The Trust Project e seus oito Trust Indicators® são premiados nos prestigiados Digital Media Americas Awards 2023 da WAN-IFRA

PACIFICA (Califórnia, EUA), 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O The Trust Project - uma rede global, não partidária e sem fins lucrativos que reúne organizações de notícias com o objetivo de promover e amplificar o compromisso do jornalismo com a transparência, o rigor e a inclusão - recebeu o prêmio Digital Media Americas para 'Melhor Iniciativa de Credibilidade para o Jornalismo Local nas Américas'. O prêmio foi atribuído durante a conferência latino-americana da Associação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA), realizada em Mérida (Iucatã, México) no início deste mês.

Os Trust Indicators® (Indicadores de Confiança) do The Trust Project foram incluídos no prêmio, em conjunto com estudos de caso de três membros do projeto: A Gazeta (Brasil), Francopresse (Canadá) e The Examiner News (Westchester, Nova York). Os Trust Indicators® são considerados o "padrão de excelência" no que diz respeito à transparência do jornalismo, pois revelam quem e o que está por trás de uma notícia.

"Este prêmio reconhece que o jornalismo baseado na integridade se destaca de outros tipos de informação. Nossos esforços são um baluarte contra a maré de desinformação e má informação que espalha medo e divisão em todo o mundo", disse Sally Lehrman, CEO do The Trust Project.

A Gazeta constatou que a credibilidade é um dos principais motivos pelos quais o público confia em sua marca. Sua receita de publicidade registrou um aumento de 40% em 2022, o que, de acordo com a rede de notícias brasileira, resulta do fortalecimento de sua transparência e credibilidade com base nos oito Trust Indicators®.

A Francopresse afirma que ganhar a 'Marca de Confiança' do The Trust Project aumentou não apenas o interesse dos anunciantes e financiadores, mas também a taxa de abertura de seu boletim informativo.

O Examiner News relatou que sua parceria com o Trust Project ajudou a esclarecer junto ao público o que são notícias credíveis, resultando em um aumento no número de leitores.

Além da vitória do The Trust Project, vários parceiros do projeto - a Agência Lupa (Brasil), o La Nacion (Argentina) e o The Washington Post (EUA) - levaram prêmios para casa.

"A WAN-IFRA parabeniza todos os vencedores dos prêmios Digital Media Americas de 2023. A participação do The Trust Project mostrou que a organização e seus parceiros investem fortemente na credibilidade e transparência do jornalismo, provando que esses fatores desempenham um papel significativo na construção de relacionamentos mais fortes com o público. Precisamos incentivar a região a promover mais projetos que criem credibilidade e confiança", disse Daniela Bermudez, gestora digital da WAN-IFRA para a Iberoamérica.

Sobre a WAN-IFRA

A WAN-IFRA é a Associação Mundial de Editores de Notícias. Sua missão é proteger jornalistas e editores de todo o mundo para que eles possam produzir jornalismo independente. A WAN-IFRA fornece aos seus membros os conhecimentos e serviços necessários para que eles possam inovar e prosperar no mundo digital e desempenhar um papel crucial na sociedade. Com representação formal nas Nações Unidas, na UNESCO e no Conselho da Europa, a WAN-IFRA baseia sua autoridade em uma rede global de grandes empresas de edição e tecnologia de notícias e alicerça sua legitimidade nos 60 membros nacionais que compõem a associação, representando 18.000 publicações de 120 países. Para obter mais informações, acesse www.wan-ifra.org.

Sobre o The Trust Project:

O The Trust Project é uma rede global, não partidária e sem fins lucrativos que reúne organizações de notícias com o objetivo de promover e amplificar o compromisso do jornalismo com a transparência, o rigor e a inclusão. O The Trust Project criou oito Trust Indicators®(Indicadores de Confiança) que são um padrão criado por jornalistas para ajudar o público e os dispositivos das empresas de tecnologia a avaliar facilmente a credibilidade e a integridade das notícias. Desenvolvidos para atender às necessidades e desejos do público, os Trust Indicators® são baseados em pesquisas sólidas de design centrado no usuário. Para obter mais informações, acesse https://thetrustproject.org/faq/

