The Topps Company nombra a Mark Catlin director general de deporte y entretenimiento internacional

- The Topps Company nombra al consejero delegado de Portsmouth FC, Mark Catlin, director general de deporte y entretenimiento internacional

El ejecutivo de fútbol mundial supervisará el negocio de Topps fuera de N.A., Japón

NUEVA YORK, 14 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- The Topps Company anunció hoy el nombramiento de Mark Catlin como director general de Deportes y Entretenimiento Internacionales. Catlin, actual consejero delegado de Portsmouth Football Club, asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de junio y reportará al director global de Deportes y Entretenimiento David Leiner.

Catlin será responsable del negocio de Topps Company fuera de América del Norte y Japón, que incluye algunas de las licencias más reconocidas en la industria del deporte y el entretenimiento europea y mundial, como la Liga de Campeones de la UEFA, la Bundesliga alemana, F1, Star Wars, WWE y la SPFL.

"El historial de liderazgo de Mark en los negocios y el deporte lo convierte en un gran candidato para la siguiente etapa en el negocio internacional de Topps, y estoy encantado de darle la bienvenida al equipo", explicó Leiner.

Catlin ha servido como consejero delegado de Portsmouth FC durante los últimos ocho años y bajo la propiedad del club por parte del presidente de Topps, Michael D. Eisner, durante los últimos cuatro años.

"Conozco a Mark desde hace varios años y he tenido el placer de colaborar con él en varias iniciativas. Tiene una tremenda pasión por la innovación y el compromiso con la excelencia, y su profunda red en todo el panorama empresarial global nos ayudará a fortalecer y expandir el La cartera de Topps fuera de EE. UU.", indicó el consejero delegado de Topps, Michael Brandstaedter.

Catlin llegó al Portsmouth Football Club en 2012 para trabajar voluntariamente con Pompey Supporters 'Trust y Presidents para ayudar a salvar al club de la extinción. Fue nombrado director ejecutivo ya que se evitó la liquidación y posteriormente borró deudas existentes de más de 8 millones de libras y pérdidas anuales de más de 1 millón de libras. Después de recuperarse de la administración, constantemente llevó al club a ganancias de EBITDA y logró el ascenso como Campeón de la Liga Dos en 2017 y se quedó corto en los playoffs para la promoción de la Liga Uno esta temporada.

"Mark es uno de los mejores empresarios que he conocido a lo largo de mi carrera, lo que me impulsó a presentarle a Topps", comentó Eisner. "Estoy emocionado de que Topps viera lo que yo había visto en Mark y quería sus enormes habilidades para la empresa. Su conocimiento de los deportes, y del fútbol mundial específicamente, y su experiencia comercial general lo convierten en un candidato natural para este puesto".

"Ha sido un privilegio absoluto, a través de mi posición como consejero delegado del Portsmouth Football Club, haber trabajado tan estrechamente con Michael Eisner y la familia Tornante durante los últimos años", explicó Catlin. "También he podido desarrollar una relación comercial fantástica con Mike Brandstaedter, David Leiner y muchos otros ejecutivos de Topps, y he sido testigo de primera mano de las increíbles habilidades del grupo. Topps ya es una marca verdaderamente icónica, y estoy emocionado ayudar a la empresa a seguir liderando el camino en este sector a través de la innovación, la excelencia y el desarrollo de productos y licencias".

Reportando a Catlin estará Chris Tait, director de Operaciones y Finanzas del Grupo; Patrick Rausch, director de Marketing de EMEA; Pravin Kalnawat, jefe de Negocios y Operaciones, India; y Esteban Romiti, director general, Latinoamérica. Catlin seguirá formando parte de la Junta Directiva del Portsmouth Football Club.

Acerca de The Topps Company

Fundada en 1938, The Topps Company, Inc. es una compañía global de productos de consumo que entretiene y deleita a los consumidores a través de una cartera de productos diversificada, atractiva y multiplataforma que incluye coleccionables físicos y digitales, tarjetas coleccionables, juegos de cartas coleccionables, colecciones de pegatinas y álbumes. , recuerdos, eventos experienciales curados, tarjetas de regalo y confecciones novedosas. Los productos de Topps Physical Sports & Entertainment incluyen Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA Champions League, Bundesliga, National Hockey League, Fórmula 1, Star Wars, WWE, Wacky Packages®, Garbage Pail Kids®, Mars Attacks® y más. Topps Digital Sports & Entertainment se ha conectado con personas de todo el mundo que han descargado nuestras aplicaciones, incluidas Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Star Wars ™: Card Trader by Topps®, Topps® WWE SLAM™, Topps® NHL SKATE™, Marvel Collect! por Topps® y Disney Collect! por Topps®. Topps Digital Services es un procesador, distribuidor y administrador de programas líder de tarjetas de regalo prepagas y proveedor de servicios financieros basados en la nube y soluciones de regalo electrónico de marca blanca para empresas digitales ampliamente reconocidas que incluyen Airbnb, Deliveroo, DoorDash, Hulu, Instacart, Netflix, Nike, Twitch y Uber. Topps Confections, Bazooka Candy Brands, produce, comercializa y distribuye marcas de dulces que incluyen Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop®, Finders Keepers® y Bazooka® bubble gum. Para información adicional, visite topps.com, play.toppsapps.com, toppsdigitalservices.com, Candymania.com, investors.thetoppscompany.com.

