The Stars Group annonce une offre publique d'actions ordinaires

The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) (« The Stars Group » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'élargissement et la tarification de son offre publique souscrite d'actions ordinaires (« l'Offre ») au montant de 38,00 USD l'action ordinaire. Les preneurs ferme se sont engagés à acheter 17 000 000 d'actions ordinaires auprès de la Société et 8 000 000 d'actions ordinaires auprès de certains actionnaires de la Société (les « Actionnaires vendeurs »). Les recettes nettes pour la Société, déduction faite des remises et commissions de souscription, mais avant les dépenses estimées afférentes à l'Offre à payer par la Société, devraient être d'environ 622 millions USD.

La Société et les Actionnaires ont alloué également aux preneurs fermes de l'offre une option de sur-allocation permettant d'acheter respectivement jusqu'à 1 875 000 et 1 875 000 d'actions ordinaires supplémentaires. L'option de sur-allocation pourra être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date du présent communiqué.

L'offre publique devrait prendre fin le 26 juin 2018, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris, à titre non limitatif, l'inscription des actions ordinaires de trésorerie à la Bourse de Toronto et sur le Nasdaq, et l'approbation de la Bourse de Toronto.

The Stars Group a l'intention d'utiliser les recettes nettes du placement d'actions nouvellement émises et les liquidités de trésorerie, ainsi qu'un financement par emprunt et les fonds en caisse pour financer l'acquisition précédemment annoncée de Sky Betting & Gaming, un opérateur de premier plan dans le secteur des jeux et de paris sur mobile (l'« Acquisition »). L'offre publique n'est pas conditionnée à la clôture de l'Acquisition ou à quelque financement par emprunt que ce soit. Si, pour une raison quelconque, l'acquisition n'a pas lieu, la Société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre au public aux fins des besoins généraux de la Société

Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities agissent en qualité de co-chefs de file et de représentants des preneurs fermes dans le cadre de l'offre publique. Les autres co-chefs de file dans le cadre de l'offre publique sont Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets et Macquarie Capital (USA) Inc. Les co-gestionnaires de l'offre publique sont Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genuity Corp., Union Gaming Securities, LLC et Investec Bank plc.

La Société déposera un supplément de prospectus définitif (le « Supplément de prospectus ») par rapport à son prospectus simplifié préalable de base provisoire du 16 janvier 2018 auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Le Supplément de prospectus sera également déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-10 (la « déclaration d'enregistrement »), dans le cadre du régime d'information multinational (RIM) Canada-États-Unis d'Amérique. Un exemplaire du Supplément de prospectus et du prospectus simplifié préalable de base correspondant reprenant les informations tarifaires et d'autres renseignements détaillés importants sur l'Offre sont éventuellement disponibles sur le site SEDAR, http://www.sedar.com, et sur le site EDGAR, http://www.sec.gov. Un exemplaire de la déclaration d'enregistrement est disponible sur le site EDGAR, http://www.sec.gov. Lorsqu'ils sont disponibles, des exemplaires du Supplément de prospectus et de la déclaration d'enregistrement peuvent également être obtenus auprès de Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ainsi que de J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, et au Canada, auprès de J.P. Morgan Securities Canada Inc., à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Les investisseurs potentiels devraient lire le Supplément de prospectus et la déclaration d'enregistrement avant de prendre toute décision d'investissement.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de titres sur tout territoire au sein duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans ledit pays.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un important fournisseur de produits technologiques divers dans le domaine du divertissement interactif et du jeu à l'échelle mondiale. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive Group, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker de célèbres casinos des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par le biais de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à proposer, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des gammes de produits dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, The Stars Group, à travers ses filiales, détient actuellement des licences de jeu ou des approbations dans 18 pays, PokerStars étant la marque de jeu en ligne la plus licenciée au monde, avec la détention de 17 de ces licences ou approbations.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs et autres informations

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris, à titre non limitatif, l'offre publique et l'acquisition prévues, l'utilisation des recettes tirées de l'offre publique et les projets concernant le financement de l'acquisition. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « avoir l'intention de », « devrait », « croire », ainsi que par l'usage du conditionnel, du futur et de toute référence semblable à une période à venir, ou de la forme négative de ces termes et expressions. Ces énoncés sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les risques de litige, les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales et leurs clients et secteurs respectifs. Il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats réels ne différeront pas sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter au bulletin d'information, aux états financiers intermédiaires et au rapport de gestion les plus récents de The Stars Group pour en savoir plus sur les facteurs, hypothèses et risques susceptibles de s'appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Chaque énoncé prospectif est valide uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group n'assume quelque obligation que ce soit de corriger ou de mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, y compris en cas de disponibilité de nouvelles informations, de survenance d'évènements futurs ou autrement.

Pour toute information relative aux relations avec les investisseurs, veuillez contacter :

Tim Foran,

Tél. : +1-437-371-5730,

ir@starsgroup.com

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter :

Eric Hollreiser,

Press@starsgroup.com

SOURCE The Stars Group Inc.