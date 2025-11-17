THE TEACHING AWARDS TRUST STARTET EINE NEUE VERANSTALTUNGSSERIE MIT DEM TITEL „EDUCATION INSIGHTS"

Eine neue Initiative in Zusammenarbeit mit Nord Anglia Education bringt Pädagogen und globale Vordenker zusammen, um Themen zu erörtern, die die Zukunft der Bildung prägen werden

David Olusoga OBE, Floella Benjamin DBE und Musharaf Asghar, ehemaliger Schüler von „Educating Yorkshire", gehören zu den einflussreichen Rednern

LONDON, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- The Teaching Awards Trust, unterstützt von Nord Anglia Education, ist stolz darauf, Education Insights, eine brandneue Reihe von bildungsorientierten regionalen Veranstaltungen, zu starten. Ab Januar 2026 werden die Veranstaltungen Lehrkräfte, Schulleiter und lokale Entscheidungsträger mit führenden Persönlichkeiten aus Sport, Technologie, Wirtschaft und Politik zusammenbringen, um die entscheidenden Themen zu erörtern, die das Leben junger Menschen prägen, und um Wege zu finden, wie sie ihr volles Potenzial entfalten können.

Die Reihe beginnt am 27. Januar in Manchester mit dem Thema „A Focus on Resilience" (Fokus auf Resilienz), wobei der ehemalige „Educating Yorkshire"-Schüler Musharaf Asghar die Keynote-Rede halten wird. Das Programm wird im Februar mit vier weiteren Veranstaltungen fortgesetzt, die sich mit wichtigen Bildungsthemen befassen, darunter Zukunftskompetenzen und Metakognition (die jungen Menschen dabei unterstützt, zu verstehen, wie sie am besten lernen).

Bei jeder Veranstaltung wird ein Panel aus weltweit renommierten Experten vertreten sein, die sowohl Erkenntnisse als auch Leidenschaft für die Entwicklung junger Menschen mitbringen. Von dem mit dem BAFTA-Preis ausgezeichneten Historiker David Olusoga OBE und Adrianne Chapman, stellvertretende Direktorin der renommierten BRIT School, bis hin zu Baroness Floella Benjamin OM DBE DL werden die Referenten wertvolle Einblicke vermitteln, um Diskussionen, neue Denkansätze und eine sinnvolle sektorübergreifende Zusammenarbeit anzuregen. Die Reihe wird am 12. Februar in London abgeschlossen.

Die Veranstaltungsreihe wird von der unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation The Teaching Awards Trust in Zusammenarbeit mit Nord Anglia Education, einer internationalen Schulgruppe, organisiert. The Teaching Awards Trust würdigt die transformative Kraft von Pädagogen durch wichtige Bildungsveranstaltungen, darunter die National Teaching Awards und der National Thank a Teacher Day.

Mary Palmer, Geschäftsführerin des The Teaching Awards Trust, sagt: „Bildung steht sowohl politisch als auch gesellschaftlich im Mittelpunkt der nationalen Agenda. Durch diese Veranstaltungen, die von Nord Anglia Education unterstützt werden, möchten wir die bemerkenswerten Beiträge hervorheben, die dieser Berufsstand täglich vor Ort leistet. Durch die Schaffung eines Raums, in dem herausragende Beispiele präsentiert werden und der Wissensaustausch gefördert wird, möchten wir nicht nur Fachleute inspirieren, sondern auch diejenigen, die eine Zukunft im Bildungsbereich in Betracht ziehen. Wir möchten eine dynamische Innovationsgemeinschaft schaffen, die Lehrkräfte dabei unterstützt, die nächste Generation weiterhin zu inspirieren."

Andrew Fitzmaurice, Geschäftsführer von Nord Anglia Education, erklärt: „Bildung entwickelt sich schneller denn je, und Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Gestaltung ihrer Zukunft. Aus diesem Grund sind wir sehr stolz darauf, Education Insights in Zusammenarbeit mit The Teaching Awards Trust ins Leben zu rufen. Diese Initiative verbindet Pädagogen mit neuen Ideen, Forschungsergebnissen und Perspektiven und schafft gleichzeitig Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Diese Veranstaltungen befassen sich mit den wichtigsten Lebenskompetenzen, die junge Menschen für ihren Erfolg benötigen, und damit, wie wir ihnen helfen können, ihr volles Potenzial in einer sich schnell verändernden Welt zu entfalten."

Lord David Puttnam, Vorsitzender des Bildungsbeirats von Nord Anglia Education, fügt hinzu: „Diese Partnerschaft spiegelt das Engagement von Nord Anglia Education wider, Pädagogen zu stärken und ihren nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Schüler anzuerkennen. Education Insights bietet lokalen Pädagogen eine einzigartige Gelegenheit, die Debatte über die Zukunft der Bildung mitzugestalten und gleichzeitig einige der wichtigsten Themen und Herausforderungen anzugehen, mit denen sie täglich konfrontiert sind. Lehrkräfte sind für den Erfolg jedes Schülers von zentraler Bedeutung. Diese Veranstaltungen werden die bemerkenswerte Arbeit, die sie zur Verbesserung der Lehr- und Lernpraxis heute und in Zukunft leisten, hervorheben, teilen und darauf aufbauen."

Education Insights 2026

Die fünf Veranstaltungen werden im Januar und Februar nächsten Jahres in ganz England stattfinden, darunter im Nordwesten, Nordosten, in den Midlands, im Süden sowie in London und im Osten Englands.

Veranstaltung Datum und Ort Bestätigte Redner Education Insights: A Focus on Resilience Dienstag, 27. Januar | National Football Museum, Manchester Steven Baker OBE - Gründer und Geschäftsführer von The People's Learning Trust und Bildungsleiter Musharaf (Mushy) Asghar - Motivationsredner und ehemaliger Schüler der Channel 4-Sendung Educating Yorkshire Education Insights: A Focus on Future Skills Dienstag, 3. Februar | The Rep Theatre, Birmingham Lauren Mistry - Stellvertretende Geschäftsführerin von Youth Employment UK und Verfechterin von Chancen für junge Menschen Education Insights: A Focus on Creativity Donnerstag, 5. Februar | The Baltic Gallery, Gateshead Professor David Olusoga OBE - Historiker, Autor und BAFTA-prämierter Filmemacher Adrianne Chapman - Stellvertretende Schulleiterin an der BRIT School und Verfechterin kreativer Bildung Amanda Rennison - Leiterin der Bildungsabteilung am BALTIC Centre for Contemporary Art. Education Insights: A Focus on Citizenship Dienstag, 10. Februar | We the Curious Museum, Bristol Baronin Floella Benjamin, OM DBE DL Liz Moorse, Geschäftsführerin der Association for Citizenship Teaching und Fürsprecherin für Citizenship Education Education Insights: A Focus on Metacognition Donnerstag, 12. Februar | The Bloomsbury Ballroom, London Ndidi Okezie OBE – Führungskraft im Bereich Bildung, Jugend und soziale Auswirkungen Dr. Madiha Khan – KI-Forscherin und Forschungsleiterin bei Educate Ventures Research Alisdair Wade – Mitbegründer und Geschäftsführer von Thinking Matters, Bildungsberatung Professor Steve Fleming - weltbekannter Psychologe und Neurowissenschaftler

