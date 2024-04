THE TECH INTERACTIVE ENCIENDE EL DÍA NACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN EN IA CON LA CUMBRE INAUGURAL EN SAN JOSÉ

Más de 1,100 estudiantes se sumergen en la exploración de la IA, junto con educadores líderes, expertos de la industria, líderes gubernamentales y defensores de la comunidad

SAN JOSÉ, California, 20 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En una colaboración innovadora, The Tech Interactive, un centro de ciencia, tecnología y educación de renombre mundial en el corazón de Silicon Valley, encabeza la Cumbre inaugural del Día Nacional de Alfabetización en IA. Es uno de los tres eventos nacionales en directo que se realizarán en los Estados Unidos el viernes 19 de abril para celebrar el Día Nacional de Alfabetización en IA. En asociación con aiEDU , AI for Education , EdSafe AI Alliance (InnovateEDU) y Common Sense Media , la cumbre tiene como objetivo reunir a estudiantes, educadores y comunidades de kínder a grado 12 través de una exploración y discusión inmersivas de la inteligencia artificial.

Al adoptar el espíritu de The Hour of Code , este evento histórico capacitará a los participantes con una comprensión más profunda del impacto y el potencial de la IA. Más de 1,100 alumnos de las escuelas del Área de la Bahía realizarán excursiones a The Tech Interactive para participar en actividades prácticas diseñadas para desmitificar la IA y despertar la curiosidad. Mientras tanto, educadores, líderes de la industria, funcionarios públicos y miembros de la comunidad participarán en debates dinámicos sobre el fomento de la alfabetización, la equidad y la accesibilidad de la IA en las aulas.

La agenda de la cumbre abarca temas críticos como la preparación de los estudiantes para un mundo impulsado por la IA y la función indispensable de las asociaciones comunitarias en el fomento de la alfabetización en IA. Entre los oradores más destacados se encuentran: Matt Mahan, alcalde de San José; Jonathan Porat, director de tecnología del estado de California; Kathrin Probst, directora de ingeniería de Google for Education; Ellen Pack, presidenta de Common Sense Media; Sonia Malik, directora del programa global de desarrollo de habilidades de IBM; Alexandru Costin, vicepresidente de Generative AI and Firefly, Adobe; Michael de la Cruz, director sénior de educación de Microsoft.

"Fomentar la alfabetización en IA requiere un esfuerzo de colaboración que trascienda los límites", dijo Katrina Stevens, presidenta y directora ejecutiva de The Tech Interactive, quien recientemente fue reconocida entre las Mujeres Líderes en IA de GSV Venture en 2024. "Al unir a las partes interesadas de todos los sectores, podemos empoderar colectivamente a todos los niños para que participen de manera equitativa en la revolución de la IA. El Día Nacional de la Alfabetización en IA encarna nuestro compromiso con el aprendizaje, la resolución de problemas y el allanamiento del camino hacia un ecosistema de IA más seguro e inclusivo para todos".

Al adoptar su función como centro líder para la educación en ciencia y tecnología, The Tech ha lanzado recursos nuevos de IA para los grados 4 a 12, que incluyen planes de lecciones, guías de discusión y videos. The Tech Interactive también presenta exhibiciones con prototipos de IA inmersiva que utilizan reconocimiento de voz y visualización, robótica que utiliza aprendizaje automático con reconocimiento visual y una generación de imágenes interactiva. Estas exposiciones tienen como objetivo resaltar el uso de la IA y aumentar la comprensión y la participación entre los visitantes, que pueden poner a prueba sus conocimientos con un nuevo filtro TikTok que desafía a los usuarios a discernir entre las imágenes generadas por IA y las no generadas por IA.

Además, muchas organizaciones nacionales han publicado recursos gratuitos con motivo del Día Nacional de la Alfabetización en AI para ayudar a los educadores de todo el país.

Common Sense ofrece lecciones para llevar, una serie de seminarios web y videos explicativos sobre alfabetización en IA para los grados 6 a 12, además de una próxima sesión de desarrollo profesional asincrónico de 1 hora para educadores en mayo.

El Stanford Accelerator for Learning y la Stanford Graduate School of Education presentaron CRAFT (Classroom-Ready Resources About AI For Teaching), una colección de recursos gratuitos para profesores de secundaria para fomentar el pensamiento crítico sobre la IA.

La Stanford Graduate School of Education lanzó una serie de videos explicativos con miembros de la facultad que discuten la IA y la educación.

Para los educadores y padres deseosos de unirse al movimiento de alfabetización en IA, una biblioteca de recursos gratuitos y series de desarrollo profesional en directo y a pedido están disponibles en línea en https://www.ailiteracyday.org/ .

La Cumbre Nacional del Día de la Alfabetización en IA es posible gracias al generoso apoyo financiero de IBM SkillsBuild, Booz Allen Hamilton, Google, Adobe, Salesforce y Stanford Accelerator for Learning.

Nota: Las fotos y el video estarán disponibles después del evento. Sigue #AILiteracyDaypara recibir actualizaciones en directo.

Acerca de The Tech Interactive

The Tech Interactive es un centro de ciencia y tecnología para familias en el centro de la ciudad de San José. Las actividades prácticas, laboratorios experimentales y experiencias de desafío de diseño permiten a las personas innovar con creatividad, curiosidad y compasión. The Tech es líder mundial en la creación de recursos educativos STEAM inmersivos para desarrollar la próxima generación de solucionadores de problemas a nivel local, nacional y mundial. Creemos que todos nacemos innovadores, capaces de cambiar el mundo a mejor.

