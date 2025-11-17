Teaching Awards Trust lanza una nueva serie de eventos 'Education Insights'

Una nueva iniciativa en colaboración con Nord Anglia Education reúne a educadores y líderes de opinión internacionales para explorar temas que definen el futuro de la educación.

David Olusoga OBE, Floella Benjamin DBE y Musharaf Asghar, exalumno del programa 'Educating Yorkshire', figuran entre los ponentes más influyentes.

LONDRES, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Teaching Awards Trust , apoyado por Nord Anglia Education , se complace presentar Education Insights, una nueva serie de eventos regionales centrados en la educación. A partir de enero de 2026, estos eventos conectarán a docentes, directivos escolares y responsables de la toma de decisiones locales con figuras destacadas del deporte, la tecnología, los negocios y la política para explorar los temas clave que moldean la vida de los jóvenes y cómo desarrollar todo su potencial.

La serie se inaugura el 27 de enero en Manchester con 'Un enfoque en la resiliencia', donde Musharaf Asghar, antiguo alumno del programa 'Educating Yorkshire', pronunciará la conferencia inaugural. El programa continúa durante febrero con cuatro eventos más que exploran temas educativos cruciales, como las habilidades para el futuro y la metacognición (ayudar a los jóvenes a comprender cómo aprenden mejor).

Cada evento contará con un panel de expertos de renombre mundial que aportarán tanto conocimientos como una gran pasión por el desarrollo de los jóvenes. Desde el historiador David Olusoga OBE, ganador de un premio BAFTA, y Adrianne Chapman, subdirectora de la prestigiosa BRIT School, hasta la baronesa Floella Benjamin OM DBE DL, los ponentes ofrecerán valiosas perspectivas para inspirar el debate, nuevas ideas y una colaboración intersectorial significativa. El ciclo concluye el 12 de febrero en Londres.

La serie de eventos está organizada por la organización benéfica independiente The Teaching Awards Trust, en colaboración con Nord Anglia Education, el grupo internacional de colegios. The Teaching Awards Trust reconoce el poder transformador de los educadores a través de eventos educativos clave, como los Premios Nacionales de Enseñanza y el Día Nacional de Agradecimiento al Profesorado.

Mary Palmer, consejera delegada de The Teaching Awards Trust, afirmó: "La educación es fundamental en la agenda nacional, tanto a nivel político como social. Mediante estos eventos, con el apoyo de Nord Anglia Education, destacaremos las increíbles contribuciones de la profesión docente que se realizan a diario. Al crear un espacio que muestra ejemplos de excelencia y fomenta el intercambio de conocimientos, aspiramos a inspirar no solo a quienes ya forman parte de la profesión, sino también a quienes se plantean una carrera en la educación. Queremos crear una comunidad dinámica de innovación que empodere a los docentes para que sigan inspirando a la próxima generación".

Andrew Fitzmaurice, consejero delegado de Nord Anglia Education, dijo: "La educación está evolucionando más rápido que nunca, y la colaboración es clave para moldear su futuro. Por eso, nos enorgullece colaborar con Teaching Awards Trust para lanzar Education Insights, que conecta a educadores con nuevas ideas, investigaciones y perspectivas, a la vez que crea oportunidades para trabajar juntos. Estos eventos explorarán las habilidades esenciales que los jóvenes necesitan para tener éxito y cómo podemos ayudarlos a desarrollar todo su potencial en un mundo en constante cambio".

Lord David Puttnam, presidente del Consejo Asesor de Educación de Nord Anglia Education, añadió: "Esta colaboración refleja el compromiso de Nord Anglia Education con el empoderamiento del profesorado y el reconocimiento del impacto duradero que tienen en la vida del alumnado. Education Insights ofrece una oportunidad única para que el profesorado local participe en el debate sobre el futuro de la educación, abordando algunos de los temas y desafíos clave a los que se enfrentan a diario. El profesorado es fundamental para el éxito de cada estudiante, y estos eventos destacarán, compartirán y potenciarán la extraordinaria labor que realizan para mejorar la práctica docente y el aprendizaje, tanto ahora como en el futuro".

Education Insights 2026 Los cinco eventos tendrán lugar en distintas zonas de Inglaterra, incluyendo el noroeste, el noreste, las Midlands, el sur y Londres y el este de Inglaterra, durante enero y febrero del próximo año.

Evento Fecha y localización Ponentes confirmados Education Insights: A Focus on Resilience Martes 27 de enero | National Football Museum, Manchester Steven Baker OBE – fundador y viceconsejero delegado de The People's Learning Trust and Education Leader Musharaf (Mushy) Asghar - ponente motivacional y exalumno en Channel 4's Educating Yorkshire Education Insights: A Focus on Future Skills Martes 3 de febrero | The Rep Theatre, Birmingham Lauren Mistry – consejero delegado adjunto de Youth Employment UK & Advocate for Youth Opportunities Education Insights: A Focus on Creativity Jueves 5 de febrero | The Baltic Gallery, Gateshead Profesor David Olusoga OBE - Historiador, autor & y ganador del BAFTA Adrianne Chapman – subdirectora en BRIT School & Champion for Creative Education Amanda Rennison – responsable de formación en BALTIC Centre for Contemporary Art. Education Insights: A Focus on Citizenship Martes 10 de febrero | We the Curious Museum, Bristol Baroness Floella Benjamin, OM DBE DL Liz Moorse, consejera delegada de la Association for Citizenship Teaching & Advocate for Citizenship Education Education Insights: A Focus on Metacognition Jueves 12 de febrero | The Bloomsbury Ballroom, London Ndidi Okezie OBE – líder ejecutivo en Education, Youth & Social Impact Dr Madiha Khan – investigador de IA & Director de investigación en Educate Ventures Research Alisdair Wade - Co-fundador & consejero delegado de Thinking Matters, Education Consultancy Profesor Steve Fleming - Psicólogo y neurocientífico de renombre mundial

Acerca de The Teaching Awards Trust

The Teaching Awards Trust fue creado por Lord Puttnam CBE en 1998. Su objetivo es reconocer y celebrar el impacto de la educación en todo el Reino Unido. Para ello, utiliza su campaña pública 'Thank A Teacher' (www.thankateacher.co.uk) y los Premios Nacionales de Enseñanza Pearson www.teachingawards.com #teachingawards #thankateacher

Acerca de Nord Anglia Education

Como organización líder de escuelas internacionales, formamos una generación de ciudadanos globales creativos y resilientes que se gradúan de nuestras escuelas con todo lo necesario para triunfar, independientemente de lo que elijan ser o hacer en la vida.

Nuestra sólida base académica combina una enseñanza y un currículo de primer nivel con tecnología e instalaciones de vanguardia, creando experiencias de aprendizaje únicas. Dentro y fuera del aula, inspiramos a nuestros alumnos a alcanzar metas que jamás creyeron posibles.

Cada niño aprende de forma diferente, por eso nuestras escuelas en todo el mundo personalizan el aprendizaje para adaptarlo a las necesidades de cada estudiante. Inspirados por nuestro profesorado altamente cualificado, nuestros alumnos obtienen excelentes resultados académicos y acceden a las mejores universidades del mundo.

Nuestra familia global Nord Anglia cuenta con 89 colegios de día y residencia en 37 países, donde se educa a más de 100.000 alumnos de entre 3 y 18 años.