The Untold Story publie un documentaire sur la professeure Ye Jiaying et sa vie de poète

BEIJING, 13 Juillet 2021 /PRNewswire/ -- Ye Jiaying, célèbre professeure de littérature chinoise, s'est concentrée sur l'étude de la poésie ancienne chinoise pendant plusieurs dizaines d'années. Elle a travaillé sur les points forts des théories littéraires chinoises et étrangères, a supplanté l'ancienne génération et a ouvert une nouvelle voie.

Ce court documentaire réalisé par The Untold Story révèle la vie de poète de Mme Ye et sa volonté de perpétuer la poésie classique chinoise. Ye Jiaying est née en 1924 et sa vie de jeune fille a été considérablement marquée par le chaos de la guerre.