liés à l'émission d'actions ordinaires (24 225) — Émission d'actions ordinaires dans le cadre de l'exercice d'options d'achat d'actions des employés 27 627 7 222 Émission de la dette 425 041 — Remboursement de la dette (106 493) (12 870) Coûts de transaction sur la dette à long terme (23 061) (4 719) Prêt de parties apparentées 30 918 — Intérêts payés (66 278) (65 064) Paiement de la contrepartie reportée — (197 510) Gain sur le règlement de produits dérivés — 13 904 Acquisition d'une participation supplémentaire dans des filiales (48 240) — Autres - (7 602) Entrées (sorties) nettes de la trésorerie issue des activités de financement 861 289 (266 639) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 822 775 (49 596) Différences de change non réalisées sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (6 090) 9 346 Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période 510 323 267 684 Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période 1 327 008 227 434

Pour les relations avec les investisseurs, veuillez contacter : Tim Foran, tél : +1 437-371-5730, ir@starsgroup.com ; pour les demandes de la presse, veuillez contacter : Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

Related Links

http://www.starsgroup.com