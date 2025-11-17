LE TEACHING AWARDS TRUST LANCE UNE NOUVELLE SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS EDUCATION INSIGHTS

Une nouvelle initiative en partenariat avec Nord Anglia Education réunit des éducateurs et des leaders d'opinion mondiaux pour explorer des thèmes qui façonnent l'avenir de l'éducation

David Olusoga OBE, Floella Benjamin DBE et Musharaf Asghar, ancien étudiant d'« Educating Yorkshire », figurent parmi les orateurs influents

LONDRES, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Teaching Awards Trust, soutenu par Nord Anglia Education, est fier de lancer Education Insights, une toute nouvelle série d'événements régionaux axés sur l'éducation. À partir de janvier 2026, les événements mettront en relation des enseignants, des chefs d'établissement et des décideurs locaux avec des personnalités des domaines du sport, de la technologie, des affaires et de la politique, afin d'explorer les questions déterminantes qui façonnent la vie des jeunes et les moyens de libérer tout leur potentiel.

La série s'ouvre le 27 janvier à Manchester avec « A Focus on Resilience », où Musharaf Asghar, ancien étudiant d'« Educating Yorkshire », prononcera le discours d'ouverture. Le programme se poursuivra tout au long du mois de février avec quatre autres événements explorant des thèmes essentiels de l'éducation, notamment les compétences futures et la métacognition (aider les jeunes à comprendre comment ils apprennent le mieux).

Chaque événement sera animé par un panel d'experts de renommée mondiale qui apporteront à la fois leurs connaissances et leur passion pour le développement des jeunes. De l'historien David Olusoga OBE, lauréat d'un BAFTA, à Adrianne Chapman, directrice adjointe de la BRIT School de renommée mondiale, en passant par la baronne Floella Benjamin OM DBE DL, les orateurs apporteront des informations précieuses qui inspireront des débats, de nouvelles réflexions et une collaboration intersectorielle fructueuse. La série se terminera le 12 février à Londres.

Cette série d'événements est organisée par un organisme caritatif indépendant, The Teaching Awards Trust, en partenariat avec Nord Anglia Education, le groupe d'écoles internationales. Le Teaching Awards Trust reconnaît le pouvoir de transformation des éducateurs par le biais d'événements clés dans le domaine de l'éducation, notamment les National Teaching Awards et la journée nationale Thank a Teacher (Remercier un enseignant).

Mary Palmer, directrice générale du Teaching Awards Trust, déclare : « L'éducation est au cœur de l'agenda national, tant sur le plan politique que social. Grâce à ces événements, soutenus par Nord Anglia Education, nous mettrons en lumière les incroyables contributions de la profession sur le terrain, chaque jour. En créant un espace qui présente les meilleurs exemples et encourage le partage des connaissances, nous visons à inspirer non seulement les membres de la profession, mais aussi ceux qui envisagent un avenir dans l'éducation. Nous voulons créer une communauté d'innovation dynamique qui permette aux enseignants de continuer à inspirer la prochaine génération. »

Andrew Fitzmaurice, directeur général de Nord Anglia Education, déclare : « L'éducation évolue plus rapidement que jamais et la collaboration est essentielle pour façonner son avenir. C'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec le Teaching Awards Trust pour lancer Education Insights, qui met les éducateurs en contact avec de nouvelles idées, recherches et perspectives, tout en créant des opportunités de collaboration. Ces événements exploreront les compétences essentielles dont les jeunes ont besoin pour réussir dans la vie et la manière dont nous pouvons les aider à libérer tout leur potentiel dans un monde qui évolue rapidement. »

Lord David Puttnam, président du conseil consultatif pour l'éducation de Nord Anglia Education, ajoute : « Ce partenariat reflète l'engagement de Nord Anglia Education à responsabiliser les éducateurs et à reconnaître l'impact durable qu'ils ont sur la vie des élèves. Education Insights offre une occasion unique aux éducateurs locaux d'influencer le débat sur l'avenir de l'éducation, tout en abordant certains des thèmes et défis clés auxquels ils sont confrontés chaque jour. Les enseignants sont au cœur de la réussite de chaque élève, et ces événements permettront de mettre en lumière, de partager et de développer le travail extraordinaire qu'ils accomplissent pour améliorer les pratiques d'enseignement et d'apprentissage aujourd'hui et à l'avenir. »

Education Insights 2026

Les cinq événements se dérouleront à travers l'Angleterre, notamment dans le Nord-Ouest, le Nord-Est, les Midlands, le Sud ainsi qu'à Londres et dans l'Est de l'Angleterre, en janvier et février de l'année prochaine.

Événement Date et lieu Intervenants confirmés Education Insights: A Focus on Resilience Mardi 27 janvier | National Football Museum, Manchester Steven Baker OBE - Fondateur et directeur général du People's Learning Trust et leader dans le domaine de l'éducation Musharaf (Mushy) Asghar - Conférencier motivateur et ancien élève de l'émission Educating Yorkshire sur Channel 4 Education Insights: A Focus on Future Skills Mardi 3 février | The Rep Theatre, Birmingham Lauren Mistry - Directrice générale adjointe de Youth Employment UK et défenseure des opportunités pour les jeunes Education Insights: A Focus on Creativity Jeudi 5 février | The Baltic Gallery, Gateshead Professeur David Olusoga OBE - Historien, auteur et cinéaste lauréat des BAFTA Adrianne Chapman - Vice-directrice de la BRIT School et championne de l'éducation créative Amanda Rennison - Responsable de l'apprentissage au BALTIC Centre for Contemporary Art. Education Insights: A Focus on Citizenship Mardi 10 février | We the Curious Museum, Bristol Baronne Floella Benjamin, OM DBE DL Liz Moorse, directrice générale de l'Association for Citizenship Teaching et défenseure de l'éducation à la citoyenneté Education Insights: A Focus on Metacognition Jeudi 12 février | The Bloomsbury Ballroom, Londres Ndidi Okezie OBE - Responsable exécutive pour l'éducation, la jeunesse et l'impact social Dr Madiha Khan - Chercheuse en IA et directrice de recherche chez Educate Ventures Research Alisdair Wade - Cofondateur et directeur général de Thinking Matters, cabinet de conseil en éducation Professeur Steve Fleming - Psychologue et neuroscientifique de renommée mondiale

À propos du Teaching Awards Trust

Le Teaching Awards Trust a été créé par Lord Puttnam CBE en 1998. La vision de l'organisation caritative est de reconnaître et célébrer l'impact de l'éducation à travers le Royaume-Uni. Elle le fait par le biais de sa campagne publique « Thank A Teacher » (Remercier un enseignant) www.thankateacher.co.uk, et par le biais des Pearson National Teaching Awards (prix nationaux de l'enseignement Pearson) www.teachingawards.com #teachingawards #thankateacher

À propos de Nord Anglia Education

En tant qu'organisation internationale d'écoles de premier plan, nous formons une génération de citoyens du monde créatifs et résilients, qui sortent de nos écoles avec tout ce dont ils ont besoin pour réussir, quoi qu'ils choisissent d'être ou de faire dans la vie.

Nos solides fondations académiques combinent un enseignement et des programmes de classe mondiale avec des technologies et installations de pointe, créant ainsi des expériences d'apprentissage sans équivalent. À l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de classe, nous inspirons nos élèves à réaliser plus qu'ils ne l'auraient jamais cru possible.

Il n'y a pas deux enfants qui apprennent de la même manière, c'est pourquoi nos écoles dans le monde entier personnalisent l'apprentissage en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour chaque élève. Inspirés par nos enseignants de grande qualité, nos élèves obtiennent des résultats scolaires exceptionnels et poursuivent leurs études dans les meilleures universités du monde.

Notre famille mondiale Nord Anglia comprend 89 externats et internats dans 37 pays, accueillant plus de 100 000 élèves âgés de 3 à 18 ans.

Pour en savoir plus ou demander une place pour votre enfant dans l'une de nos écoles, rendez-vous sur www.nordangliaeducation.com.